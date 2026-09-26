به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین مشترک آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور و جامعه‌الزهرا(س) با عنوان «عهد علمی با امام شهید»، صبح شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی، دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، مرتضی حیدری، معاون سیاسی استاندار قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، سیده زهره برقعی، مدیر جامعه‌الزهرا(س)، مدیران، استادان، کادرهای آموزشی، جمعی از طلاب و مسئولان در سالن آیت‌الله شرعی(ره) مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در قم برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله اعرافی سخنران ویژه بود و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده و سیده زهره برقعی نیز به تبیین جایگاه، رسالت و رویکردهای حوزه‌های علمیه خواهران و الزامات سال تحصیلی جدید پرداختند.

حضور خادمان خواهر مسجد مقدس جمکران، قرائت ذکر توسل کوتاه به امام زمان(عج)، قرائت میثاق‌نامه طلبگی و تجلیل از هشت طلبه برتر حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه‌الزهرا(س) از دیگر بخش‌های این آیین بود.

آیت‌الله اعرافی: حوزه‌های علمیه خواهران دارای رسالت عمومی و اختصاصی هستند

آیت‌الله علیرضا اعرافی در این آیین با تبیین جایگاه حوزه‌های علمیه خواهران، بر ضرورت تقویت هویت علمی، تربیتی و اجتماعی این حوزه‌ها تأکید کرد و گفت: حوزه‌های علمیه خواهران در عین برخورداری از هویت مستقل و اقتضائات ویژه خود، در منظومه حوزه‌های علمیه دارای رسالت‌هایی گسترده و مهم هستند.

وی با اشاره به پیوند عمیق هویت حوزه‌های علمیه خواهران با شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س)، خاطرنشان کرد: حضور بانوان در عرصه‌های علمی و معرفتی، سابقه‌ای ریشه‌دار در تاریخ اسلام دارد و زنان عالم، محدث و دانشمند در دوره‌های مختلف نقش مهمی در انتقال معارف دینی داشته‌اند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه نهاد حوزه‌های علمیه خواهران نهادی نسبتاً نوپا با ریشه‌هایی عمیق در میراث علمی و دینی اسلام و تشیع است، اظهار کرد: باید این مجموعه بتواند ضمن حفظ هویت و سنت‌های اصیل حوزه، متناسب با نیازهای روز جامعه و اقتضائات آینده حرکت کند.

رسالت عمومی؛ حضور بانوان در همه قلمروهای علوم اسلامی

آیت‌الله اعرافی یکی از رسالت‌های مهم حوزه‌های علمیه خواهران را رسالت عمومی در عرصه علوم اسلامی دانست و گفت: بانوان طلبه نباید خود را محدود به برخی حوزه‌های خاص بدانند، بلکه باید در همه قلمروهای علوم اسلامی از جمله کلام، اعتقادات، حدیث، تفسیر، فقه، اخلاق، معارف اسلامی و دیگر عرصه‌های علمی حضور جدی داشته باشند.

وی بر ضرورت تربیت بانوانی در تراز علمی حوزه تأکید کرد و افزود: حوزه‌های علمیه خواهران باید زمینه تربیت فقیه، فیلسوف، مفسر، محدث و صاحب‌نظر زن را فراهم کنند و ظرفیت‌های علمی بانوان را در سطوح مختلف توسعه دهند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تصریح کرد: مرجعیت علمی بانوان یکی از افق‌های مهم حوزه‌های علمیه خواهران است و باید زمینه‌ای فراهم شود که بانوان فرهیخته و دانش‌آموخته حوزه بتوانند در عرصه تولید علم، نظریه‌پردازی، پژوهش و پاسخ‌گویی به مسائل علمی و معرفتی جامعه نقش‌آفرین باشند.

رسالت اختصاصی؛ زن، خانواده و مسائل بانوان

آیت‌الله اعرافی رسالت دوم حوزه‌های علمیه خواهران را رسالت اختصاصی در حوزه زن و خانواده عنوان کرد و گفت: حوزه‌های خواهران باید در شناخت مسائل زنان، خانواده، دختران و نسل جدید، تولید ادبیات علمی و ارائه پاسخ‌های دینی و معرفتی نقش محوری ایفا کنند.

