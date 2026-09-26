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خروج پنهانی نفت اقلیم کردستان به ترکیه، سوریه و افغانستان/ درآمدهای مرزی ۲۰ سال است به بغداد تحویل داده نشده

۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۳
کد مطلب: 1870451
خروج پنهانی نفت اقلیم کردستان به ترکیه، سوریه و افغانستان/ درآمدهای مرزی ۲۰ سال است به بغداد تحویل داده نشده

یک سیاستمدار مستقل کُرد روز شنبه فاش کرد که دولت مسعود بارزانی درآمد گذرگاه‌های مرزی و عوارض عبور و همچنین خصوصی‌سازی برق را به دولت فدرال عراق تحویل نداده و علاوه بر آن، مبالغ کلانی از قاچاق نفت به ترکیه، سوریه و افغانستان را در اختیار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این سیاستمدار در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: دولت مسعود بارزانی بیش از ۲۰ سال است که درآمد گذرگاه‌های مرزی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دینار در ماه را به دولت مرکزی تحویل نداده و علاوه بر آن، درآمد حاصل از قاچاق نفت را نیز به یغما برده است.

وی افزود: این مبالغ نجومی سال‌هاست که بررسی نشده و هنوز مشخص نیست پول‌های به‌سرقت‌رفته به کجا رفته است؛ آن هم با وجود تشکیل کمیته‌های مشترک برای شناسایی عاملان سرقت مبالغ کلانی که کم‌اهمیت‌تر از «سرقت قرن» نیست.

این سیاستمدار کُرد تصریح کرد: دولت مرکزی در حالی به دولت اقلیم کردستان پاداش می‌دهد که بیش از ۳۲۰ میلیارد دینار حقوق برای کارمندانش ارسال می‌کند، اما دولت اقلیم از تحویل مبالغ کلانی که به عهده دارد به دولت مرکزی خودداری می‌کند.

وی ادامه داد: دولت اقلیم این مبالغ را آشکارا و در برابر چشم نهادهای نظارتی به سرقت می‌برد؛ همان نهادهایی که در برابر فساد مالی و اداری و تصمیم‌گیری مستقل اقلیم از دولت مرکزی، دست‌بسته مانده‌اند.

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