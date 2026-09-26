به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی، از مراجع دینی عراق، روز شنبه در بیانیه‌ای از برخی تصمیمات و اقدامات دولت عراق که به گفته آن، دور از خواست مردم و مرجعیت اتخاذ شده است، به‌ویژه در زمینه تبعیت از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، انتقاد کرد.

دفتر آیت‌الله مدرسی در این بیانیه، «ایجاد محدودیت برای رفت‌وآمد زائران اماکن مقدسه در عراق و بستن حریم هوایی یا گذرگاه‌ها به روی زائران» را محکوم کرد.

در ادامه بیانیه تأکید شده است: «آنچه از مقامات عراقی انتظار می‌رود، این است که به جای ایجاد محدودیت برای زائران، ورود آنان را از گذرگاه‌های مختلف تسهیل کنند.»

دفتر آیت‌الله مدرسی همچنین از همکاری و همبستگی برادرانه عمیق میان مردم عراق و ایران تمجید کرد.

صبح امروز، دفتر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، از آغاز گفت‌وگوی مستقیم با واشنگتن برای استثنای برخی فرودگاه‌ها از اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد.

هدف از این گفت‌وگو، از سرگیری پروازها برای موارد انسانی، درمانی و تحصیلی اعلام شده است.

از سوی دیگر، شماری از نهادهای رسمی و گروه‌های عراقی، بستن فرودگاه‌های این کشور به روی پروازهای ایران را محکوم کردند و از دولت خواستند از این تصمیم عقب‌نشینی کند و در برابر دیکته‌های آمریکا تسلیم نشود.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که چند دولت در منطقه و جهان، پایبندی خود به تحریم‌های جدید آمریکا علیه پروازهای ایران را اعلام کردند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) تحریم‌هایی را علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی اعمال کرد که بخشی از کمپین این کشور برای منزوی کردن صنعت هوانوردی ایران از نظام مالی و جهانی به شمار می‌رود.

.

...............

پایان پیام/