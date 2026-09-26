به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برای پنجمین سال، کرسی افغانستان در سازمان ملل‌متحد خالی است و با گذشت چند روز از برگزاری هفتادوششمین نشست مجمع عمومی این سازمان، رهبران اکثر کشورها هیچ‌گونه اشاره‌ای به بحران جاری افغانستان نکرده‌اند.

در این‌جا به عواملی پرداخته می‌شود که باعث انزوای مطلق افغانستان در سطح جهانی شده است. پس از پنج سال تاکنون هیچ کشوری به جز روسیه، افغانستان تحت کنترل طالبان را به رسمیت نشناخته که این موضوع عواملی دارد و به مهم‌ترین آن پرداخته می‌شود.

منع آموزش دختران

مهم‌ترین عامل، بحث آموزش زنان و دختران است؛ بر اساس آمارهای منتشرشده در پی اعمال سیاست‌های ضد آموزش حکومت طالبان نزدیک به سه میلیون دختر از فراگیری آموزش بالاتر از کلاس ششم محروم شده‌اند.

طالبان ابتدا محیط آموزشی را برای زنان و دختران نامناسب اعلام کرد و وعده سپرد که مطابق شریعت و با فراهم‌سازی محیط امن آموزش، درب مدارس و دانشگاه‌ها بر روی آموزش دختران باز خواهد شد که اکنون پس از پنج سال معلوم شده که دلیل مذکور بهانه بوده و طالبان اساسا مخالف آموزش دختران و کار زنان هستند.

آموزش زنان و دختران برای سازمان ملل‌متحد و کشورهای تاثیرگذار جهانی مهم است؛ کشوری‌که نیمی از جامعه خود را از اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و حکومت‌داری حذف کند، طبعا نه آینده درخشانی خواهد داشت و نه مورد توجه جهان قرار می‌گیرد.

نظام تک‌مذهبی طالبان

دومین مورد که برای بسیاری از مردم افغانستان مهم و حیاتی به نظر می‌رسد، موضوع پذیرش اقلیت‌های مذهبی است که طالبان به غیر از مذهب حنفی، سایر مذاهب از جمله شیعیان که دومین مذهب با جمعیت بالا هستند، را حذف کرده‌اند.

در واقع دو گام اساسی که خود را سال‌ها به عقب راند، انجام داد: ابتدا نظام تک‌مذهبی ایجاد کرد و ثانیا حکومت تک‌محور قومی(پشتون) ایجاد کرد و در حال حاضر رهبران کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به روشنی می‌دانند که افغانستان به سمت تک‌محوری پیش می‌رود و کثرت‌گرایی را نمی‌پذیرد.

از جانبی، حکومت طالبان برای حذف دومین مذهب رسمی و پر جمعیت افغانستان کمر بسته است، طی دو ماه اخیر مهم‌ترین مراکز شیعی که در سطح کشورهای منطقه شناخته شده بودند، مسدود کرد، از جمله حوزه علمیه خاتم‌النبیین، کمیسیون عالی شیعیان و مرکز خاتم‌الانبیاء(ص) در غرب کابل.

بخش عمده جامعه تشیع افغانستان در پنج سال گذشته بارها در مجالس عمومی و از طریق رسانه‌ها با اعلام حمایت از حکومت طالبان، خواستار به رسمیت‌شناسی آن‌ها شدند و این تقاضا بارها بدون کوچک‌ترین امتیازدهی حکومت طالبان برای شیعیان مطرح شد؛ حالا که نه تنها این پشتیبانی نادیده گرفته شد، بلکه طالبان بزرگ‌ترین حامی داخلی‌شان را از میان برداشتند.

اجرای روند حذف حکومت طالبان از دید جامعه جهانی پنهان باقی نمی‌ماند و اقداماتی‌که افغانستان را سال‌ها به عقب می‌راند، سازمان ملل و جامعه جهانی وارد تعامل نخواهد شد و این باعث شده که کرسی افغانستان در این سازمان همچنان خالی باقی بماند و حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود.

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