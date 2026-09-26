پادکست طرز | پندها (۱۳) عزائم...

در آیه ۱۷ سوره لقمان، این حکیمِ الهی به فرزندش چهار توصیه کرده است. اما تنها برای توصیهی آخر جملهای گفته که تامل در آن به دریایی بکر و عمیق داخلمان میکند. «ان ذلک من عزم الامور».
۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۶
کد مطلب: 1870435
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهل و دوم: بخش سیزدهم پندها: عزائم.
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