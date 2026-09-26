واکنش اساتید و طلاب عراقی به لغو پروازهای ایران؛ روابط برادرانه را قربانی نکنید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اساتید و طلاب عراقی ساکن قم لغو پروازهای ایران توسط دولت عراق را محکوم کردند.

جمعی از اساتید و طلاب علوم دینی عراقی ساکن شهر مقدس قم، در بیانیه‌ای با محکومیت تصمیم دولت عراق برای تعلیق پروازهای ایران، این اقدام را مغایر با استقلال سیاسی عراق و آسیب‌زننده به روابط برادرانه میان دو کشور دانستند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

خداوند متعال می‌فرماید: «و به سوی ستمگران متمایل نشوید که آتش شما را فرا خواهد گرفت.» [هود: ۱۱۳]

از رسول خدا(ص) روایت شده است: «هر که از خواب برخیزد و به امور مسلمانان نپردازد، از آنها نیست.» (وسائل‌الشیعه، جلد ۱۱، صفحه ۵۵۹)

ما، جمعی از اساتید و طلاب علوم دینی عراقی در شهر مقدس قم، بر اساس مسئولیت دینی، اخلاقی و قانونی خود، ممنوعیت اعمال‌شده بر سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از فضای هوایی عراق و تعلیق پروازهای ایران را به‌شدت محکوم می‌کنیم.

این تصمیم ناعادلانه و نسنجیده که در واکنش به فشار و دیکته‌های آمریکا گرفته شده است، از مرزهای یک تصمیم اداری فراتر می‌رود و مستقیماً به استقلال سیاسی عراق و حرمت تصمیم‌گیری‌های مستقل آن تجاوز می‌کند.

پیامدهای این سیاست تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به غیرنظامیان بی‌گناه نیز گسترش می‌یابد؛ بیمارانی که در انتظار سفر هستند، دانشجویانی که مشغول تحصیل هستند، زائرانی که از اماکن مقدس بازدید می‌کنند و خانواده‌هایی که با پیوندهای مذهبی، خویشاوندی و تاریخی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. نه عادلانه است و نه شرافتمندانه که هزینه تصمیمی که توسط کسانی که ملت‌ها را می‌کشند و فساد را در زمین گسترش می‌دهند، به این افراد تحمیل شود.

عراق، با تاریخ، جایگاه و نفوذ خود، بسیار بزرگ‌تر از آن است که در تصمیمات خود مطیع باشد و بسیار شریف‌تر از آن است که اجازه دهد حریم هوایی آن به مجرایی برای اراده دشمن آمریکایی تبدیل شود. پیوندهای مذهبی، همسایگی، تاریخ و منافع مشترکی که مردم عراق و ایران را متحد می‌کند، نباید گروگان محاسبات و درگیری‌های قدرت‌های بین‌المللی قرار گیرد.

در حالی که ما این اقدام را محکوم و رد می‌کنیم، نباید مواضع شرافتمندانه جمهوری اسلامی در قبال مردم عراق را فراموش کنیم. این کشور بهترین فرزندان خود را تقدیم کرده است، خون آنها با خون شهدای ما در عراق آمیخته شده است و تمام منابع خود را وقف خدمات ماندگار و فراموش‌نشدنی کرده است. غیرقابل قبول است که چنین خدماتی با هر اقدامی که به روابط برادرانه و منافع مشترک آسیب برساند، پاسخ داده شود.

ما به نوبه خود نسبت به عواقب ادامه استفاده از نهادهای دولتی و نهادهای آنها برای اجرای سیاست‌های محاصره و تحریم اعمال‌شده توسط دشمن آمریکایی هشدار می‌دهیم. اصرار بر این امر، سابقه خطرناکی را در مورد استقلال تصمیم‌گیری عراق ایجاد خواهد کرد و مسئولان آن مسئولیت کامل پیامدهای این روند را بر عهده خواهند داشت.

جمعی از اساتید و طلاب علوم دینی عراق

۱۳ ربیع‌الثانی ۱۴۴۸ | شهر مقدس قم

.

..........................

پایان پیام