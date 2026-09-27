مکتب شهید سیدحسن نصرالله؛ بخش دوم: سیدِ مقاومت از نگاه دیگران

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش نخست این نوشته، برخی از کتاب‌های «شهید سیدحسن نصرالله» که توسط گروهی از افراد علاقمند به ایشان، از مجموع نوشته‌ها و سخنرانی‌های او گردآوری شده بود، معرفی شدند، این کتاب‌ها که باید آن‌ها را کتاب‌هایی «از شهید نصرالله» دانست، در کنار کتاب‌های «درباره شهید نصرالله» می‌تواند شناخت بهتری از ایشان را ارائه دهد.

در این بخش، برخی از کتاب‌هایی که درباره این شهید توسط دیگران تألیف شده است، معرفی می‌شود. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد، استفاده از این منابع و آثار برای شناخت بیشتر «مکتب نصرالله» است؛ موضوعی که بارها مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفته بود.

آثار منتشرشده به زبان فارسی درباره شهید نصرالله، شامل حدود ۱۲۰ عنوان است که برخی از آنها در زمان حیات ایشان منتشر شد و بسیاری از آنها پس از شهادت ایشان به چاپ مجدد رسید. با این حال، در میان آثاری که پس از شهادت ایشان در مهرماه ۱۴۰۳ منتشر شد، علاوه بر کتاب‌هایی در حوزه کودک و نوجوان، مانند کتاب «سید مقاومت» تألیف محمدعلی جابری و کتاب «بابای هادی» تألیف الهه آخرتی، کتاب‌های ادبی نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله «ضاحیه مقدسه»، مجموعه سوگ‌سروده‌های شاعران ایرانی در شهادت ایشان، یا کتاب‌هایی مانند «قَوافل العُمر، کاروان عمر»، سروده‌های سید عبدالکریم نصرالله، پدر شهید نصرالله، و مجموعه اشعار «اَبجدیه القِداسه، الفبای قداست» از شیخ محمود کریم.

به نظر می‌رسد در طول ماه‌ها و سال‌های پس از شهادت، به‌مرور آثار مرتبط با شهید نصرالله، با فاصله گرفتن از فضای احساسی و عاطفی، به سمت تولید کتاب‌های علمی و تحلیلی رفته است؛ به‌گونه‌ای که در ماه‌های بعد، آثار متعددی از سخنان ایشان در موضوعات مختلف تنظیم شد که شامل برخی مباحث اخلاقی، معنوی، تاریخی یا سیاسی برگزیده از سخنرانی‌ها و پیام‌های شهید نصرالله بود.

در کنار این آثار، کتاب‌هایی نیز با نگاهی تحلیلی به زندگی ایشان پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، در میان کتاب‌های شاخصی که با محوریت بیان دیدگاه‌های «عرفانی، اجتماعی و تمدنی» شهید نصرالله نگاشته شده است، می‌توان به کتاب «عارفی مجاهد از لبنان» تألیف حجت‌الاسلام محمد دروگر اشاره کرد. در این کتاب که تدوین آن چهل روز پس از شهادت نصرالله به پایان رسیده است، علاوه بر بیان جلوه‌هایی از عرفان و معنویت شهید نصرالله، ویژگی‌های ایشان در موضوعات اعتقادی و عرفانی بیان شده است. همچنین ارتباط علمی و معنوی سید حسن نصرالله با برخی از علما و عرفا، مانند آیات عظام رمضانی، فروغی، کمیلی، مصباح یزدی، خسروپناه و رشاد، برای نخستین‌بار در این کتاب و از زبان این استاد بیان شده است.

کتاب «زندگی به سبک نصرالله» تألیف حجت‌الاسلام علی‌اصغر عطاران طوسی، نماینده سابق جامعه‌المصطفی در لبنان، از دیگر کتاب‌هایی است که در این زمینه منتشر شده است. وی که مدتی مدیر حوزه علمیه لبنان و از دوستان شهید نصرالله بوده است، درباره ویژگی‌های این کتاب می‌گوید: «تلاش برای جهانی کردن دین، ما را به سمت مسئله سبک زندگی پیش می‌برد. اگر بناست امروز دین الهی را در جهان توسعه دهیم، بهترین مسیر ارائه یک سبک زندگی سالم و در تراز حیات طیبه است. در راستای مدل‌سازی حیات طیبه، تاکنون بنده موفق به تدوین سبک زندگی شهید رئیسی و شهید نصرالله شدم.»

در بخش‌های بعدی این نوشته، ابعاد مختلف «مکتب نصرالله» بررسی خواهد شد.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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