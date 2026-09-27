به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از ازسرگیری حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان، نگرانی و انتظار در میان مردم این کشور افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، حمله هوایی پاکستان در روز ۲۴ سپتامبر به کشته شدن چهار غیرنظامی افغانستانی منجر شد. تحولی که به افزایش تنش میان کابل و اسلام‌آباد و احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها در مرز دو کشور دامن زده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» در حالی که حکومت طالبان اعلام کرده که پاسخ مناسب ناشی از یک موضع قاطع، حتماً در راه است، خشم در میان مردم و قبایل افغانستان نیز افزایش یافته است. قبایل از حکومت طالبان می‌خواهند در قبال پاکستان موضعی قاطع اتخاذ کند و در این روند نیز به آنها نقش داده شود.

«سید سرور خان» یکی از رهبران قبایلی در استان جنوبی «پکتیکا» افغانستان می‌گوید: ما قبایل صدها سال است که در این منطقه زندگی می‌کنیم، در حالی که پاکستان حدود ۷۰ سال پیش ایجاد شد. اما از زمانی که این کشور به دست انگلیسی‌ها تأسیس شد، ما هیچ خیری از آن ندیده‌ایم. بنابراین اکنون زمان آن رسیده است که قبایل درباره این موضوع تصمیم بگیرند و در از بین بردن این تهدید نقش داشته باشند.

این رهبر قبایلی افغانستان در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» افزود که پاکستان نمی‌تواند با چند هواپیما و موشک افغان‌ها را بترساند. دست‌های ما به گردن آنها می‌رسد و ان‌شاءالله اگر از مرز عبور کنیم، خواهند دید که ظرف یک شبانه‌روز تا کجا پیش خواهیم رفت. ما می‌خواهیم در امنیت و صلح زندگی کنیم، اما متأسفانه پاکستان طرح‌های دشمنان را می‌گیرد و علیه ما اجرا می‌کند.

او ادامه داد: موشک‌هایی که از هواپیماها شلیک شده، ساخت آمریکا هستند. همان موشک‌هایی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داده و بر سر مردم غزه فرود می‌آیند. تا چه زمانی باید این وضعیت را تحمل کنیم؟ امروز انفجار بزرگی در منطقه «دیره اسماعیل‌خان» در پاکستان رخ داد و شماری کشته و زخمی شدند. بنابراین پاکستان در واکنش به این حمله، حملات هوایی خود را در افغانستان انجام خواهد داد. این منطق به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نیروهای پاکستانی دو روز پیش حملات هوایی را علیه ۱۰ موضع در سه استان افغانستان شامل «قندهار»، «پکتیا» و «خوست» انجام دادند. وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مواضع هدف قرار گرفته برای ذخیره‌سازی و پرتاب پهپادها، مورد استفاده قرار می‌گرفتند و این عملیات در واکنش به پهپادهایی انجام شده که به گفته اسلام‌آباد از خاک افغانستان به سمت پاکستان پرواز کرده بودند.

در مقابل، حکومت طالبان اعلام کرد که در این حملات چهار غیرنظامی افغانستانی، کشته شده‌اند و آنچه را تجاوز به خاک افغانستان خواند، محکوم کرد. «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان، گفت که کابل پاسخ مناسبی به این حملات خواهد داد.

این حملات تنها چند روز پس از حملات هوایی دیگری از سوی پاکستان انجام شد که در ۲۱ سپتامبر مناطقی در استان‌های «کنر» و «پکتیکا» افغانستان را هدف قرار داده بود. مقام‌های حکومت طالبان در آن زمان اعلام کردند که سه غیرنظامی افغانستانی، کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند. در مقابل، پاکستان گفت این حملات علیه افراد مسلح انجام شده و مدعی شد که ۲۸ نفر از آنها را کشته است.

نگرانی از گسترش رویارویی

اظهارات ساکنان مناطق آسیب‌دیده افغانستان از شدت خشم عمومی نسبت به تکرار حملات پاکستان، حکایت دارد.

«صفی‌الله» یکی از ساکنان استان شرقی «کنر» افغانستان می‌گوید که حملات هوایی پاکستان موجب کشته شدن اعضای یک خانواده و تخریب خانه آنها شده است. او از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از تکرار حملات علیه غیرنظامیان مداخله کند.

نگرانی‌ها تنها به تلفات انسانی و خسارت‌های مستقیم محدود نمی‌شود. ساکنان مناطق مرزی افغانستان بیم آن دارند که حملات متقابل به رویارویی گسترده‌تری میان کابل و اسلام‌آباد تبدیل شود. به‌ویژه در شرایطی که اتهام‌های متقابل درباره گروه‌های مسلح و حملات فرامرزی همچنان ادامه دارد.

اسلام‌آباد می‌گوید که گروه‌های مسلح فعال در داخل خاک افغانستان، حملاتی را علیه نیروها و شهرهای پاکستان انجام می‌دهند. در مقابل، حکومت طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و موضوع گروه‌های مسلح را مسئله‌ای داخلی مربوط به پاکستان می‌داند.

کابل در انتظار پاسخ

اکنون توجه‌ها به ماهیت واکنش حکومت طالبان، معطوف شده است. چرا که این حکومت در بیانیه‌های متعدد خود از پاسخ مناسب به حملات پاکستان، سخن گفته است.

این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شوند که تنش در مرز افغانستان و پاکستان رو به افزایش است و همین مسئله می‌تواند هرگونه درگیری جدید را به عاملی برای تشدید بیشتر تنش‌ها تبدیل کند.

بر این اساس، حملات اخیر را نمی‌توان صرفاً یک حادثه امنیتی منفرد دانست، بلکه این حملات در چارچوب روندی فزاینده از حملات، اتهام‌زنی‌ها و درگیری‌های مرزی میان دو طرف رخ داده‌اند.

در افغانستان نگرانی‌ها از آن افزایش یافته است که ادامه این روند، بار دیگر فضای درگیری‌های گسترده‌ای را که طی ماه‌های گذشته در مناطق مرزی تجربه شده بود، بازگرداند.

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