به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ دکتر مهدی بن احمد الصمیدعی، مفتی جمهوری عراق، در پیامی به نخست وزیر عراق درباره توقف پروازهای هوایی میان عراق و جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ حاکمیت عراق، تأمین منافع مردم این کشور و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به فشار بر ملت‌ها تأکید کرد.

الصمیدعی با تأکید بر احترام کامل به حاکمیت دولت عراق و حق حکومت برای اتخاذ اقداماتی در راستای حفظ امنیت و منافع کشور، اظهار داشت که حاکمیت عراق نباید به معنای تبدیل این کشور به عرصه‌ای برای اجرای خواسته‌های دیگران باشد و نباید ملت عراق هزینه درگیری‌ها و سیاست‌هایی را بپردازد که در خدمت منافع آن نیست.

وی با اشاره به مسلمان بودن عراق و پیوندهای دینی، همسایگی، تاریخی و منافع مشترک میان ملت‌های اسلامی، درباره روابط عراق و جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران کشوری همسایه است که با عراق مرز مشترک و روابط عمیق اجتماعی، اقتصادی و دینی دارد.

مفتی جمهوری عراق در ادامه با طرح این پرسش که چگونه می‌توان یک ملت مسلمان را از ایستادن در کنار عراق در شرایط دشوار بازداشت و سپس از عراق خواست با این ملت همچون یک طرف متخاصم رفتار کند؟ تأکید کرد که اختلافات سیاسی نباید به دشمنی میان ملت‌ها منجر شود.

وی همچنین با یادآوری مواضع کشورها و ملت‌هایی که در دوره‌های سخت عراق، به‌ویژه در مقابله با گروه داعش، در کنار این کشور ایستادند و حمایت‌های مختلفی ارائه کردند، گفت نباید نتیجه این حمایت‌ها، بسته شدن درها به روی شهروندان آن کشورها و تحمیل پیامد تصمیمات سیاسی بر غیرنظامیان، بیماران، دانشجویان و زائران باشد.

الصمیدعی تصریح کرد که سخن او به معنای دعوت به نقض قانون، مخالفت با تصمیمات بین‌المللی یا چشم‌پوشی از حاکمیت عراق نیست، بلکه خواستار سیاستی عراقی است که کرامت عراق و منافع مردم آن را حفظ کند و در عین حال مانع وارد شدن آسیب به کسانی شود که در بحران‌های عراق در کنار این کشور ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه وفاداری از ویژگی‌های انسان‌های بزرگوار است و عدالت تجزیه‌پذیر نیست، افزود که اختلافات سیاسی نباید به خصومت با ملت‌ها تبدیل شود و نباید غیرنظامیان به دلیل سیاست‌های دولت‌ها مجازات شوند.

مفتی جمهوری عراق در ادامه از دولت این کشور خواست مصلحت عراق را در اولویت قرار دهد و با استفاده از تمام ابزارهای دیپلماتیک و قانونی موجود، برای جلوگیری از پیامدهای درگیری‌های بین‌المللی بر عراق و مردم آن تلاش کند.

وی همچنین خواستار تلاش برای استثنا کردن موارد انسانی، دینی، درمانی و آموزشی شد و تأکید کرد که فرودگاه‌های عراق نباید به ابزار فشار بر ملت‌ها تبدیل شوند.

الصمیدعی در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد: کسی که در بحران‌های عراق در کنار این کشور ایستاده است، دست‌کم سزاوار انصاف، وفاداری و رفتار شایسته است؛ و هر کس به عراق و مردم آن آسیب رسانده است، باید مطابق قانون و عدالت مورد بازخواست قرار گیرد، بدون آنکه اقدامات سیاسی به مجازات جمعی ملت‌های مسلمانی تبدیل شود که با عراق پیوندهای دینی و همسایگی دارند.»

وی در ادامه با تأکید بر این عبارت که «عراق اولاً، حاکمیت عراق اولاً، مصلحت مردم عراق اولاً و عدالت با همه، راه ماست»، اظهار داشت که نباید روزگار آبستن غافلگیری‌هایی باشد که به سود کسانی نیست که صدای مردم عراق را نمی‌شنوند و درد و رنج آنان را احساس نمی‌کنند.

مفتی جمهوری عراق همچنین با اشاره به روحیه مردم عراق گفت: عراقی‌ها همان‌گونه که نسبت به وطن خود غیرتمند و مدافع هستند، نسبت به کسانی که در دوران سختی در کنار آنان ایستاده و از آنها حمایت کرده‌اند نیز وفادار و غیرتمند هستند.

شیخ مهدی الصمیدعی در پایان با استناد به آیات قرآن کریم، از خداوند خواست عراق و مردم آن را حفظ کند، این کشور را از فتنه‌ها و درگیری‌ها دور نگه دارد و مسئولان را برای آنچه خیر کشور و مردم در آن است، هدایت و اصلاح فرماید.