نمایشگاه تخصصی ملی دستاوردهای فعالان مردمی و حاکمیتی حوزه جمعیت و خانواده + پوستر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه تخصصی ملی دستاوردهای فعالان مردمی و حاکمیتی حوزه جمعیت و خانواده برگزار می‌شود.

طبق اعلام فراخوان، این نمایشگاه فرصتی برای شناسایی، معرفی و دیده‌شدن تجربه‌ها و دستاوردهای اثرگذار در حوزه جمعیت و خانواده در سراسر کشور را فراهم می‌کند.

این فراخوان از فعالان این حوزه دعوت کرده است که اگر به‌صورت فردی، گروهی یا در قالب یک مجموعه رسمی، در زمینه‌هایی مانند خانواده، ازدواج، فرزندآوری، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، پژوهش، آموزشی، خدمات اجتماعی، شبکه‌سازی و دیگر موضوعات مرتبط با جمعیت فعالیت داشته‌اند، می‌توانند تجربه خود را در این نمایشگاه ثبت کنند:

۱. فعالیت‌های گذشته و همچنین برنامه‌های در حال اجرا قابل ثبت هستند.

۲. هر فرد یا مجموعه می‌تواند بیش از یک فعالیت و دستاورد ثبت کند.

۳. امکان بارگذاری عکس، گزارش، مستندات و لینک فعالیت‌ها وجود دارد.

۴. آثار پس از بررسی، وارد فرایند معرفی و داوری تخصصی می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این رویداد، تدوین «کتاب تجربه‌نگاری» فعالان جمعیتی کشور است.

تجربه‌های منتخب و مستند، با معرفی صاحب تجربه، اقدامات، نتایج و درس‌آموخته‌ها در این کتاب ثبت می‌شوند. این کتاب توسط شرکت دانش بنیان متد تدوین و در اختیار مجموعه‌ها و نهادهای مرتبط و سیاست‌گذار سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

جوایز برگزیدگان ملی:

رتبه اول: ۲۵ میلیون تومان

رتبه دوم: ۱۵ میلیون تومان

رتبه سوم: ۱۰ میلیون تومان

ثبت‌نام و ثبت دستاورد:

https://nnjm.mtod.ir/

مهلت ارسال آثار ۷ مهرماه

..........................

پایان پیام