به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سند جدید رژیم صهیونیستی از نگرانی درباره سناریویی حکایت دارد که می‌تواند فعالیت پایگاه‌های اصلی نیروی هوایی این رژیم در منطقه نقب را مختل و توان این نیرو برای انجام پروازهای عملیاتی را در اوج یک جنگ چندجبهه‌ای محدود کند.

روزنامه راست‌گرای عبری «اسرائیل هیوم» نوشته است این سند با عنوان «محدوده نواتیم: سناریوی مرجع» با مشارکت مقام‌های امنیتی و نظامی سابق رژیم صهیونیستی، تهیه شده و آنچه این روزنامه سناریوی کابوس توصیف می‌کند را ترسیم کرده است. سناریویی که می‌تواند بخشی از توان هوایی رژیم صهیونیستی را با تهدید مواجه کند.

این هشدار بر احتمال همزمانی سه عاملی استوار است که هر یک از آنها پیش‌تر به‌صورت جداگانه مشاهده شده‌اند:

* گسترش مقادیر زیادی سلاح غیرمجاز در نقب، بر اساس برآوردهای رژیم صهیونیستی مورد استناد این سند؛

* احتمال مشارکت بخشی از جمعیت در ناآرامی‌هایی که سند آنها را دارای انگیزه‌های ملی‌گرایانه توصیف می‌کند؛

* فعالیت‌های اطلاعاتی و هدایت عملیاتی که رژیم صهیونیستی، آنها را به ایران نسبت می‌دهد.

بر اساس این سناریوی رژیم صهیونیستی، خطر اصلی در هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی نیست، بلکه در همزمانی آنها در جریان یک رویارویی منطقه‌ای نهفته است. وضعیتی که می‌تواند مسیرهای دسترسی به پایگاه‌های هوایی رژیم صهیونیستی را مسدود و بخشی از توان عملیاتی آنها را در یک لحظه حساس مختل کند.

اختلال در فعالیت پایگاه هوایی «نواتیم»

در مرکز این نگرانی‌ها، پایگاه هوایی «نواتیم» قرار دارد. پایگاهی که اسکادران‌هایی از جنگنده‌های اف-۳۵، هواپیماهای ترابری سنگین و هواپیمای دولتی رژیم صهیونیستی موسوم به «بال صهیون» را در خود جای داده است.

این گزارش همچنین پایگاه‌های دیگری در نقب از جمله پایگاه هوایی «حتسریم» و محدوده اطراف پایگاه‌های «رامون» و «تسئیلیم» را بررسی می‌کند.

بر اساس این سند، بخش مهمی از توان هوایی رژیم صهیونیستی در این منطقه مستقر است.

سناریوی مورد نظر لزوماً شامل تصرف یا حمله نظامی مستقیم به پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی نیست. این سند معتقد است که مسدود کردن مسیرهای دسترسی، تیراندازی به هواپیماهای مستقر روی زمین یا استفاده از پهپادها می‌تواند برای خارج کردن برخی هواپیماها از چرخه پرواز برای چند ساعت یا چند روز کافی باشد و در نتیجه ظرفیت عملیاتی پایگاه را کاهش دهد و سرعت انجام پروازها را در اوج یک جنگ چندجبهه‌ای پایین بیاورد.

بر این اساس، سند میزان خطر را با مدت زمانی که اسرائیل از امکان استفاده از این پایگاه محروم می‌شود، ارزیابی می‌کند.

هواپیمایی که حتی آسیب محدودی ببیند ممکن است پیش از بازگشت به خدمت نیازمند بازرسی و تعمیر باشد. در حالی که مسدود شدن مسیرهای دسترسی می‌تواند حتی مانع رسیدن خلبانان و نیروهای فنی به پایگاه شود.

این سند می‌گوید که در شرایط جنگی، ممکن است حتی یک ساعت توقف در توان برخاستن هواپیماها تأثیری سنگین‌تر از میزان خسارت مادی واردشده داشته باشد.

سوابقی که سند به آنها استناد می‌کند

روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» تأکید می‌کند که تهیه‌کنندگان این سند، عناصر سناریوی خود را صرفاً فرضیه‌هایی کاملاً نظری نمی‌دانند.

در ماه مه سال ۲۰۲۱ میلادی همزمان با جنگ غزه و اعتراضات و ناآرامی‌های داخل اراضی اشغالی، برخی مسیرهای اصلی در نقب مسدود شدند. در آن زمان، خلبانان ذخیره برای رسیدن به پایگاه هوایی نواتیم مجبور شدند تحت حفاظت امنیتی حرکت کنند و شهرک نواتیم در نزدیکی این پایگاه نیز عملاً حدود ۲۴ ساعت در انزوا قرار گرفت.

تهیه‌کنندگان گزارش ادعا نمی‌کنند که آن حوادث تحت هدایت ایران بوده است. بلکه از این رخدادها به‌عنوان نمونه‌ای برای نشان دادن این موضوع استفاده می‌کنند که اختلال در مسیرهای منتهی به یک تأسیسات نظامی حساس پیش‌تر نیز رخ داده است.

