توقف پروازها میان ایران و عراق وضعیتی گذراست/ احتمالا تصمیم جدیدی اعلام شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یاسر الحجاج، سفیر عراق در ایران، اعلام کرد که دولت عراق به رایزنی‌ها و تماس‌های خود برای بازگرداندن پروازهای میان عراق و ایران به وضعیت عادی ادامه می‌دهد.

وی توقف پروازهای میان دو کشور را وضعیتی موقت و گذرا توصیف کرد و گفت که این شرایط به هیچ وجه بر عمق روابط تاریخی و پیوندهای مستحکم میان دو کشور و دو ملت همسایه تأثیر نمی‌گذارد؛ چراکه روابط عراق و ایران عمیق‌تر از آن است که تحت تأثیر یک وضعیت اضطراری قرار گیرد.

وی اشاره کرد که پیوندهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و منافع متقابل میان دو ملت، پایه‌ای مستحکم برای تداوم همکاری و هماهنگی میان دو کشور فراهم کرده است.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی عراق، الحجاج افزود که دولت عراق تلاش‌های خود را برای عبور از این شرایط و ازسرگیری پروازها در سریع‌ترین زمان ممکن ادامه خواهد داد.

سفیر عراق در تهران تأکید کرد که ازسرگیری پروازها تنها به حوزه گردشگری و سفر محدود نمی‌شود، بلکه طیف گسترده‌ای از شهروندان عراقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی گفت که عراق در راستای صیانت از منافع شهروندان خود، به تماس‌ها و هماهنگی‌هایش با نهادهای ذی‌ربط در ایران برای رسیدگی به شرایط استثنایی منجر به توقف پروازها ادامه می‌دهد.

در همین زمینه «محمدکاظم آل‌صادق» سفیر ایران در عراق در گفت‌وگویی با تشریح آخرین پیگیری‌ها برای برقراری مجدد پروازها بین ایران و عراق گفت: علما، جریان‌های سیاسی، گروه های مقاومت و اجتماعی و اقشار مختلف مردم عراق درخواست کرده‌اند که پروازها بین دو کشور بویژه به روی عاشقان زیارت عتبات عالیات مجدداً برقرار شود و در برخی شهرهای عراق از جمله بصره، میسان و نجف نیز فراخوان تجمع در این ارتباط داده شده است.

وی افزود: آنها از دولت عراق درخواست دارند که به راهکاری برسد که بتواند این موضوع را حل کند و ان‌شاءالله به‌زودی در این ارتباط تصمیم‌گیری خواهد شد.

سفیر ایران در عراق با بیان اینکه احتمالاً در آینده نزدیک تصمیم جدیدی در این ارتباط اعلام خواهد شد، گفت: ما با مقامات عراق در تماس هستیم و پیشنهاداتی در این ارتباط داده شده است. از سوی دیگر، مقامات عراقی نیز با مقامات فرودگاه‌های نجف و بغداد در ارتباط هستند تا نشست‌های مشترکی برگزار شود و این مسئله هرچه زودتر حل‌وفصل شود.

آل‌صادق با اشاره به حجم بالای تردد مسافران ایرانی و عراقی میان دو کشور از طریق فرودگاه‌های بغداد و نجف، اظهار کرد: بر اساس بررسی انجام‌شده، روزانه حدود ۲۵ پرواز از ایران به مقصد نجف و حدود ۱۵ پرواز به مقصد بغداد انجام می‌شود و در این چارچوب حدود ۱۲ الی ۱۳هزار نفر از طریق خطوط هوایی ایران به عراق و برعکس تردد دارند و این رقم کمی نیست.

سفیر ایران در عراق همچنین گفت: این ممنوعیت باعث ایجاد مشکلاتی برای خود عراقی‌ها، از جمله دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل در ایران شده است.

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