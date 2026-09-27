آزادی ۱۶ زندانی هم نام حضرت معصومه(س) در استان همدان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیران کریمه اهل بیت(س) در ادامه سفرهای استانی خود، با حضور در استان همدان برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در شهرها و روستاهای مختلف این استان اجرا کردند.

سفیران کریمه در اجتماعات مردمی شهرستان قهاوند، میدان امام خمینی (ره) همدان، مسجد روستای هیزج، روستای شیرین‌آباد قهاوند، حسینیه روستای سولان، امامزاده قاسم روستای انصارالامام، امامزاده عبدالله و حرم فرزند امام هادی (علیه‌السلام) در همدان حضور یافتند و به پرچم‌گردانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند.

حضور در مراکز علمی، فرهنگی و اداری

سفیران کریمه در اجتماع قضات در باغ‌موزه استان همدان، هیئت فاطمیون خواهران، مجمع الذاکرین (مادحین) استان همدان و دبیرستان ام‌البنین حضور یافتند و زنگ انقلاب را در این دبیرستان به صدا درآوردند.

همچنین حضور در بیمارستان ارتش، استانداری استان همدان، پادگان شهید قهرمان، تیپ زرهی ۳۱۶، پلیس راهور و ستاد راهنمایی و رانندگی استان همدان از دیگر برنامه‌های این کاروان بود.

تجلیل از پیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس

در مراسمی با حضور مسئولان استان و امام جمعه محترم همدان، از پیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس تجلیل شد. همچنین آیین اهتزاز پرچم مزین به نام حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) در جوار شهید گمنام استان همدان برگزار گردید.

دیدار با خانواده شهدا و جانبازان

سفیران کریمه با حضور در منزل شهیدان محمد رضا جعفری و صادقی، از خانواده‌های معظم آنان تقدیر کردند. همچنین از خانواده قلی‌زاده، فعال فرهنگی استان همدان، تجلیل به عمل آمد و در منزل آقای عباسی، جانباز اغتشاشات در روستای ینگیجه، عیادت و دلجویی شد.

آزادی زندانیان به نام حضرت معصومه(س)

گفتنی است در برنامه حضور سفیران کریمه در ستاد دیه استان همدان، تعداد ۱۶ نفر از خانم‌های زندانی به نام حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) آزاد شدند.

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