همچنین گزارشی از سوی بازرس دولتی رژیم صهیونیستی در آوریل سال ۲۰۲۶ میلادی، مواردی از تیراندازی‌هایی را مستند کرده است که به داخل پایگاه هوایی نواتیم رسیده‌اند و در یکی از موارد به بال یک هواپیما آسیب وارد کرده‌اند. این گزارش همچنین به موارد نفوذ پهپادها اشاره کرده است.

همزمان، پلیس اسرائیل شمار سلاح‌ها و تجهیزات رزمی غیرمجاز در منطقه نقب را حدود ۱۳۰ هزار قبضه برآورد می‌کند، در حالی که مؤسسه رِفمن این تعداد را حدود ۱۰۰ هزار قبضه تخمین زده است.

نگاه اطلاعاتی ایران به پایگاه هوایی نواتیم

بر اساس این سند، نگرانی‌ها با ورود ایران به این معادله افزایش می‌یابد.

پایگاه هوایی نواتیم پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ میلادی هدف حملات موشکی ایران قرار گرفته است. مقام‌های رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرده‌اند شبکه‌هایی را که به گفته آنها برای جاسوسی فعالیت می‌کرده‌اند، شناسایی کرده‌اند و برخی افراد این شبکه‌ها مأمور تصویربرداری از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی بوده‌اند.

در سال ۲۰۲۵ میلادی نیز مقام‌های رژیم صهیونیستی، یک معلم زن از جامعه بدوی نقب را که در نزدیکی پایگاه هوایی نواتیم زندگی می‌کرد به اتهام فعالیت برای دستگاه اطلاعاتی ایران و جمع‌آوری اطلاعات درباره این پایگاه متهم کردند.

بر اساس کیفرخواست دادگاه رژیم صهیونیستی، این فرد از جمله از برخاستن جنگنده‌ها فیلمبرداری کرده بود.

این سند همچنین به گزارش‌های رژیم صهیونیستی درباره تلاش‌های ایران برای قاچاق سلاح از طریق مرز اردن و استفاده از قاچاقچیان محلی اشاره می‌کند.

با این حال، سند مدعی نیست که ایران در پشت تمام ذخایر سلاح‌های غیرمجاز در نقب قرار دارد. بلکه نسبت به امکان استفاده از زیرساختی که از قبل وجود دارد، در صورت وقوع یک رویارویی گسترده‌تر هشدار می‌دهد.

در تعبیری که در این سند آمده، ایران نیازی به ارتش در داخل نقب ندارد، بلکه به چشم‌هایی بر پایگاه‌ها، سلاح‌های در دسترس در منطقه و بخشی از جمعیت که آماده اقدام باشد، نیاز دارد.

سناریویی مبتنی بر همزمانی چند تهدید

بنابراین، خطر مورد نظر سند در هیچ‌یک از عوامل به‌تنهایی نیست، بلکه در همزمان شدن آنها در یک مقطع مشخص است.

این سند جنگی با ایران یا نیروهای متحد آن را تصور می‌کند که همزمان با ناآرامی در مسیرهای ارتباطی رخ دهد و نیروهای پلیس نیز درگیر مقابله با این ناآرامی‌ها باشند.

در چنین شرایطی، بر اساس سناریوی ترسیم‌شده در سند، یک هسته مسلح می‌تواند از وضعیت موجود برای تیراندازی به هواپیماهای مستقر روی زمین یا استفاده از پهپادها در اطراف پایگاه بهره ببرد و سپس ایران از این آشفتگی برای انجام حمله‌ای خارجی استفاده کند.

به نوشته گزارش، نکته جدید در این سناریو خود ابزارها نیست، بلکه ترکیب و زمان‌بندی جاده‌های مسدود، فعالیت پایگاه با ظرفیت کمتر، هواپیماهای آسیب‌دیده روی زمین و تهدیدی از داخل محدوده پایگاه همزمان با یک حمله خارجی است.

در چنین شرایطی، به نوشته روزنامه عبری «اسرائیل هیوم»، توقف موقت توان هوایی می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه نقب داشته باشد و جبهه‌های غزه، لبنان و ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تأکید سند بر عدم تعمیم تهدید به جامعه بدوی

با این حال، سند تأکید می‌کند که این سناریو، مسئولیت یا تهدید را متوجه کل جامعه بدوی نقب نمی‌داند و خطر را به آنچه اقلیت مسلح توصیف می‌کند محدود می‌نماید. اقلیتی که در منطقه‌ای فعالیت دارد که به گفته سند، حاکمیت رژیم صهیونیستیدر آنجا ضعیف است.

در جمع‌بندی سند آمده است که محدوده اطراف پایگاه هوایی نواتیم دیگر صرفاً یک منطقه غیرنظامی پیرامون یک پایگاه نظامی نیست، بلکه به تعبیر آن، به خط مقدم داخلی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. جبهه‌ای که در آن ممکن است اختلال در توان هوایی پیش از آغاز نبرد در آسمان از جاده‌ها و حصارهای پیرامون پایگاه آغاز شود.

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