تجمع اساتید و طلاب حوزه علمیه نجف در اعتراض به توقف پروازهای ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای «تجمع علمایی عراق» در بیانیه‌ای اعلام کردند که این تجمع، توقف پروازهای هوایی ایران در فرودگاه‌های عراق را محکوم می‌کند و آن را در شرایطی می‌داند که «ملت‌های منطقه بیش از هر زمان دیگری به تقویت پیوندهای برادری و همکاری، به دور از فشارها و دیکته‌های خارجی نیاز دارند».

در این بیانیه آمده است: عراق با توجه به برخورداری از حاکمیت، جایگاه، تاریخ و اماکن مقدسه، شایسته آن است که تصمیماتش برخاسته از منافع ملت و اراده ملی‌اش باشد؛ به‌ویژه در رابطه با ایران که با آن پیوندهای دینی، جغرافیایی، تاریخی و منافع مشترک دارد.

تجمع علمایی عراق تصریح کرد: وفاداری اقتضا می‌کند مواضعی که در آن، جمهوری اسلامی در برهه‌های دشوار به‌ویژه در مقابله با تروریسم در کنار ملت عراق ایستاد، پاس داشته شود و روابط میان دو کشور بر پایه حسن هم‌جواری و منافع متقابل و به دور از سیاست‌های فشار و تحریم استوار شود.

تجمع علمایی عراق نهادهای دولتی ذی‌ربط را به «بازنگری در اقدامات اتخاذشده و حفظ استقلال و حاکمیت تصمیم‌گیری عراق» فراخواند و تأکید کرد که منافع عراق و ملت آن و روابطش با همسایگان باید به دور از هرگونه فشار خارجی حفظ شود.

در پی تصمیم دولت عراق درباره تعلیق خدمات‌رسانی به پروازهای ایرانی، شهروندان عراقی در چندین استان از جمله بغداد و بصره دست به تظاهرات زده و ضمن محکوم کردن این تصمیم دولت، خواهان برقراری مجدد پروازها میان دو کشور شدند.

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