به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، گفت این حملات ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار و اقتدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد کرده است.

لاوروف در سخنرانی خود گفت: هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران که به گفته او تحت نظارت و پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته‌اند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار این نهاد وارد کرده است.

وزیر خارجه روسیه، آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران متهم کرد و این اقدامات را «تجاوز» خواند.

لاوروف همچنین با اشاره به ادامه درگیری‌های مسلحانه در منطقه خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز گفت: تداوم این وضعیت به کشتیرانی و تجارت جهانی آسیب می‌زند.

او تأکید کرد حل‌وفصل بحران موجود نیازمند ایجاد اعتماد میان ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی است.

وزیر خارجه روسیه افزود: مسکو آماده است همراه با دیگر کشورها، به شکل سازنده برای کمک به برقراری ثبات در منطقه غرب آسیا مشارکت کند؛ منطقه‌ای که به گفته او از اهمیت راهبردی برخوردار است.

لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از زور برای کشتن رهبر ایران، اعضای خانواده او و مقام‌های این کشور را غیرقابل قبول دانست و گفت روسیه چنین اقداماتی را رد می‌کند.

وزیر خارجه روسیه همچنین به تحولات ونزوئلا اشاره کرد و بر آزادی فوری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ربوده‌شده ونزوئلا، و همسرش تأکید کرد.

لاوروف گفت: مسکو خواستار آن است که چنین حوادثی در آینده تکرار نشود و استفاده از اقدامات قهری علیه دولت‌های مستقل متوقف شود.

وزارت خارجه روسیه نیز در دیدار روز ۲۶ سپتامبر لاوروف با ایوان خیل، وزیر خارجه ونزوئلا، بر مخالفت مسکو با استفاده از اقدامات قهری علیه دولت‌های مستقل تأکید کرده بود.

لاوروف در ادامه سخنان خود گفت: روسیه معتقد است زمان آن رسیده است که دولت فلسطین به رسمیت شناخته شود.

او تأکید کرد: بدون تشکیل و به رسمیت شناختن دولت فلسطین، دستیابی به امنیت پایدار در خاورمیانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

اظهارات لاوروف در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ و بحران‌های متعدد در غرب آسیا از محورهای اصلی مباحث مجمع عمومی سازمان ملل در سال جاری بوده است.

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