وی تأکید کرد: حوزه‌های علمیه خواهران باید در کنار رسالت عمومی خود در همه علوم اسلامی، در حوزه زن و خانواده نیز به یک مرجع علمی و فکری تبدیل شوند و بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای روز جامعه باشند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، تربیت مبلغ، کارشناس و کنشگر را از دیگر عرصه‌های مهم فعالیت حوزه‌های خواهران دانست و اظهار کرد: بانوان طلبه باید بتوانند علاوه بر برخورداری از دانش عمیق حوزوی، در میدان‌های تبلیغ، فرهنگ، اجتماع و مسائل مرتبط با زنان و خانواده حضور مؤثر داشته باشند.

تربیت متوازن علمی، اخلاقی، تهذیبی و اجتماعی

وی با تأکید بر ضرورت تربیت متوازن طلاب گفت: در مسیر تحول حوزه‌های علمیه خواهران نباید میان آموزش علمی، اخلاق، تهذیب و تربیت اجتماعی فاصله ایجاد شود؛ بلکه این ابعاد باید در کنار یکدیگر رشد کنند.

آیت‌الله اعرافی صیانت از سنت‌های هزارساله حوزه را در کنار نوآوری و پاسخ‌گویی به نیازهای جدید ضروری دانست و بر حفظ سرمایه‌های علمی و تربیتی حوزه و استفاده از روش‌های نو برای پاسخ به مسائل معاصر تأکید کرد.

وی همچنین برنامه‌محوری و حرکت بر اساس اسناد و برنامه‌های راهبردی، از جمله برنامه‌های پنج‌ساله، را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت تبدیل برنامه‌ها به اقدامات عملی در مدارس و میدان واقعی فعالیت حوزه تأکید کرد.

صف‌محوری و توجه به مدارس حوزه‌های خواهران

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر اهمیت میدان و صف گفت: تحول حوزه زمانی محقق می‌شود که از سطح ستادها و برنامه‌ریزی‌ها به مدارس و میدان واقعی تعلیم و تربیت امتداد پیدا کند.

وی بر ضرورت دریافت بازخورد از مدارس، توجه به تجربه مدیران و استادان و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی بیشتر بدنه حوزه تأکید کرد و گفت: برنامه‌ها باید با واقعیت‌های مدرسه، استاد و طلبه پیوند داشته باشد.

ضرورت تقویت نگاه بین‌المللی و اجتماعی

آیت‌الله اعرافی، نگاه بین‌المللی را از دیگر الزامات حوزه‌های علمیه خواهران برشمرد و اظهار کرد: بانوان طلبه باید بتوانند در عرصه بین‌الملل و در ارتباط با مسائل جهان اسلام و نیازهای معرفتی جوامع مختلف نیز نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین بر تقویت کنشگری اجتماعی حوزه‌های خواهران تأکید کرد و گفت: حوزه باید در مسائل اجتماعی، فرهنگی و عمومی جامعه حضور مسئولانه داشته باشد و طلاب بتوانند در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و مسائل مرتبط با حجاب و زیست عفیفانه ایفای نقش کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، همگرایی و همکاری میان بخش‌های مختلف حوزه‌های علمیه خواهران را نیز ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک و جلوگیری از موازی‌کاری تأکید کرد.

علیزاده: طلبه تراز سه مؤلفه «دانش مفید، تهذیب و مجاهدت اجتماعی» دارد

در ادامه این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، با تبیین مؤلفه‌های طلبه تراز، سه عنصر «دانش مفید»، «تهذیب و تقوا» و «مجاهدت اجتماعی و فرهنگی» را ویژگی‌های اساسی طلبه تراز برشمرد و گفت: طلبه تراز باید خود را سرباز تمدن نوین اسلامی بداند و بتواند معارف اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) را با بیانی فطرت‌پسند، مدلل و خردپسند به انسان معاصر عرضه کند.

وی با تأکید بر پیوند میان علم و تهذیب اظهار کرد: حوزه‌های علمیه در میدان ارزشمند، خطیر، حساس و سرنوشت‌سازی قرار دارند و طلاب باید خود را میراث‌دار خون شهدا و ادامه‌دهنده مسیر آنان بدانند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با گرامیداشت یاد و نام شهدای میهن، به‌ویژه شش طلبه شهید خانواده بزرگ حوزه‌های علمیه خواهران و ۶۰ خانواده شهید این مجموعه، افزود: باید قدردان شهدا باشیم و بتوانیم پاسدار خون آنان و میراث‌دار میراث گران‌بهایشان باشیم.

علم بدون طهارت روح، رسالت حوزه را محقق نمی‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده با اشاره به تعبیر «مِدادُ العُلَماءِ أَفضَلُ مِن دِماءِ الشُّهَداء» گفت: اگر گفته شده است که مداد علما از خون شهدا برتر است، نشان‌دهنده جایگاه خطیر و سرنوشت‌ساز میدان علم و تعلیم است؛ اما بدون طهارت روح و توجه به آرمان‌های ملکوتی قرآن و سنت، این مداد نمی‌تواند با طهارت خون شهید برابری کند.

