شمار شهدای غزه از ۷۴ هزار و ۱۶ نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده که ۶ نفر از آنان شهدای جدید و یک نفر نیز بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده است. همچنین ۳۸ فلسطینی زخمی شده‌اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۴۱۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۹۵۳ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۴ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۱۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۶۸ نفر رسیده است.

طبق گزارش المیادین، این وزارتخانه همچنین خاطر نشان کرد که ۸۱ شهید پس از تکمیل اطلاعات و تایید پرونده‌های آنان از سوی کمیته تایید شهدا، به آمار تجمعی شهدا افزوده شده‌اند؛ آخرین مورد مشابه افزوده‌ شدن آمار مربوط به ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ بود.

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