به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از فعالان جامعه هزاره از کشورهای مختلف اروپایی روز جمعه، ۲۵ سپتامبر، با مقام‌هایی از پارلمان کاتالونیا دیدار کردند و درباره وضعیت هزاره‌ها در افغانستان، سابقه تاریخی کشتار و کوچ اجباری این جامعه و نگرانی‌های حقوق بشری کنونی گفت‌وگو کردند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از این دیدار، راکل سانس گوئرا، نایب‌رئیس اول پارلمان کاتالونیا، نیز در نشست حضور داشته است. وب‌سایت رسمی پارلمان کاتالونیا سمت او را به‌عنوان نایب‌رئیس اول این نهاد تأیید می‌کند.

فعالان هزاره در این نشست تأکید کردند که بررسی وضعیت این جامعه نباید تنها به حملات و رویدادهای جداگانه سال‌های اخیر محدود شود و باید سابقه طولانی خشونت، تبعیض، مصادره اموال، کوچ اجباری و محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

آنان گفتند: «مسئله هزاره‌ها نباید تنها به حوادث پراکنده و منفرد محدود شود، بلکه باید در چارچوب روند تاریخی طولانیِ خشونت، تبعیض و محرومیت بررسی شود.»

در این نشست، موضوعاتی از جمله حملات علیه مراکز آموزشی و مذهبی هزاره‌ها، تبعیض قومی و مذهبی، وضعیت زنان و دختران، مصادره زمین‌ها و جابه‌جایی اجباری خانواده‌ها مطرح شد.

فعالان حاضر همچنین خواستار به‌رسمیت‌شناختن «نسل‌کشی هزاره‌ها» و توجه بیشتر نهادهای اروپایی و بین‌المللی به وضعیت حقوق بشری افغانستان شدند. درخواست برای شناسایی «آپارتاید جنسیتی» نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این دیدار بود.

به گفته شرکت‌کنندگان، راکل سانس گوئرا ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، اعلام کرده است مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان جامعه هزاره را با دیگر مقام‌ها و نهادهای مرتبط در میان خواهد گذاشت.

فعالان هزاره همچنین با جولی فرناندس اولیوارس، عضو گروه پارلمانی چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا و دبیر دوم هیئت‌رئیسه پارلمان، دیدار کردند. ساختار رسمی پارلمان کاتالونیا نیز عضویت او در این گروه و سمتش در هیئت‌رئیسه را تأیید می‌کند.

این دیدار در ادامه توجه قبلی پارلمان کاتالونیا به وضعیت هزاره‌ها برگزار شده است. پارلمان کاتالونیا در آوریل ۲۰۲۶ یک «اعلامیه حمایت از مردم هزاره» تصویب کرد و در آن، کشتار، تبعیض ساختاری، کوچ اجباری، برده‌سازی، حذف سیاسی و اجتماعی و خشونت مبتنی بر هویت قومی و مذهبی علیه هزاره‌ها را محکوم کرد.

در این اعلامیه رسمی، پارلمان کاتالونیا همچنین به خشونت گسترده علیه هزاره‌ها در دوره عبدالرحمان خان در اواخر قرن نوزدهم اشاره کرده و از کشتار بخشی از جمعیت، به بردگی گرفته‌شدن زنان و کودکان، مصادره زمین و اموال و جابه‌جایی اجباری گسترده سخن گفته است.

این پارلمان در همان سند اعلام کرده بود که مجموعه‌ای از حملات و خشونت‌های دهه‌های اخیر علیه هزاره‌ها را واجد معیارهایی می‌داند که می‌تواند در چارچوب مفاهیم حقوقی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بررسی شود. همچنین از اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواسته بود از سازوکارهای مستقل برای مستندسازی و تحقیق درباره جرایم علیه هزاره‌ها حمایت کنند.

برگزاری نشست تازه در آستانه ۲۵ سپتامبر، بخشی از تلاش فعالان هزاره در کشورهای مختلف برای بین‌المللی‌کردن مطالبه دادخواهی درباره کشتارهای تاریخی و خشونت‌های معاصر علیه این جامعه است.

با این حال، اطلاق عنوان حقوقی «نسل‌کشی» به هر دوره یا مجموعه مشخصی از رویدادها، در حقوق بین‌الملل نیازمند بررسی عناصر قانونی این جرم، از جمله اثبات قصد خاص برای نابودی کلی یا جزئی یک گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی است. مطالبه مطرح‌شده در نشست اخیر، موضع فعالان شرکت‌کننده در این برنامه است.

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