وی با اشاره به حدیث عنوان بصری و عبارت «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» افزود: علم نوری است که خداوند در قلب انسان قرار می‌دهد و برای دریافت این نور باید میان عالم و علم، از نظر روحی، کیفی و ماهوی، سنخیت و تجانس وجود داشته باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور ادامه داد: این سنخیت زمانی شکل می‌گیرد که ظرف دل انسان از آلودگی‌های وجود، اغیار، شبهات و شهوات پاک باشد؛ زیرا اگر ظرف دل آلوده باشد، آن نور در آن جای نمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت حوزه‌های علمیه شیعه در طول تاریخ با دیگر نهادهای علمی این بوده است که اگرچه مدار حوزه بر دانش‌اندوزی و دانش‌جویی قرار دارد، اما طهارت روح را شرط همراه دانش می‌داند و بر این اساس، بدون خودسازی، معنویت و تهذیب، دانش و دانشوری راه به جایی نمی‌برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده افزود: دانش بدون این پشتوانه می‌تواند، به تعبیر قرآن کریم، حتی وبال و مضر باشد.

دانش مفید؛ نخستین مؤلفه طلبه تراز

وی با اشاره به تعابیری مانند «حوزه تراز»، «حوزه سالم» و «طلبه تراز» در گفتمان امامین انقلاب، نخستین مؤلفه شخصیت طلبه تراز را «دانش مفید» دانست و گفت: در هندسه و نظام دانایی باید به فایده و سودمندی دانشی که دنبال می‌کنیم توجه داشته باشیم و از «علم لاینفع» پرهیز کنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور تصریح کرد: باید بدانیم دانشی که دنبال می‌کنیم چه فایده‌ای دارد و چگونه می‌توانیم برای جامعه و امت اسلامی منشأ فایده و اثر باشیم.

تهذیب و تقوا؛ طلبه باید یادآور خدا باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده دومین مؤلفه طلبه تراز را تهذیب و تقوا عنوان کرد و گفت: زمانی می‌توانیم منادی پیام وحی باشیم که خداوند به ما توفیق دهد در شمار کسانی قرار بگیریم که «مَنْ یُذَکِّرُکُمُ اللهُ رُؤْیَتُهُ»؛ یعنی کسانی که دیدن آنان انسان را به یاد خدا می‌اندازد.

وی ادامه داد: وقتی سخن می‌گوییم، مردم چهره ما را می‌بینند، راه می‌رویم یا چیزی می‌نویسیم، باید بتوانیم مردم را مقداری از دنیا و تعلقات مادی فارغ کنیم؛ به‌گونه‌ای که با دیدن ما، به عالم بالا، ملکوت، خوبی‌ها و زیبایی‌های معنوی و روحی توجه کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: باید خداوند این توفیق را بدهد که در قله «مَنْ یُذَکِّرُکُمُ اللهُ رُؤْیَتُهُ» قرار بگیریم و حجت دین خدا و جلوه‌گر آیات ربانی و الهی باشیم.

وی تصریح کرد: واژگان مقدس «حجت‌الاسلام»، «ثقة‌الاسلام» و «آیت‌الله» زمانی تحقق پیدا می‌کنند که انسان از خود رها شده باشد؛ اگر انسان مردم را به خودش دعوت کند و گرفتار خودمحوری شود، این حقیقت محقق نخواهد شد.

اخلاص؛ عامل اثرگذاری در جامعه شبکه‌ای

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده با اشاره به شرایط هزاره سوم، جامعه شبکه‌ای و فضای مجازی اظهار کرد: در فضای آسیب‌زای هزاره سوم و جامعه شبکه‌ای، حفظ معنویت و نورانیت هم دشوار و هم ارزشمند و کارآمد است.

وی خاطرنشان کرد: فطرت انسانی از دیدن آنچه انسان را از اصل خود دور می‌کند، خسته شده است و انسان امروز بسیاری از جلوه‌ها را به‌صورت شبیه و سایه‌ای از واقعیت دیده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: اگر با قدم صدق و اخلاص بنویسیم، مطلبی منتشر کنیم، منبر برویم یا حتی با خویشاوند و همسایه خود گفت‌وگو کنیم و در این رفتار اخلاص، تقوا و طهارت روح وجود داشته باشد، مخاطب احساس می‌کند هوای تازه‌ای از سمت دیگری وزیده و این انسان، جنس دیگری دارد.

