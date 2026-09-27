دیدار سفیران کریمه با خانواده ۲۲ شهید استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاروان خادمان حرم مطهر بانوی کرامت با حضور در استان اصفهان، برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی را در شهرهای مختلف این استان اجرا کردند و عطر و نام حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) را به این استان پهناور بردند.

حضور در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی

سفیران کریمه اهل بیت (علیهم‌السلام) در امامزاده شاه‌رضا (علیه‌السلام) شهرضا، تخت فولاد و لسان‌الارض، مسجد جامع خمینی‌شهر، امامزاده ابراهیم بن مجاب و گلستان شهدای اصفهان حضور یافتند. همچنین در آیین جاروکشی و غبارروبی حرم مطهر حضرت زینب اخت‌الرضا (سلام‌الله‌علیها) شرکت کردند.

شرکت در یادواره‌ها و مراسم

حضور در یادواره شهدای گز برخوار، یادواره شهدای شهر دستگرد، نمایشگاه افلاکیان خاکی، فرمانداری شهرستان برخوار و کارگاه چاپ پرچم‌های مذهبی از دیگر برنامه‌های این کاروان بود.

حضور در اجتماعات مردمی

سفیران کریمه در اجتماعات مردمی باغ بهادران، شهر دولت‌آباد، شاهین‌شهر، میدان بزرگمهر اصفهان، مسجد امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) اصفهان، اجتماع ملت مبعوث شهرستان درچه، میدان امام علی (علیه‌السلام) دستگرد قداده و مسجد فاطمه‌الزهرا (سلام‌الله‌علیها) اطشاران حضور یافتند و به پرچم‌گردانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند.

دیدار با خانواده شهدا و جانبازان

دیدار با خانواده شهیدان مصطفی یونسی، محمد همتی، ابوالفضل یسلیانی، وحید حجازی، میثم حسن‌پور، محسن حیدری، میثم رضوان‌پور، حاج محمدرضا زاهدی، قوچانی، تورجی‌زاده، محمدشاه نظری، رمضان عالیوند، مهرزاد آقاعلی‌پور، رسول کارگران، حاج مهدی شاه‌رجبیان، رسول شاه‌نظری، مهدی یزدی، مهدی مهدوی‌کیا، روح‌الله تقیان، علیرضا معتمدی، مجتبی امینی و شهید مهدی اسحاقیان، و همچنین دیدار با آقای توکلی، جانباز ۷۰ درصد، از دیگر برنامه‌های سفیران کریمه در شهرهای مختلف استان اصفهان بود.

برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی

توزیع ۱۶۰ بسته لوازم‌التحریر کامل همراه با کیف بین کودکان نیازمند و بی‌سرپرست خمینی‌شهر، دیدار با حاج شیخ احمد ناصری از اساتید اخلاق، دیدار با حضرت آیت‌الله فخار از علما، دیدار با استاد رضا بدرالسما از هنرمندان، دیدار با حاج ملاحیدر از پیرغلامان اهل بیت (علیهم‌السلام) و حضور در برنامه زنده سیمای استان اصفهان در شب رحلت بانوی کرامت، از مهم‌ترین برنامه‌های سفیران کریمه در استان اصفهان بود.

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