تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیران کریمه اهل بیت (علیهم‌السلام) در ادامه سفرهای استانی خود، با حضور در منطقه سیستان و شهرستان زابل، برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در این مناطق مرزی اجرا کردند.

حضور در اجتماعات مردمی و اماکن مذهبی

سفیران کریمه در اجتماع مردمی روستای سکوهه منطقه سیستان، مسجد حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) شهرستان زابل و تجمعات مردمی شهرستان زابل حضور یافتند و به پرچم‌گردانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند.

حضور در نقطه صفر مرزی و تقدیر از رزمندگان

کاروان سفیران کریمه با حضور در نقطه صفر مرز با پاکستان، از رزمندگان غیور و مرزبانان فداکار قدردانی کردند و پیام محبت و همدلی خادمان حرم بانوی کرامت را به آنان ابلاغ نمودند.

در این سفر، یاد و خاطره شهیدان مرتضی میری، ابراهیم محمودی، محمد خمری و شهید اهل سنت گنگوزهی گرامی داشته شد. سفیران کریمه با حضور در منزل این شهدا، از خانواده‌های معظم آنان تقدیر کردند. همچنین از فرزند شهید، آزاده و جانباز ۷۰ درصد، علیرضا ضابطی، قدردانی شد.

مراسم رحلت حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد. همچنین سفیران کریمه با حضور در بیمارستان حضرت علی‌اصغر (علیه‌السلام)، از بیماران عیادت و دلجویی کردند.

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