وی تصریح کرد: فطرت تشنه انسان‌ها آنان را به سمت چنین انسان‌هایی متمایل می‌کند.

مجاهدت اجتماعی و فرهنگی؛ سومین مؤلفه طلبه تراز

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده سومین مؤلفه طلبه تراز را مجاهدت اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: طلبه تراز باید خودش را سرباز تمدن نوین اسلامی ببیند.

وی با اشاره به تحولات جهان امروز اظهار کرد: جهان امروز به نقطه‌ای رسیده است که ادعاهای ایدئولوژی‌های مادی و انسانی و وعده‌های آنها با پرسش‌های جدی مواجه شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به حوادث غزه افزود: آنچه سال‌ها و دهه‌ها به‌عنوان «در باغ سبز تمدن مدرن» به دنیا معرفی می‌شد، با حوادث غزه و مصائبی که بر سر مظلومان جهان می‌آید، از نگاه وی رنگ باخته و اعتبار خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: دنیا به دنبال یک بدیل تمدنی و نسخه نجات‌بخش تمدنی است و اگر لیبرالیسم سرمایه‌داری، لیبرال‌دموکراسی و علم سکولار پاسخ نهایی نیستند، باید جایی این نسخه را عرضه کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده افزود: هرچه نگاه می‌کنیم، در گستره جهان، غیر از نسخه شفابخش آخرین حلقه پیامبران الهی، دین حضرت خاتم(ص) و اسلام نورانی با قرائت مکتب حیات‌بخش اهل‌بیت(ع)، چیز دیگری پیدا نمی‌کنیم.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم آموزه‌های وحیانی را متناسب با اقتضائات تمدنی به دنیا عرضه کنیم.

طلبه تراز باید برای مصاف فکری و جنگ نرم آماده باشد

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: طلبه تراز، طلبه‌ای است که خود را برای حضور در میدان‌های جهاد و جنگ نرم آماده می‌کند؛ آنجا که ایدئولوژی‌ها با یکدیگر ستیز و معارضه دارند.

وی افزود: در این میدان، چیزی می‌تواند برتری پیدا کند که مبرهن باشد و بتواند با برهان و استدلال با عقلانیت بشر امروز سخن بگوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده اظهار کرد: در مصاف میان گفتمان‌ها، ایدئولوژی‌ها و مکاتب، باید بتوانیم صدای رسای اسلام اهل‌بیتی باشیم و این پیام را با بیانی فطرت‌پسند، مدلل و خردپسند به انسان‌های تشنه حقیقت برسانیم.

شناخت انسان معاصر؛ ضرورت حضور مؤثر طلبه در میدان تبلیغ

وی شناخت انسان معاصر و نسل جوان را از دیگر الزامات شخصیت طلبه تراز دانست و گفت: باید برای هزاره سوم و قرن بیست‌ویکم، شناخت دقیقی از ذائقه انسان معاصر و جوانان امروز داشته باشیم و بدانیم دغدغه‌ها، حساسیت‌ها و گفتمان‌های جاری چیست و رقبای ایدئولوژیک ما چه کسانی هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: طلبه باید بتواند در این میدان، نمایندگی مکتب نورانی اهل‌بیت(ع) را بر عهده بگیرد و پیام وحی را به گوش انسان‌های دغدغه‌مند برساند.

حوزه‌های علمیه؛ سنگر پاسداری از معارف اسلام و اهل‌بیت(ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده خاطرنشان کرد: بیش از هر زمان دیگری باید قدر میدانی را که در آن ایستاده‌ایم و سنگری را که در آن پاسداری می‌کنیم، بدانیم.

وی افزود: خداوند توفیق کم‌نظیری به ما عطا کرده است؛ پاسداری از حریم آموزه‌های حیات‌بخش اسلام و اهل‌بیت(ع) و سربازی در این میدان، توفیقی بزرگ است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور تصریح کرد: باید بدانیم که در این پیچ سرنوشت‌ساز تاریخی، مسئولیت سنگینی بر عهده داریم.

خواهران طلبه در حوادث اخیر پرچمدار و میدان‌دار بودند

وی با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان در شرایط اخیر کشور گفت: در حدود ۲۱۰ تا ۲۱۵ شب گذشته، خواهران انقلابی و فرهیخته توانستند با صلابت و استواری در این میدان حضور داشته باشند و آن را خالی نکنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده افزود: در این میان، خواهران طلبه پرچمدار و میدان‌دار بودند و نقش‌های ارزشمندی ایفا کردند.

