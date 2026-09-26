به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق اعلام کرد: در حال مذاکره مستقیم با آمریکا برای مستثنی شدن برخی فرودگاه‌های این کشور از اقدامات واشنگتن در ارتباط با پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد این مذاکرات پس از اقداماتی که وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه‌های کشورهای منطقه از جمله عراق اتخاذ کرده در جریان است.

در این بیانیه آمده است که بغداد در گفت‌وگو با طرف آمریکایی خواستار مستثنا شدن برخی فرودگاه‌های عراق از این اقدامات شده است تا امکان از سرگیری پروازها با توجه به ملاحظات انسانی فراهم شود.

دولت عراق اعلام کرد: سفرهای مرتبط با درمان، تحصیل، زیارت‌های مذهبی و همچنین منافع غیرنظامیان از جمله دلایلی است که بغداد برای از سرگیری این پروازها مطرح کرده است.

دفتر نخست‌وزیری عراق همچنین با اشاره به تلاش‌های بغداد برای کاهش تنش‌ها در منطقه تأکید کرد که تداوم بحران‌ها به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.

دولت عراق از همه طرف‌ها خواست برای دستیابی به راه‌حل‌هایی که به بحران‌ها و درگیری‌های جاری پایان دهد، مسیر گفت‌وگو و مذاکره را در پیش گیرند و منافع کشورها و ملت‌های منطقه را در نظر داشته باشند.

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