پادکست طرز | پندها (۱۳) عزائم...

در آیه ۱۷ سوره لقمان، این حکیمِ الهی به فرزندش چهار توصیه کرده است. اما تنها برای توصیه‌ی آخر جمله‌ای گفته که تامل در آن به دریایی بکر و عمیق داخل‌مان می‌کند. «ان ذلک من عزم الامور».