وی ادامه داد: این توفیق را داشتم که در استان‌های پرشماری از کشور، از نزدیک این شب‌ها و این میدان را ببینم و ابتکار عمل‌ها، خلاقیت‌ها و حرکت‌های ارزشمند خواهران طلبه را مشاهده کنم.

سال تحصیلی جدید؛ سالی دوران‌ساز و تاریخ‌ساز

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به شرایط جدید اظهار کرد: سال تحصیلی جدید با شرایط سخت جنگ ترکیبی در جبهه‌ای گسترده به پهنای جغرافیای ایران اسلامی و، مهم‌تر از آن، در فضای جنگ نرم همراه شده است و باید بتواند برای ما سالی دوران‌ساز و تاریخ‌ساز باشد.

وی افزود: باید همچنان بتوانیم در این سنگرهای مقدس سربازی کنیم؛ چراکه چنین ایام و مقاطعی همیشه در تاریخ شکل نمی‌گیرد.

«شاهدانه زیستن»؛ دل سپردن به خدا و حرکت در مسیر رضای الهی

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده با اشاره به تعبیر «إِنَّ لِلَّهِ فِی أَیَّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحَاتٍ» اظهار کرد: یکی از این نفحات، همین است که در باغ شهادت باز است.

وی افزود: امام شهید و بزرگان نیز فرمودند که باید مانند شهدا زندگی کنیم تا شهید شویم و شاهدانه باید زیست.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور ادامه داد: شاهدانه زیستن عبارت است از دل را به خدا سپردن و با ایمان و بدون کوچک‌ترین تردید، قدم راسخ در راه مرضات حضرت بقیةالله(ارواحنا له الفداء) برداشتن.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: برکت اخلاص ما بتواند به گونه‌ای باشد که در گوشه‌ای از جغرافیای ایران اسلامی و تاریخ مقدس انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شود و به محضر حضرت بقیةالله(ارواحنا له الفداء) اهدا شود.

برقعی: حوزه‌های علمیه خواهران باید به کانون‌های جریان‌ساز فکری و تمدنی تبدیل شوند

در ادامه این آیین، سیده زهره برقعی، مدیر جامعه‌الزهرا(س)، با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزش و تربیت حوزه‌های علمیه خواهران گفت: حوزه‌های علمیه خواهران باید از آموزش‌های صرفاً حافظه‌محور عبور کرده و با تقویت مهارت‌آموزی، کارورزی و تربیت چندساحتی، طلاب را برای حل مسائل واقعی جامعه و نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و تمدنی آماده کنند.

وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به مدیران، استادان، کادرهای آموزشی و به‌ویژه طلاب حوزه‌های علمیه خواهران، با اشاره به مناسبت‌های این ایام اظهار داشت: یاد کریمه اهل‌بیت(س)، پاسداشت مرجعیت و یاد حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی و همچنین روزهای هفته دفاع مقدس، فضای معنوی و تاریخی آغاز سال تحصیلی را شکل داده است.

برقعی افزود: این سال تحصیلی، نخستین سالی است که جای خالی رهبر فرزانه و پیشوای حکیم و شهید احساس می‌شود و داغ فراق آن رهبر بر جان‌ها سنگینی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به چهارم مهرماه، روز سرباز، گفت: قدردانی از همه سربازان وطن وظیفه ماست.

تجدید عهد با امام زمان(عج) و آرمان‌های امام و امام شهید

مدیر جامعه‌الزهرا(س) با اشاره به پیام مقام معظم رهبری برای آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه اظهار داشت: پیام روح‌بخش و نکات الهام‌بخش ایشان برای شروع سال تحصیلی، با یادآوری سختی‌ها و حال‌وهوایی سرشار از اقتدارآفرینی و ایستادگی، رویکردی عزت‌بخش، امیدواری و امیدآفرینی و نیت تجدید عهد سربازی امام زمان(عج) را در خود دارد.

وی تصریح کرد: با تجدید میثاق با امام زمان(عج)، تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و امام شهید و نیز لبیک به رهبر، گرد هم آمده‌ایم تا با هم‌افزایی، هم‌اتکایی، مواسات و همدلی، شکر نعمت سربازی ولی امرمان را به جا آوریم و آمادگی خود را برای طی مسیری خردمندانه، عالمانه و کارآمد اعلام کنیم.

