به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد در مراسم شام جمعه، با گرامیداشت ایام دفاع مقدس و با اشاره به جایگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، اظهار داشت: در خطبه ۱۳۸ نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین(ع) مطالب مهمی درباره دوران ظهور و حکومت حضرت مهدی(عج) بیان فرموده‌اند که می‌توان از آن برای پاسخ به دو پرسش اساسی درباره عصر ظهور استفاده کرد؛ نخست اینکه حضرت چگونه جهان را تحت حاکمیت حق قرار می‌دهند و دوم اینکه پس از ظهور، شیوه حکومت ایشان چگونه خواهد بود.

وی با اشاره به روایات متعدد درباره ظهور حضرت مهدی(عج) افزود: اصل ظهور منجی موعود مورد اتفاق مسلمانان است و در روایات نبوی نیز بر ظهور شخصیتی از نسل پیامبر اکرم(ص) و حضرت سیدالشهدا(ع) تأکید شده است که جهان را پس از آنکه از ظلم و جور فراگرفته شده، سرشار از عدل و داد خواهد کرد.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه بر اساس اعتقاد شیعه، حضرت مهدی(عج) فرزند امام حسن عسکری(ع) است، گفت: آن حضرت در سال ۲۵۵ هجری قمری در سامرا متولد شدند و پس از دوران غیبت صغری، به اذن الهی در پرده غیبت قرار گرفتند تا زمانی که اراده خداوند بر ظهور ایشان تعلق گیرد.

افزایش عقل و معرفت مردم؛ نخستین زمینه تحقق حکومت مهدوی

نظری منفرد با اشاره به اینکه تحقق پیروزی و حاکمیت همواره وابسته به برخورداری از سلاح و امکانات مادی نیست، تصریح کرد: تاریخ نشان داده است که در تحولات بزرگ اجتماعی، همراهی و اراده مردم نقش مهمی دارد و قدرت‌های مادی به‌تنهایی تعیین‌کننده نتیجه تحولات نیستند.

وی با استناد به روایتی از امام باقر(ع) در کتاب کافی درباره دوران ظهور بیان کرد: در زمان ظهور حضرت حجت(عج)، خداوند دست خود را بر سر بندگان قرار می‌دهد و به واسطه آن، عقل‌ها و اندیشه‌های آنان کامل می‌شود.

وی ادامه داد: هنگامی که عقل و معرفت انسان‌ها افزایش پیدا کند، زمینه پذیرش حق، عدالت و مبارزه با ظلم فراهم می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش حکومت حضرت ولی‌عصر(عج)، همراهی انسان‌هایی است که حقیقت‌جو و عدالت‌خواه هستند.

نظری منفرد با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: در نگاه دینی، حضور و همراهی مردم با جریان حق، دارای اهمیت فراوان است و در دوران ظهور نیز مردم عدالت‌خواه و حق‌طلب در کنار حضرت ولی‌عصر(عج) قرار خواهند گرفت.

امکانات گسترده الهی در اختیار حضرت ولی‌عصر(عج)

وی در ادامه با استناد به خطبه ۱۳۸ نهج‌البلاغه، دومین عامل تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) را امکانات و ظرفیت‌هایی دانست که خداوند در اختیار ایشان قرار می‌دهد و گفت: امیرالمؤمنین(ع) در این خطبه می‌فرمایند که زمین گنجینه‌های خود را برای حضرت آشکار می‌کند و کلیدهای خود را در اختیار ایشان قرار می‌دهد.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نمونه‌هایی از امکاناتی که خداوند در اختیار برخی پیامبران قرار داده است، اظهار کرد: خداوند برای اثبات حقانیت پیامبران، معجزات و امکانات ویژه‌ای در اختیار آنان قرار می‌داد؛ حضرت موسی(ع) با معجزه الهی در برابر ساحران فرعون قرار گرفت، حضرت عیسی(ع) به اذن خداوند مردگان را زنده می‌کرد و حضرت سلیمان(ع) نیز از امکانات ویژه‌ای برخوردار بود.

وی افزود: در قرآن کریم درباره انتقال تخت بلقیس نیز آمده است که فردی برخوردار از علم کتاب، آن را در زمانی بسیار کوتاه نزد حضرت سلیمان(ع) حاضر کرد. بنابراین در دوران ظهور نیز امکاناتی که خداوند در اختیار حضرت ولی‌عصر(عج) قرار می‌دهد، محدود به ابزارهای متعارف و شناخته‌شده بشر نخواهد بود.

