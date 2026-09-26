به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین گزارش داد که دولت انگلیس پس از گسترش ناآرامی‌ها در پی حادثه ساوت‌پورت در سال ۲۰۲۴، حدود ۶۶ میلیون پوند بودجه اضطراری امنیتی برای مساجد و مراکز مرتبط با جامعه مسلمان این کشور اختصاص داده است. این رقم بخشی از برنامه‌های حمایتی دولت برای حفاظت از اماکن مذهبی در برابر تهدیدهای امنیتی عنوان شده است.

بر اساس داده‌هایی که گاردین از طریق درخواست آزادی اطلاعات به دست آورده، بودجه اختصاص‌یافته برای حفاظت از مساجد، مدارس اسلامی و مراکز مرتبط با مسلمانان در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. این رقم از حدود ۷۳ هزار پوند در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به حدود ۳ میلیون پوند در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳، ۲۹ میلیون پوند در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ و حدود ۴۱ میلیون پوند در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ رسیده است.

این گزارش می‌افزاید بخش عمده بودجه اضطراری اختصاص‌یافته پس از ناآرامی‌های ساوت‌پورت به مساجد و مراکز اسلامی اختصاص داشته است. پس از انتشار اطلاعات نادرست درباره هویت عامل حمله ساوت‌پورت، برخی مساجد و مراکز مرتبط با پناهجویان هدف حملات و تجمع‌های اعتراضی قرار گرفتند.

«آکیلا احمد»، مدیر اجرایی بنیاد مسلمانان بریتانیا، با اشاره به این آمار گفت افزایش هزینه‌های امنیتی نشان‌دهنده رشد نگرانی‌ها درباره خصومت علیه مسلمانان در این کشور است. وی تأکید کرد برای کاهش هزینه‌های حفاظت از جامعه مسلمان، باید علاوه بر اقدامات امنیتی، با ریشه‌های نفرت علیه مسلمانان نیز مقابله شود.

گاردین همچنین به نمونه‌هایی از مشکلات امنیتی مراکز اسلامی اشاره کرده و نوشت مرکز اسلامی «جامی» در بیرمنگام در ماه‌های اخیر با چندین مورد حمله، تخریب اموال و شعارهای اسلام‌هراسانه مواجه شده است. مسئولان این مرکز اعلام کرده‌اند برای افزایش امنیت، اقداماتی مانند نصب دروازه‌های حفاظتی و پوشش پنجره‌ها را انجام داده‌اند.

در همین حال، برخی فعالان مسلمان معتقدند با وجود افزایش بودجه‌های امنیتی، روند رسیدگی به درخواست‌های حمایت مالی همچنان با کندی همراه است. «شیستا گوهر»، مدیر شبکه زنان مسلمان انگلیس، گفت اختصاص بودجه امنیتی نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌هاست، اما اقدامات انجام‌شده با ابعاد مشکل موجود تناسب ندارد.

وزارت کشور انگلیس اعلام کرده است که روند بررسی درخواست‌های حمایت امنیتی را ادامه می‌دهد و برای حفاظت از جوامع مذهبی در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ مجموعاً ۷۷.۴ میلیون پوند بودجه امنیتی اختصاص داده است. این وزارتخانه تأکید کرده هدف این برنامه، افزایش امنیت مراکز مذهبی در برابر جرایم نفرت‌محور است.

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