به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، روز جمعه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد.

مدبولی در سخنرانی خود گفت: نظام بین‌المللی با چالش‌هایی مواجه است که بازگرداندن اعتماد به آن را ضروری می‌کند.

وی تأکید کرد که جهان به چندجانبه‌گرایی مؤثر نیاز دارد و باید صدای هر کشور در نظام بین‌المللی شنیده شود.

نخست‌وزیر مصر خواستار شکل‌گیری نظام بین‌المللی شد که به وعده‌های خود عمل کند و برابری کشورها در حاکمیت را تضمین کند.

نخست‌وزیر مصر همچنین بر ضرورت تثبیت آتش‌بس در نوار غزه بر اساس طرح شرم‌الشیخ و طرح دونالد ترامپ تأکید کرد و افزود: مسئله فلسطین شاهدی آشکار بر اختلال موجود در نظام بین‌المللی است.

مدبولی بار دیگر مخالفت قاطع مصر با کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمین‌هایشان را اعلام کرد و تأکید کرد که هدف قاهره روشن است و آن، تحقق تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین است.

نخست‌وزیر مصر در ادامه سخنرانی خود گفت: امنیت، مسئله‌ای تجزیه‌ناپذیر است و نمی‌توان امنیت یک کشور را بر ناامنی کشورهای همسایه آن بنا کرد.

وی تأکید کرد که امنیت آبی مصر، مسئله‌ای حیاتی و غیرقابل مذاکره است و رود نیل صرفاً یک منبع اقتصادی نیست، بلکه شریان حیاتی است که موجودیت جامعه مصر و توسعه آن در طول تاریخ با آن پیوند داشته است.

نخست‌وزیر مصر گفت: منابع آبی فرامرزی باید زمینه‌ای برای همکاری و همگرایی باشند، نه عرصه‌ای برای مناقشه.

وی همچنین تأکید کرد که امنیت آبی و توسعه، دو هدف متعارض نیستند، بلکه در صورت وجود اراده سیاسی، حسن نیت و احترام به قوانین بین‌المللی، می‌توانند در کنار یکدیگر محقق شوند.

مدبولی در ادامه تصریح کرد که مصر حق مشروع خود را برای حفاظت از امنیت آبی و صیانت از منابع حیاتی مردم این کشور محفوظ می‌داند و توسعه یک طرف نباید از طریق اقدامات یک‌جانبه یا تحمیل وضعیت موجود به زیان دیگران انجام شود.

نخست‌وزیر مصر همچنین گفت: هر طرف منطقه‌ای که تصور کند منافع سیاسی و اقتصادی خود را می‌تواند از طریق حمایت از شبه‌نظامیان یا پشتیبانی از گرایش‌های جدایی‌طلبانه محقق کند، به بخشی از مشکل تبدیل خواهد شد.

مدبولی گفت: نمی‌توان با هر یک از بحران‌های منطقه به‌عنوان یک وضعیت جدا برخورد کرد، بلکه باید آنها را در چارچوب یک محیط امنیتی و منطقه‌ای به‌هم‌پیوسته مورد بررسی قرار داد و باید از تبدیل بحران‌ها به عرصه‌ای برای رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر منابع و امکانات ملت‌های منطقه جلوگیری کرد.

نخست‌وزیر مصر همچنین گفت: ساختار نهادهای نظام بین‌المللی و شورای امنیت، بازتاب‌دهنده توازن‌های تاریخی است که واقعیت‌های کنونی از آنها عبور کرده است.

وی در ادامه اصلاح ساختار نظام مالی بین‌المللی را ضرورتی بسیار مهم دانست و گفت: جهان به نهادهای مالی بین‌المللی پاسخگوتر و واکنش‌پذیرتر نیاز دارد.

مدبولی همچنین تأکید کرد که مدیریت هوش مصنوعی مستلزم تدوین چارچوب‌هایی برای حکمرانی این فناوری است و مصر از تدوین اصولی برای حفاظت از حریم خصوصی و تضمین شفافیت و پاسخگویی در زمینه هوش مصنوعی حمایت می‌کند.

نخست‌وزیر مصر در ادامه گفت: اقدامات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی باید هم‌زمان با توسعه و مبارزه با فقر پیش برود.

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