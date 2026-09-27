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اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران

۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳
کد مطلب: 1870484
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران

سفیران کریمه اهل بیت(ع) با حضور در بیمارستان‌ها، مساجد، تکایا، تجمعات شبانه و مدارس استان مازندران، بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی و مذهبی برگزار کردند تا مردم در کنار تبرک جستن به پرچم متبرک حرم حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) با معارف اهل بیت (علیهم‌السلام) بیشتر مأنوس شوند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیران کریمه اهل بیت(علیهم‌السلام) در ادامه سفرهای استانی خود، با حضور در استان مازندران برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در شهرهای مختلف این استان اجرا کردند و عطر و نام حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) را به این دیار شهیدپرور بردند.

حضور در اجتماعات مردمی و مراکز اداری
خادمان کریمه اهل بیت (علیهم‌السلام) در اجتماع بعثت مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور مرکز استان مازندران، شهرستان ساری، حضور یافتند و به پرچم‌گردانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند.

همچنین سفیران کریمه در دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان مازندران، حضرت آیت‌الله محمدی لائینی، حضور یافتند و از رهنمودهای ایشان بهره‌مند شدند.

تقدیر از خبرنگاران و موکب‌داران
خادمان کریمه در مراسم تقدیر از خبرنگاران برتر استان مازندران با حضور مدیرکل صداوسیمای شبکه تبرستان شرکت کردند و از تلاش‌های اصحاب رسانه قدردانی نمودند.

همچنین از موکب‌داران شهرستان ساری که بیش از ۲۰۰ شب میزبانی و میدان‌داری کرده بودند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

حضور در مدارس و بیمارستان‌ها
زنگ مقاومت و ایثار در مدرسه معارف ساری با حضور خدام حرم حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) نواخته شد و دانش‌آموزان با معارف اهل بیت (علیهم‌السلام) مأنوس‌تر شدند.

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پایان پیام

اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران
اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی توسط سفیران کریمه در استان مازندران

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