برقعی ابراز امیدواری کرد که اهل‌بیت(ع) دعاگوی همه حاضران باشند و افزود: وعده تخلف‌ناپذیر خداوند متعال که فرمود «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» محقق خواهد شد؛ اگر خدا را نصرت کردیم، یعنی در مسیر تمدن اسلامی، جامعه اسلامی و تحقق دین خدا حرکت کردیم و خداوند نیز ما را یاری خواهد کرد.

حوزه‌های علمیه خواهران؛ آینه گفتمان امامین انقلاب

وی با تشریح جایگاه حوزه‌های علمیه خواهران گفت: این حوزه‌ها و جامعه‌الزهرا(س) باید آینه‌ای شفاف از عمل به گفتمان امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب در زمینه مرجعیت علمی بانوان، پرورش، سامان‌دهی و بالندگی حوزه زن و خانواده، ارائه الگو و زیست‌بوم سبک زندگی مؤمنانه و ماهرانه و حضور مؤثر بانوان در ساخت تمدن نوین اسلامی باشند.

برقعی افزود: حوزه‌های علمیه خواهران امروز صرفاً مراکز تربیت طلاب و آموزش دانش دینی نیستند، بلکه باید به کانون‌های جریان‌ساز فکری و تمدنی جامعه اسلامی تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: بانوان طلبه با حضور مؤثر در عرصه‌های تبلیغ و ترویج معارف دینی، پژوهش و پاسخ‌گویی به شبهات، تربیت نسل، تحکیم بنیان خانواده و فعالیت در فضای مجازی و رسانه، می‌توانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.

ضرورت عبور از آموزش حافظه‌محور

مدیر جامعه‌الزهرا(س) با اشاره به برخی کاستی‌های نظام آموزشی موجود اظهار داشت: نظام کنونی آموزش و تربیت حوزه‌های علمیه، با وجود تلاش‌های فراوان، در برخی موارد بیش از اندازه بر انتقال محتوای درسی، حافظه‌محوری و گاهی نمره‌محوری متمرکز است و کمتر به پرورش مهارت‌های معاصر، کاربردی‌سازی دانش، کارآمدسازی و اثربخشی چندساحتی طلاب در عرصه‌های مختلف توجه شده است.

وی افزود: این مسئله ممکن است موجب شود طلبه‌ای با وجود برخورداری از دانش عمیق دینی، در مواجهه با مسائل واقعی جامعه، حل مسئله، اقناع مخاطب، پاسخ‌گویی به شبهات و نقش‌آفرینی تمدنی، از توانمندی کافی برخوردار نباشد.

برقعی تصریح کرد: البته باید قدردان تمام تلاش‌هایی بود که حوزه را تا این نقطه رسانده است، اما لازم است با احیای میراث و تراث حوزه و روش‌های آن و تلفیق این ظرفیت با سبک‌های نوین، مسیر تحول با توجه به مبانی تحولی دنبال شود.

تربیت طلاب به عنوان تمدن‌سازان فردا

وی با اشاره به نظام پیشنهادی جدید گفت: این نظام با الهام از منویات رهبر مجاهد شهید، اسناد بالادستی مرتبط و نیازهای جامعه، استان و کشور، درصدد است طلاب حوزه را به عنوان تمدن‌سازان فردا در عرصه‌های مختلف و متناسب با استعداد و توانمندی‌های متفاوت تربیت کند.

مدیر جامعه‌الزهرا(س) ادامه داد: باید افرادی تربیت شوند که علاوه بر تسلط علمی و برخورداری از قابلیت‌های اخلاقی و تربیتی، از مهارت‌های پژوهشی، تبلیغی، فرهنگی، ارتباطی، مشاوره‌ای، کنشگری و مدیریتی نیز برخوردار باشند.

وی افزود: طلاب باید عقلانیت، عبودیت و معنویت را در راستای حیات طیبه و بر اساس زیست و سلوک مؤمنانه و ماهرانه در مسیر تحصیل خود تجربه و درک کنند و قابلیت انتقال کارآمد آن را نیز به دست آورند.

دعوت به خدا باید همراه با بصیرت باشد

برقعی با اشاره به آیه شریفه «قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَی اللَّهِ عَلَی بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی» گفت: همان‌گونه که در آیه شریفه آمده است، دعوت به خدا باید همراه با بصیرت باشد.

وی خطاب به طلاب افزود: طلاب باید بیاموزند که چگونه با زبان روز، منطق قوی و اخلاق حسنه، پیام دین را به جامعه منتقل کنند.

مدیر جامعه‌الزهرا(س) تأکید کرد: افتتاح سال تحصیلی تنها آغاز کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در مأموریت‌ها، شناخت دقیق‌تر نیازمندی‌های جامعه و برنامه‌ریزی برای اثربخشی بیشتر حوزه‌های علمیه خواهران است.

