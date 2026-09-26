انگلیس؛ اهدای قرآن و سجاده به کودکان مسلمان تحت مراقبت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک طرح اجتماعی در انگلیس با هدف حمایت از نیازهای دینی و فرهنگی کودکان مسلمان تحت سرپرستی، اقدام به توزیع بسته‌های شامل قرآن کریم، سجاده نماز و دیگر اقلام مذهبی کرده و خواستار حمایت بیشتر برای گسترش این خدمات شده است.

پروژه «کودکان مسلمان تحت سرپرستی» (Muslim Children in Care) تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ بسته نماز را میان کودکانی که تحت حمایت شوراهای محلی از جمله هیلینگدون، واریک‌شایر، لیدز و هارتل‌پول هستند، توزیع کرده است. این مجموعه اکنون در تلاش است با جمع‌آوری کمک‌های مالی، منابع دینی بیشتری را برای کودکان در نظام مراقبت اجتماعی فراهم کند.

این طرح توسط «تِی جیوا»، مددکار اجتماعی با نزدیک به ۳۰ سال سابقه در حوزه خدمات اجتماعی، راه‌اندازی شده است. وی اعلام کرد این فعالیت پس از آن شکل گرفت که مددکاران اجتماعی و خانواده‌های سرپرست درباره چگونگی حمایت از نیازهای مذهبی کودکان مسلمان، از جمله در ماه رمضان و انجام عبادات، از او راهنمایی می‌خواستند.

جیوا با اشاره به شرایط برخی کودکان مسلمان تحت سرپرستی گفت بسیاری از نوجوانانی که به تنهایی وارد انگلیس می‌شوند، ممکن است در خانواده‌هایی با باور دینی متفاوت زندگی کنند. به گفته وی، برای کودکانی که در پی مهاجرت، جنگ یا از دست دادن اعضای خانواده و محیط زندگی خود را ترک کرده‌اند، حفظ ارتباط با ایمان و هویت دینی می‌تواند نقش مهمی در احساس امنیت و تعلق داشته باشد.

این فعال اجتماعی تأکید کرد هدف این برنامه تنها توزیع مقطعی هدایا در مناسبت‌های مذهبی نیست، بلکه ایجاد مراکز محلی، ترجیحاً در مساجد، برای دسترسی دائمی مددکاران و کودکان به قرآن، سجاده، تسبیح و دیگر منابع دینی است.

بر اساس بررسی این مجموعه از پاسخ‌های دریافت‌شده از نهادهای محلی، دست‌کم ۴ هزار و ۴۹۶ کودک مسلمان در سال ۲۰۲۴ در خانواده‌های سرپرست قرار داشته‌اند. جیوا معتقد است مسئولیت تأمین نیازهای فرهنگی و مذهبی این کودکان نباید تنها بر دوش مددکارانی باشد که ممکن است آشنایی تخصصی با اسلام و جوامع مسلمان نداشته باشند.

وی همچنین از مساجد و سازمان‌های اسلامی خواست نقش فعال‌تری در حمایت از این کودکان ایفا کنند و تأکید کرد فراهم کردن منابع دینی باید در طول سال ادامه داشته باشد تا کودکانی که در فاصله میان مناسبت‌های مذهبی وارد نظام مراقبت می‌شوند نیز از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

...............

پایان پیام