نظری منفرد با تأکید بر اینکه تعبیر «قیام به سیف» را نباید صرفاً به معنای استفاده از ابزار جنگی تفسیر کرد، گفت: شمشیر در ادبیات دینی می‌تواند نماد قدرت و اقتدار باشد و نباید تصور کرد که حضرت ولی‌عصر(عج) تنها با ابزارهای نظامی حکومت جهانی را محقق خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به روایات مربوط به حضرت عیسی(ع) اظهار کرد: بر اساس روایات اسلامی، حضرت عیسی(ع) در دوران ظهور نزول می‌کنند و به حضرت مهدی(عج) اقتدا خواهند کرد.

عدالت؛ محور اصلی حکومت حضرت مهدی(عج)

استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخش دیگری از خطبه ۱۳۸ نهج‌البلاغه، مهم‌ترین اقدام حضرت ولی‌عصر(عج) پس از ظهور را برقراری عدالت و احیای قرآن و سنت دانست و گفت: امیرالمؤمنین(ع) درباره حضرت مهدی(عج) می‌فرمایند که ایشان شیوه عدالت را به مردم نشان می‌دهد و آنچه از کتاب و سنت از میان رفته است، احیا می‌کند.

وی افزود: عدالت‌خواهی یک خواسته انسانی و فطری است و انسان‌ها در ذات خود با ظلم و تعدی مخالفت دارند. در آموزه‌های قرآن کریم نیز بر عدالت، نیکی و پرهیز از فحشا، منکر و ظلم تأکید شده است.

نظری منفرد با اشاره به داستان حضرت جعفر بن ابی‌طالب(ع) و حضور مسلمانان در حبشه اظهار کرد: هنگامی که جعفر(ع) برای معرفی آموزه‌های اسلام نزد نجاشی رفت، آیاتی از قرآن کریم درباره عدالت و دوری از زشتی‌ها و ظلم تلاوت کرد و این آیات بر نجاشی تأثیر گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت حضرت ولی‌عصر(عج)، گسترش عدالت در سراسر جهان است؛ همان‌گونه که در روایات آمده است، خداوند به وسیله آن حضرت زمین را پس از آنکه از ظلم و جور پر شده است، از عدل و قسط سرشار خواهد کرد.

احیای قرآن و سنت؛ مأموریت دیگر حضرت ولی‌عصر(عج)

وی با تأکید بر عبارت «و یحیی میت الکتاب و السنة» در خطبه ۱۳۸ نهج‌البلاغه، گفت: از این عبارت می‌توان دریافت که حضرت ولی‌عصر(عج) احیاگر ارزش‌های دینی و آموزه‌های قرآن و سنت خواهند بود.

نظری منفرد ادامه داد: در دعای ندبه نیز از حضرت مهدی(عج) با تعبیر «محیی معالم الدین و أهله» یاد شده است؛ یعنی آن حضرت نشانه‌ها و معارف دین را احیا می‌کنند.

وی با اشاره به برخی احکام و ارزش‌های اسلامی، بر ضرورت توجه جامعه به آموزه‌های دینی تأکید کرد و افزود: احکام اسلامی باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد و مبلغان و گویندگان دینی نیز وظیفه دارند این معارف را برای مردم تبیین کنند.

حکومت مهدوی؛ حکومتی مبتنی بر عدالت و احیای ارزش‌ها

نظری منفرد در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: بر اساس معارف نهج‌البلاغه و روایات اسلامی، حضرت ولی‌عصر(عج) برای تحقق حکومت جهانی تنها به ابزارهای مادی تکیه نخواهند داشت؛ بلکه افزایش عقل و معرفت مردم، همراهی حق‌طلبان و عدالت‌خواهان و امکاناتی که خداوند در اختیار ایشان قرار می‌دهد، از عوامل تحقق این حکومت خواهد بود.

وی افزود: مهم‌ترین برنامه حضرت پس از ظهور، برقراری عدالت، احیای قرآن و سنت و زنده کردن ارزش‌های الهی در جامعه است؛ ازاین‌رو جامعه بشری در دوران ظهور با حاکمیتی مواجه خواهد شد که محور آن عدالت و اجرای آموزه‌های الهی است.