تبدیل دانش حوزوی به فهم مسئله و اقدام سنجیده

وی گفت: حوزه‌های علمیه خواهران در کنار تعلیم و تبلیغ معارف دینی، وظیفه دارند زمینه حضور آگاهانه و مؤثر بانوان دین‌شناس را در خانواده و جامعه فراهم کنند.

برقعی افزود: امروز جامعه با مسائل متنوعی در حوزه خانواده، تربیت نسل، هویت دینی، ارتباطات اجتماعی و فضای رسانه‌ای روبه‌روست. پاسخ‌گویی به این مسائل به دانشی ریشه‌دار نیاز دارد، اما دانش به تنهایی کافی نیست؛ باید بتوانیم آموخته‌های حوزوی را به فهم مسئله، گفت‌وگوی معاصر و اقدام سنجیده تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: در این مسیر، تمرکز بر پرورش تفکر و عقل، مدیریت خداگاهی، مدیریت دانش، مدیریت فرهنگی ـ اجتماعی، مدیریت اخلاقی و مدیریت کنشگری اهمیت دارد.

مدیر جامعه‌الزهرا(س) دستیابی به الگوی راهبردی و راهبری خانواده و از جمله الگوی راهبردی و راهبری دختران و بانوان کشور را از انتظارات مهم دانست و گفت: نهاد علم و نهادهای فرهنگی، از جمله حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه‌الزهرا(س)، نقش مهمی در تحقق این مسیر دارند.

بازنگری در سرفصل‌ها و نظام ارزشیابی

برقعی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به الگوهای نهادینه‌سازی و رشد چندساحتی گفت: برای زمینه‌سازی مسیر تحول، چند کار مهم باید با جدیت بیشتری در اولویت قرار گیرد.

وی بازنگری در سرفصل‌ها و تدوین متون آموزشی را یکی از این اقدامات دانست و افزود: تغییر بینش، ارتقای رویکرد و سلوک سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، کادر علمی، کادر اجرایی و طلاب باید به صورت هم‌نوا و در کنار یکدیگر و همراه با تدبیر، کاربینی و کارورزی‌های معاصر دنبال شود.

مدیر جامعه‌الزهرا(س) ادامه داد: بازتعریف علم‌سنجی و نظام ارزشیابی کیفی و معاصر، پیگیری روند امتداد فرهنگی ـ اجتماعی دانش و مهارت‌های حوزوی طلاب، ایجاد هویت‌های جمعی، بهینه‌سازی حرکت‌های تشکیلاتی و اعتباربخشی به تشکل‌های طلبگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر تقویت شبکه‌های همه‌افزا با عضویت یا راهبری بانوان طلبه تأکید کرد و گفت: باید امکان حضور بانوان طلبه با قابلیت‌های متنوع در مدل‌های مردم‌نهاد و در میان اقشار مختلف مردم فراهم شود.

تربیت طلاب چندمنظوره برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه

برقعی با تأکید بر ضرورت تربیت طلاب چندمنظوره اظهار داشت: باید زمینه نقش‌آفرینی برای دانش‌آموختگان و نخبگان ملی و بین‌المللی حوزه با قابلیت‌های چندمنظوره فراهم شود.

وی افزود: تأکید بر چندمنظوره بودن کارکرد طلبه اهمیت دارد؛ زیرا کمک می‌کند طلاب بتوانند با اقشار متفاوت مردم و با ظرفیت‌های مختلف ارتباط برقرار کنند.

مدیر جامعه‌الزهرا(س) گفت: باید امتداد تلاش‌های گذشته را با قوت و قدرت بیشتر دنبال کنیم و در عین حال، ترمیم و اصلاح لازم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: امتداد فرهنگی ـ اجتماعی طلاب و نیز تربیت چندمنظوره آنان در ایام پساجنگ و متناسب با اقتضائات آن، باید با اهتمام بیشتری، خلاقانه و نوآورانه پیگیری شود.

حضور بانوان توانمند در عرصه حکمرانی

برقعی در بخش دیگری از سخنان خود، احساس وظیفه و انجام رسالت در مسیر حکمرانی کشور با حضور بانوان شایسته و توانمند را مورد توجه قرار داد و گفت: باید سربازان خوب و بانوان تراز و تمدن‌ساز، مطابق با الگوی سوم زن مسلمان، برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و میراث رهبر و قائد شهید پیرامون حوزه‌های علمیه تربیت شوند.

