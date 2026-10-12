تبلیغ دینی؛ از اخلاق و معنویت تا افشای دشمنان اجتماعی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: [در تبلیغ] باید درس اخلاق بگویید، درس اخلاق سیاسی هم بگویید، درس اخلاق و معنویّت هم بگویید، تحلیل سیاسی هم بدهید، دشمن درونی را هم - که نفس امّاره یا شیطان رجیم است - معرفی کنید، دشمن اجتماعی را هم - که شیطان بزرگ یا شیطانهای گوناگونند - معرفی کنید، ایادی و اذناب شیطان را هم معرفی کنید. وقتی معنای عبودیّت الهی این شد که انسان از «انداد اللَّه»(۱) اجتناب کند و تبرّی جوید، باید از همه‌ی اَشکال آن تبرّی جوید. «انداد اللَّه»، یک وقت نفس پلید انسانی است که درون اوست؛ «نفسک التی بین جنبیک(۲)».

یک وقت شیطان است که در دعای صحیفه‌ی سجّادیه می‌گویید که «او را در وجود من مستقر کردی و به چیزی که مرا از آن متمکّن نکردی، تمکّن بخشیدی.»یک وقت هم شیطانهای قدرتمند عرصه‌ی سیاسی‌اند که برای اغوا و راهزنی و تسلّط و ضربه زدن و به جهنّم کشاندن ملتها و شعوب بشری منتظر نشسته‌اند. «انداد اللَّه» اینهایند. دعوت به عبودیّت، نفی اینها را می‌طلبد؛ چاره‌ای ندارید. ما توصیه نمی‌کنیم که منبرها و سخنرانیها را به جنبه‌های فردی و شخصی منحصر کنید؛ نه. ممکن است یک سخنرانی، یک منبر، یک سلسله منبر، منحصر به این معانی باشد - مانعی ندارد - اما در کنار آن بایستی صحنه‌ی زندگی اجتماعی - سیاسی انسان هم میدان عبودیت الهی باشد. آن‌جا هم بایستی طواغیت ازاله و زدوده شوند و افشا گردند.

بیانات رهبر شهید در دیدار جمعی از علما، روحانیّون و طلّاب در آستانه ماه مبارک رمضان ۱۳۷۶/۱۰/۰۳

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۱. سوره مبارکه البقرة آیه ۲۲

الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الأَرضَ فِراشًا وَالسَّماءَ بِناءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقًا لَکُم ۖ فَلا تَجعَلوا لِلَّهِ أَندادًا وَأَنتُم تَعلَمونَ

ترجمه:آن کس که زمین را بستر شما، و آسمان [= جو زمین‌] را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد؛ و از آسمان آبی فرو فرستاد؛ و به وسیله آن، میوه‌ها را پرورش داد؛ تا روزی شما باشد. بنابر این، برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که می‌دانید (هیچ یک از آنها، نه شما را آفریده‌اند، و نه شما را روزی می‌دهند).

۱. سوره مبارکه البقرة آیه ۱۶۵

وَمِنَ النّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادًا یُحِبّونَهُم کَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذینَ آمَنوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَو یَرَی الَّذینَ ظَلَموا إِذ یَرَونَ العَذابَ أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمیعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدیدُ العَذابِ

ترجمه:

بعضی از مردم، معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می‌کنند؛ و آنها را همچون خدا دوست می‌دارند. امّا آنها که ایمان دارند، عشقشان به خدا، (از مشرکان نسبت به معبودهاشان،) شدیدتر است. و آنها که ستم کردند، (و معبودی غیر خدا برگزیدند،) هنگامی که عذاب (الهی) را مشاهده کنند، خواهند دانست که تمامِ قدرت، از آنِ خداست؛ و خدا دارای مجازات شدید است؛ (نه معبودهای خیالی که از آنها می‌هراسند.)

۱. سوره مبارکه ابراهیم آیه ۳۰

وَجَعَلوا لِلَّهِ أَندادًا لِیُضِلّوا عَن سَبیلِهِ ۗ قُل تَمَتَّعوا فَإِنَّ مَصیرَکُم إِلَی النّارِ

ترجمه:آنها برای خدا همتایانی قرار داده‌اند، تا (مردم را) از راه او (منحرف و) گمراه سازند؛ بگو: «(چند روزی از زندگی دنیا و لذّات آن) بهره گیرید؛ امّا عاقبت کار شما به سوی آتش (دوزخ) است!»

۱. سوره مبارکه الزمر آیه ۸

وَإِذا مَسَّ الإِنسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنیبًا إِلَیهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعمَةً مِنهُ نَسِیَ ما کانَ یَدعو إِلَیهِ مِن قَبلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندادًا لِیُضِلَّ عَن سَبیلِهِ ۚ قُل تَمَتَّع بِکُفرِکَ قَلیلًا ۖ إِنَّکَ مِن أَصحابِ النّارِ

ترجمه:هنگامی که انسان را زیانی رسد، پروردگار خود را می‌خواند و بسوی او باز می گردد؛ امّا هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند، آنچه را به خاطر آن قبلاً خدا را می خواند از یاد می‌برد و برای خداوند همتایانی قرارمی‌دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد؛ بگو: «چند روزی از کفرت بهره‌گیر که از دوزخیانی!»

۲. عوالی اللئالی ،ابن ابی جمهور احسائی ج ۴ ص ۱۱۸ ح۱۸۷ ؛ مجموعه ورام،ورام بن ابی فراس،ج۱،ص۵۹؛ بحار الانوار،مجلسی،ج۶۷،ص۶۴ح۱

قال النبی ص أعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک

ترجمه: پیامبر گرامی اسلام (ص)فرمود: سرسخت ترین دشمنت نفس تو هست که در میان دو پهلویت قرار داردلینک ثابت