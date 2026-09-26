صدای انفجار شدید در کابل شنیده شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های مردمی، صدای یک انفجار شدید حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد شنبه در بخش‌های مختلف شهر کابل شنیده شده است.

شماری از ساکنان پایتخت گفته‌اند شدت انفجار به اندازه‌ای بوده که لرزش ناشی از آن در خانه‌های برخی مناطق شهر احساس شده است.

برخی شاهدان همچنین از شنیده‌شدن صدای تیراندازی‌های پی‌درپی بلافاصله پس از انفجار خبر داده‌اند. هنوز مشخص نیست این تیراندازی‌ها با انفجار ارتباط مستقیم داشته یا در کدام منطقه کابل رخ داده است.

تا زمان تنظیم این خبر، اطلاعات دقیقی درباره محل وقوع انفجار، نوع آن و عامل احتمالی حادثه منتشر نشده است.

همچنین تاکنون گزارشی درباره تلفات انسانی یا خسارات مالی احتمالی این رویداد در دست نیست و مقام‌های حکومت طالبان نیز توضیح رسمی درباره علت و جزئیات آن ارائه نکرده‌اند.

با توجه به شنیده‌شدن صدای انفجار در مناطق مختلف کابل، گمانه‌زنی‌هایی درباره محل و ماهیت حادثه مطرح شده است، اما تا زمان انتشار اطلاعات رسمی، هیچ‌یک از این موارد قابل تأیید نیست.

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