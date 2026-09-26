به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عراق و ایالات متحده آمریکا به تفاهمی دست یافته‌اند که تداوم ارسال محموله‌های نقدی دلار به این کشور را تضمین می‌کند. این توافق پس از ماه‌ها اختلال در جریان ورود ارز آمریکایی به عراق، حاصل شده و قرار است محموله جدیدی طی روزهای آینده به این کشور برسد.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که بغداد و واشنگتن درباره ادامه ارسال محموله‌های دلار به توافق رسیده‌اند، اما درباره ارزش محموله مورد انتظار یا جزئیات توافق جدید اطلاعاتی ارائه نکرد.

این تفاهم پس از آن حاصل شد که آمریکا در ماه ژوئیه، بخشی از ارسال محموله‌های دلار به عراق را از سر گرفت. اقدامی که پس از چند ماه توقف صورت گرفت. واشنگتن در ماه آوریل یک محموله نقدی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار را متوقف کرده بود. منابع عراقی در آن زمان به خبرگزاری رویترز گفته بودند که این اقدام در چارچوب فشار آمریکا بر عراق و در پی تحرکات گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران انجام شده است.

محموله‌های دلار مرتبط با درآمدهای نفتی عراق

این وجوه، کمک مالی آمریکا به عراق محسوب نمی‌شود، بلکه دلارهایی هستند که به درآمدهای نفتی عراق مربوط می‌شوند و در حساب‌های این کشور نزد بانک فدرال رزرو نیویورک، نگهداری می‌شوند. بخشی از این منابع نیز به صورت نقدی به بانک مرکزی عراق منتقل می‌شود تا نیازهای بازار را پوشش دهد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دلار نقدی در عراق عمدتاً برای تأمین نیازهای شهروندان این کشور مرتبط با سفر، درمان و تحصیل در خارج از عراق، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین حال، توقف ارسال محموله‌های نقدی در ماه آوریل شامل انتقالات الکترونیکی مورد استفاده برای تأمین مالی واردات و تجارت نمی‌شد.

ارسال محموله‌های نقدی دلار به عراق از ماه ژوئیه به‌تدریج از سر گرفته شد و بانک مرکزی عراق در ماه آگوست یک محموله نقدی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار از بانک فدرال رزرو آمریکا دریافت کرد. این محموله برای معاملات مربوط به مسافران و حواله‌های خارجی اختصاص یافته بود.

یک مقام دولتی عراق در آن زمان اعلام کرده بود که قرار است این محموله‌ها به صورت ماهانه ارسال شوند و مجموع ارزش آنها در طول یک سال به حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار برسد.

نظارت آمریکا بر دسترسی عراق به دلار

دسترسی مؤسسات مالی عراق به دلار طی سال‌های گذشته تحت نظارت شدید آمریکا قرار داشته و مشمول الزامات مرتبط با رعایت مقررات مالی، مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی نهادهای تحت تحریم بوده است.

با توجه به وابستگی بالای عراق به درآمدهای نفتی، سازوکار انتقال دلار از حساب‌های این کشور در نیویورک همچنان یکی از عوامل مهم در تأمین ارز خارجی و پاسخ‌گویی به تقاضای نقدی در بازار داخلی عراق به شمار می‌رود.

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