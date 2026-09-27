بازداشت و آزار روحانی شیعه توسط طالبان پس از روضه حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در ولایت غور گزارش داده‌اند که حجت‌الاسلام محمد حامدی، امام مسجد خاتم‌الانبیاء(ص) در مرکز ولسوالی لعل و سرجنگل، پس از برگزاری مراسم مذهبی و خواندن روضه حضرت زهرا (س) در روستای جوقولک، از سوی نیروهای استخبارات و امر به معروف طالبان بازداشت شد. به گفته شاهدان، این روضه بدون هیچ توهینی به خلفای اهل سنت خوانده شده بود.

پس از بازداشت، شماری از بزرگان محل با مقامات طالبان وارد مذاکره شدند و اعلام کردند تا زمان آزادی وی محل را ترک نخواهند کرد. حامدی پس از مدتی آزاد شد، اما طالبان او را از تدریس در مدرسه، سخنرانی در مراسم مذهبی و اقامه نماز جماعت در مسجد خود منع کردند.

چند روز بعد، نیروهای طالبان بار دیگر به خانه حجت‌الاسلام حامدی در شهرک مهاجرین یورش بردند. در جریان این حمله فرزند، برادر و چند تن از بستگان و دوستان خانوادگی او بازداشت شدند. منابع همچنین از غارت اموال و دارایی‌های خانه و تاراج کتابخانه شخصی او خبر داده‌اند.

فعالین محلی این سلسله اقدامات را بخشی از محدودیت‌های فزاینده علیه جامعه شیعه و هزاره در ولایت غور دانسته‌اند و تأکید کرده‌اند که چنین برخوردهایی فضای فعالیت مذهبی را به‌شدت تنگ کرده است.

منابع تأکید کردند پس از گذشت چند روز، از وضعیت و محل حضور حجت‌الاسلام محمد حامدی هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست و از این بابت ابراز نگرانی جدی کرده‌اند.

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