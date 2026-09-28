دعاهای گسترش رزق و ادای قرض؛ بخش چهارم: دعاهای حضرت زهرا(س)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، دعاهای رسول خدا(ص) و امام علی(ع) در موضوع گسترش رزق و ادای قرض بررسی شد و در این نوشته، دعا ادای قرض حضرت زهرا(س) بررسی می‌شود.

در میان دعاهای حضرت زهرا(س) یک دعا را می‌توان یافت که در موضوع گشایش مالی و افزایش رزق بیان شده‌اند. اگرچه در دعاهای دیگر ایشان نیز فرازهایی در مورد فقر و درخواست رفع آن از خداوند دیده می‌شود که این دعاها غالبا به‌عنوان دعاهای بعد از نماز واجب از ایشان روایت شده است.

دعای اول حضرت زهرا(س) در «طلب ادای قرض و آسان شدن امور» اینگونه نقل شده است:

«اَللّهُمَ رَبَّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ، رَبَّنا وَرَبَّ کُلِّ شَیْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْراهِ وَ الاْنْجیلِ وَالْفُرْقانِ، فالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوی، اَعُوذُبِکَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ اَنْتَ اخِذٌ بِناصِیَتِه،اَنْتَ الاْوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَکَ شَیْءٌ وَ اَنْتَ الاْخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَکَ شَیْءٌ وَاَنْتَ الظّاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَکَ شَیْءٌ وَ اَنْتَ الْباطِنُ فَلَیْسَ دُونَکَ شَیْءٌ،اِقْضِ عَنِّی الدَّیْنَ وَ اَغْنِنی مِنَ الْفَقْرِ»

همین دعا با تفاوت‌هایی در عبارات در منابع روایی اینگونه آمده است:

«اَللّهُمَّ رَبَّ السَّماواتِ وَ رَبَّ الاْرَضینَ وَ رَبَّ کُلِّ شَیْءٍ، فالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوی وَ مُنْزِلَ التَّوْراهِ وَالاْنْجیلِ وَالْقُرْآنِ، اَعُوذُ بِکَ مِنْ کُلِّ ذی شَرٍّ اَنْتَ اخِذٌ بِناصِیَتِه، اَنْتَ الاْوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَکَ شَیْءٌ وَاَنْتَ الاْخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَکَ شَیْءٌ وَالظّاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَکَ شَیْءٌ وَالْباطِنُ فَلَیْسَ دُونَکَ شَیْءٌ، اِقْضِ عَنِّی الدَّیْنَ وَ اَغْنِنی مِنَ الْفَقْرِ.»

این دعا، با تفاوت‌هایی در عبارات، بخشی از دعای بلند شب اول ماه مبارک رمضان است که در کتاب «اقبال الاعمال» از امام صادق(ع) روایت شده است.

در میان دعاهای حضرت زهرا(س) می‌توان فرازهایی را یافت که مرتبط با رزاق دانستن خداوند است، برای نمونه در بخشی از دعایی که از ایشان به‌عنوان دعای بعد از نماز مغرب بیان شده، آمده است:

«یا مَنْ کُلُّ یَوْمٍ عِنْدَهُ جَدیدٌ، وَکُلُّ رِزْقٍ عِنْدَهُ عَتیدٌ، لِلضَّعیفِ وَالْقَوِیِّ وَالشَّدیدِ، قَسَّمْتَ الاْرْزاقَ بَیْنَ الْخَلائِقِ، فَسَوَّیْتَ بَیْنَ الذَّرَّةِ وَالْعُصْفُورِ اَللّهُمَّ اِذا ضاقَ الْمُقامُ بِالنّاسِ، فَنَعُوذُبِکَ مِنْ ضیقِ الْمُقامِ، ای آن‌که هر روز و هر روزی‌ات برای ضعیفان، نیرومندان و دردمندان، نو و تازه است؛ تو روزی را میان آفریدگان تقسیم کرده‌ای و سهمِ دانه و گنجشک را برابر ساخته‌ای. خدایا، اگر کار بر مردمان دشوار گشته است، ما از این تنگنا به تو پناه می‌بریم.»

در بخشی از دعای ایشان بعد از نماز عصر نیز این درخواست از خداوند بیان شده است: «اَسْاَلُکَ الْقَصْدَ فِی الْفَقْرِ وَالْغِنی، (خدایا) میانه‌روی در فقر و غنا می‌خواهم»، میانه روی در امور اقتصادی، چه در هنگام فقر یا ثروت، در روایات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است به‌عنوان نمونه در روایتی از رسول خدا(ص) روایت شده است: «ثَلاثٌ مُنجِیاتٌ: العَدلُ فی الرِّضا والغَضَبِ والقَصدُ فی الغِنی والفَقرِ ومَخافَةُ اللّهِ فی السِّرِّ والعَلانِیَةِ. سه چیز نجات بخش است: رعایت عدالت در حال خشم و خشنودی، میانه‌روی در توانگری و تهیدستی و ترس از خدا در نهان و آشکار.»

در بخش‌های بعدی این نوشته، برخی از این ادعیه ائمه معصومین(ع) معرفی و بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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