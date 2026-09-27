  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. آستان حضرت معصومه(س)

تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان

۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۱
کد مطلب: 1870494
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان

کاروان سفیران کریمه در ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور در نقطه صفر مرز با پاکستان، از رزمندگان غیور و مرزبانان فداکار قدردانی کردند و پیام محبت و همدلی خادمان حرم بانوی کرامت را به آنان ابلاغ نمودند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیران کریمه اهل بیت (علیهم‌السلام) در ادامه سفرهای استانی خود، با حضور در منطقه سیستان و شهرستان زابل، برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در این مناطق مرزی اجرا کردند.

حضور در اجتماعات مردمی و اماکن مذهبی

سفیران کریمه در اجتماع مردمی روستای سکوهه منطقه سیستان، مسجد حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) شهرستان زابل و تجمعات مردمی شهرستان زابل حضور یافتند و به پرچم‌گردانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند.

حضور در نقطه صفر مرزی و تقدیر از رزمندگان

کاروان سفیران کریمه با حضور در نقطه صفر مرز با پاکستان، از رزمندگان غیور و مرزبانان فداکار قدردانی کردند و پیام محبت و همدلی خادمان حرم بانوی کرامت را به آنان ابلاغ نمودند.

در این سفر، یاد و خاطره شهیدان مرتضی میری، ابراهیم محمودی، محمد خمری و شهید اهل سنت گنگوزهی گرامی داشته شد. سفیران کریمه با حضور در منزل این شهدا، از خانواده‌های معظم آنان تقدیر کردند. همچنین از فرزند شهید، آزاده و جانباز ۷۰ درصد، علیرضا ضابطی، قدردانی شد.

مراسم رحلت حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد. همچنین سفیران کریمه با حضور در بیمارستان حضرت علی‌اصغر (علیه‌السلام)، از بیماران عیادت و دلجویی کردند.

................

پایان پیام

تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان
تقدیر سفیران کریمه از مرزبانان غیور کشور در مرز پاکستان

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha