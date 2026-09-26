به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل‌ الحق عراق، با انتقاد از محاصره جمهوری اسلامی ایران و موضع عراق در قبال آن، تأکید کرد: عراق نباید در محاصره ملت‌های مسلمان شریک باشد و خواستار اتخاذ موضعی یکپارچه از سوی مردم، نیروهای سیاسی، پارلمان و دولت این کشور شد.

الخزعلی در سخنانی گفت: برای ما دردناک است، بلکه قاطعانه از این مسئله امتناع می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران را در حالی ببینیم که از زمین، دریا و هوا محاصره شده و ملت آن با سختی‌های فراوان مواجه است، در حالی که عراق ایستاده و نظاره‌گر این وضعیت است، بلکه در این محاصره ظالمانه و ناعادلانه مشارکت می‌کند.

وی افزود: نمی‌گویم باید به کشورهایی مانند چین و روسیه و نحوه دفاع آنها از منافع و حاکمیتشان نگاه کنیم؛ چراکه این دو کشور به دلیل وسعت و قدرت سیاسی و همچنین توان اقتصادی و نظامی خود شرایط متفاوتی دارند.

دبیرکل عصائب اهل‌ الحق ادامه داد: بلکه می‌گویم قابل تصور و پذیرفتنی نیست که موضع عراق درباره ایران با موضع این کشور در قبال ترکیه و افغانستان در مخالفت با محاصره ملت‌ها متفاوت باشد؛ به‌ویژه با توجه به پیوندهای اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای که میان عراق و عراقی‌ها با ملت مسلمان ایران، که به ولایت اهل‌بیت(ع) ایمان دارد، وجود دارد.

الخزعلی تصریح کرد: از همین رو، ابتدا از مردم خود و سپس از نیروهای سیاسی، پارلمان و دولت می‌خواهیم موضعی یکپارچه اتخاذ کنند؛ موضعی که بر مبنای اصول حاکمیتی و انسانی باشد.

وی درباره جنبه حاکمیتی این موضع گفت: حاکمیتی از این جهت که به حاکمیت خود در اتخاذ تصمیم‌ها، دور از ارعاب و فشار، احترام بگذاریم و انسانی از این جهت که ما ملت حسین(ع) هستیم و نمی‌پذیریم شریک ظلم به ملت‌های مسلمان باشیم.

دبیرکل عصائب اهل‌ الحق همچنین بر ضرورت وحدت و پرهیز از اتهام‌زنی و خائن خواندن یکدیگر تأکید کرد و گفت: باید صفوف خود را متحد کنیم و از تخطئه و متهم کردن یکدیگر به خیانت دوری کنیم؛ زیرا خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او صفی استوار تشکیل می‌دهند، گویی بنایی به‌هم‌پیوسته و مستحکم هستند.

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