اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیران کریمه اهل بیت(علیهم‌السلام) در ادامه سفرهای استانی خود، با حضور در استان مازندران برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در شهرهای مختلف این استان اجرا کردند و عطر و نام حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) را به این دیار شهیدپرور بردند.

حضور در اجتماعات مردمی و مراکز اداری

خادمان کریمه اهل بیت (علیهم‌السلام) در اجتماع بعثت مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور مرکز استان مازندران، شهرستان ساری، حضور یافتند و به پرچم‌گردانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند.

همچنین سفیران کریمه در دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان مازندران، حضرت آیت‌الله محمدی لائینی، حضور یافتند و از رهنمودهای ایشان بهره‌مند شدند.

تقدیر از خبرنگاران و موکب‌داران

خادمان کریمه در مراسم تقدیر از خبرنگاران برتر استان مازندران با حضور مدیرکل صداوسیمای شبکه تبرستان شرکت کردند و از تلاش‌های اصحاب رسانه قدردانی نمودند.

همچنین از موکب‌داران شهرستان ساری که بیش از ۲۰۰ شب میزبانی و میدان‌داری کرده بودند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

حضور در مدارس و بیمارستان‌ها

زنگ مقاومت و ایثار در مدرسه معارف ساری با حضور خدام حرم حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) نواخته شد و دانش‌آموزان با معارف اهل بیت (علیهم‌السلام) مأنوس‌تر شدند.

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