برنامه محافل معارفی حرم بانوی کرامت در هفته پیش رو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۴ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ مصادف با هفته دفاع مقدس از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت در قالب شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه از شنبه تا جمعه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محمد صادق کفیل، مجید حیدری فر، سید عبدالرزاق پیردهقان، علی خلیل‌پور، سید ابوالفضل حکیمی، محمد حاج ابوالقاسم و محمدهادی فرزانه برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین احمد قاسمی، محمد زرسنج، سید رضا طباطبایی، حسین عباسی خراسانی، سید مجتبی محمدی و صمدی یزدی برگزار و جمعه نیز اینمراسم با قرائت زیارت آل یاسین با نوای صادق قمی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضا نصوری دنبال خواهد شد.

سخنرانان مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر بانوی کرامت شنبه حجت الاسلام والمسلمین سید صادق میر شفیعی، یکشبه کرسی تلاوت فاطمی و از دوشنبه تا جمعه به ترتیب حجج‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی اراکی، سید محمد باقر طباطبایی، ناصر رفیعی، مرتضی آقا تهرانی و محمدهادی هدایت خواهند بود.

گفتنی است در هفته پیش رو سه‌شنبه شب دعای توسل بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد باقر طباطبایی و قرائت رضا ایزدی، پنجشنبه بعد از نماز صبح قرائت زیارت عاشورا با صدای صادق محلاتی، پنجشنبه شب دعای کمیل با نوای حسن حیدرزاده و قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی، جمعه صبح دعای ندبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین هادی شمس و جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل نیمه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت اسلام میرزایی برگزار خواهد شد.

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