وی افزود: باید از میراث مکتب و سلوک بزرگان بهره بگیریم تا آینده حوزه‌های علمیه خواهران، جامعه‌الزهرا(س) و ایران اسلامی را با آرمان‌گرایی واقع‌گرایانه و امیدوارانه بسازیم.

هشت اولویت تحول در حوزه‌های علمیه خواهران

مدیر جامعه‌الزهرا(س) در ادامه، هشت محور را برای مسیر تحول حوزه‌های علمیه خواهران مورد تأکید قرار داد:

نخست؛ بازتعریف رسالت، اهداف و راهبردهای تبلیغی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی و مهارتی با توجه به نقش‌ها و اقتضائات بانوان و جایگاه آنان در سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه‌ها و سایر نهادهای علمی و فرهنگی کشور.

دوم؛ توجه ویژه به اقتضائات و اختصاصات تحصیل بانوان در حوزه‌های علمیه و متناسب‌سازی برنامه درسی و کالبد اجرایی آن و رفع خلأهای نظام و برنامه درسی فعلی.

سوم؛ مدیریت استعدادها و گسترش اثرگذاری بانوان حوزوی در سطح نظریه‌پردازی و اقدامات میدانی معاصر، به‌ویژه در عرصه بانوان.

چهارم؛ تعیین ابعاد نظری و کارکردی آموزش و تربیت نظام‌مند و چندساحتی مبتنی بر توانمندسازی در راستای تعالی بانوان حوزوی، با تأکید بر ارزشمندی نقش همسری و مادری و پرچمداری الگوی سوم زن مسلمان.

پنجم؛ امیدآفرینی و آینده‌اندیشی در عرصه‌های تحقیقی، تبلیغی، فرهنگی و کنشگری برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دختران و بانوان.

ششم؛ عملیاتی‌سازی سبک زندگی مؤمنانه و ماهرانه با توجه به مؤلفه‌های نظری آن.

هفتم؛ تقویت پایگاه‌های مردم‌نهاد توسط طلاب، به‌خصوص بانوان حوزوی، با توجه به شاخصه‌های حوزه و طلبه انقلابی و مردمی.

هشتم؛ مسئولیت‌پذیری در تراز انقلاب اسلامی و تلاش برای تقویت کارآمدی و اثربخشی بیشتر طلبه خواهر و حوزه بانوان و زمینه‌سازی برای حضور بانوان شایسته و توانمند و نخبگان بانو، در راستای الگوی سوم زن و مرجعیت علمی بانوان.

قدردانی برقعی از مدیران، استادان و طلاب

مدیر جامعه‌الزهرا(س) در پایان از تلاش مدیران، استادان، کادرهای آموزشی و کارکنان حوزه‌های علمیه خواهران قدردانی کرد و گفت: در این فرصت مغتنم لازم می‌دانم از همت بلند و تلاش‌های صادقانه مدیران، استادان، همکاران و کارکنان و به‌خصوص طلاب معزز که در مسیر تحقق رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب در عرصه آموزش، پژوهش، تهذیب و خدمات فرهنگی و اجتماعی از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

وی افزود: اهتمام به ارتقای کیفیت علمی، الگو شدن در اخلاق و ساده‌زیستی، توجه به خانواده و تربیت نسل مؤمن و انقلابی، جلوه‌ای از عمل به سفارش‌های نورانی بزرگان دین و کشور است.

قرائت میثاق‌نامه طلبگی و تجلیل از هشت طلبه برتر

در بخش دیگری از این آیین، میثاق‌نامه طلبگی قرائت شد و طلاب بر استمرار مسیر علمی و تربیتی، پایبندی به رسالت طلبگی و حرکت در مسیر خدمت به دین و جامعه تأکید کردند.

همچنین خادمان خواهر مسجد مقدس جمکران در مراسم حضور یافتند و ذکر توسل کوتاهی به محضر امام زمان(عج) قرائت شد.

در ادامه، از هشت طلبه برتر حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه‌الزهرا(س) تجلیل شد.

در لوح‌های تقدیر این طلاب، از درخشش بانوان طلبه در عرصه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی و تلاش صادقانه آنان در مسیر ایفای رسالت خطیر طلبگی که با اخلاص و پشتکار به دست آمده است، قدردانی شد.

آیین مشترک آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه‌الزهرا(س) با تأکید بر استمرار مسیر علمی و تربیتی، تقویت مرجعیت علمی بانوان، تربیت طلبه تراز، توسعه نقش‌آفرینی اجتماعی و فرهنگی طلاب و حرکت در مسیر تحول آموزشی و تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران به پایان رسید.

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