به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عادل الشعلة از آنچه «انقلاب تدریجی در معیارهای سنجش مسائل و رفتارها» نامید، سخن گفت و هشدار داد که فرد و جامعه از سکوت در برابر خطا، به توجیه آن و سپس پذیرش آن به عنوان امری مشروع می‌رسند؛ در حالی که مواضع و ارزش‌های درست، مخالف یا سخت‌گیرانه شمرده می‌شوند.

به نقل از مرآة البحرین، شیخ عادل الشعلة در سخنرانی خود در شهر مقدس قم، این جابه‌جایی تدریجی را به چند مرحله تقسیم کرد: نخست ترک امر به معروف، سپس کنار گذاشتن نهی از منکر، پس از آن رسیدن به امر به منکر و نهی از معروف، و در نهایت مرحله‌ای که منکر در نگاه انسان، معروف و معروف، منکر می‌شود.

به گفته او، سه عامل اصلی این جابه‌جایی را رقم می‌زند: محیط خانوادگی و اجتماعی، تأثیر رسانه، و پیروی از هوای نفس.

وی هشدار داد که تداوم این عوامل می‌تواند معیارهایی را که انسان با آن‌ها مسائل و مواضع را می‌سنجد، از نو بسازد.

شیخ الشعلة درباره نقش رسانه گفت: رسانه‌ها می‌توانند مفاهیم سیاسی و اجتماعی را بازتعریف کنند و برخی کارها را با عناوینی متفاوت از حقیقت آن‌ها نشان دهند.

وی نمونه‌هایی آورد؛ از جمله اینکه وفاداری به دین و ارزش‌های دینی، «خروج از ملی‌گرایی» معرفی می‌شود. اما کسی که با دشمنان اسلام دست دوستی می‌دهد و زمین، امنیت، حریم هوایی و اقتصاد کشور را در اختیار آنان می‌گذارد، «میهن‌دوست» خوانده می‌شود.

او استفاده از عناوینی مانند امنیت، ثبات و نظم برای توجیه اقداماتی را که در حقیقت محدودیت بر گفتمان دینی یا سیاسی است، انتقاد کرد و گفت: مشکل تنها در انجام کاری که او آن را منکر می‌داند نیست، بلکه در بازنمایی آن به عنوان کاری مشروع و مقبول است.

شیخ الشعلة در ادامه، نمونه‌هایی از وارونگی معیارها در ارزیابی اقدامات سیاسی و امنیتی ارائه کرد. او به ورود به منازل، هتک حرمت آن‌ها و سرقت اموال اشاره کرد و گفت: چنین کارهایی ممکن است با ادعای حفظ امنیت توجیه شود.

وی درباره شکنجه و اهانت گفت: توجیه این اقدامات با اتهام خیانت گره خورده است.

او همچنین به تخریب مساجدی اشاره کرد که به گفته وی برخی از آن‌ها پیش از شکل‌گیری نظام حاکم ساخته شده بودند و حمله به آن‌ها می‌تواند با بهانه نداشتن اسناد مالکیت توجیه شود.

او «سلطه» بر منابر جمعه، جماعات و حسینیه‌ها را نیز انتقاد کرد و گفت: محدودیت بر گفتمان دینی می‌تواند تحت عناوینی مانند تحریک یا اهانت به نمادها مطرح شود.

شیخ الشعلة به موضع دولت بحرین در قبال رژیم صهیونیستی حمله کرد. او به باقی ماندن نماینده بحرین در سالن مجمع عمومی سازمان ملل در جریان سخنرانی بنیامین نتانیاهو اشاره کرد؛ در حالی که حدود ۷۰ هیئت سالن را ترک کردند، نمایندگان بحرین و امارات ماندند.

شیخ الشعلة این موضع را «سیاسی و ننگین» توصیف کرد و گفت: این موضع، نماینده بحرینی‌ها اعم از سنی و شیعه نیست و بازتاب خواست مردمی هم نیست؛ همان خواستی که در راهپیمایی‌ها و برنامه‌ها با پرچم فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل دیده شد.

او تأکید کرد که «تمام توافق‌های امضاشده در اتاق‌های بسته» با مخالفت مردمی روبه‌رو هستند.

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