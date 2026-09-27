دعا برای شکست دشمنان از وظایف اصلی ما در شرایط کنونی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید صادق میرشفیعی طی سخنانی در محفل معارفی شب گذشته در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: سیره مستمره انبیا و اولیای الهی و پیروان حضرات هیچوقت جنگ طلبی نبوده به همین خاطر جنگ ها را دشمنان همواره تحمیل کرده‌اند و آن حضرات پیوسته از جان و ناموس خود دفاع کرده‌اند.

وی افزود: جنگ‌هایی که از ابتدای انقلاب بر ملت و مملکت ایران تحمیل شد نیز از دسیسه‌های دشمنان اسلام بوده و الان هم ادامه همان حیله‌گری‌هاست؛ شرایط فعلی مملکت یک شرایط ویژه است؛ چرا که دشمنان این دفعه شمشیر را از رو بسته‌اند و با کمال وقاحت و بی‌شرمی مطالباتی از دولت و ملت ایران دارند و در صورت عدم اجابت نیز تهدید به بمباران می‌کنند.

سخنران حرم بانوی کرامت با بیان اینکه قاعده این است که باطل ریشه و بقایی ندارد، خاطرنشان کرد: جبهه باطل فرصتی پیدا می‌کند و جولان می‌دهد اما قطعا نابود می‌شود و حق ماندگار است و این وعده صادق الهی است.

میرشفیعی تأکید کرد: سنت قطعیه الهی این است که با ظهور حضرت ولی عصر(عج) و رجعت ائمه طاهرین علیهم السلام تمام دولت‌های باطل ریشه کن خواهند شد و مکتب اهل بیت(ع) در تمام عالم حاکم و جاری خواهد شد.

وی با اشاره به ماجرای جنگ خندق(احزاب) که تمام جبهه باطل در برابر پیامبر صف آرایی کرده بودند، شرایط امروز ایران را مانند آن جنگ دانست و یادآور شد: رسول خدا شب حمله تا سحر در مسجد به دعا مشغول بودند و وعده پیروزی را از خداوند دریافت نمودند و با دعا و تضرع به درگاه الهی نصرت الهی را طلب نمودند.

میرشفیعی در ادامه گفت: اگرچه خداوند وعده پیروزی به جبهه حق داده است اما وظیفه عموم ملت دعا نمودن است؛ چراکه طبق آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، عنایت ویژه الهی و فتح باب رحمت الهی در سایه دعا نمودن ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: در وضعیت کنونی ما وظیفه داریم برای شکست و خواری دشمنان و پیروزی جبهه‌های مقاومت در تمام عالم دعا کنیم و در کنار دعا، توسل نماییم و با کسانی که در درگاه الهی اعتبار و آبرو دارند ارتباط قلبی برقرار کنیم و نسبت به اهل بیت(ع) محبت و مودت داشته باشیم و آن حضرات را واسطه فیض الهی قرار دهیم و طلب شفاعت نماییم.

میرشفیعی تأکید کرد: توسل به اهل بیت(ع) امر خداست چرا که خداوند به رسول خدا می فرماید اگر امت اذیت می‌کنند آن ها را عفو کن و از من نیز بخواه امت خطاکار را عفو نمایم.

سخنران حرم بانوی کرامت در پایان گفت: راه توسل یک راه توحیدی ناب است و یکی از توسلات بسیار قدرتمند، توسل به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، چراکه این بانوی بزرگوار یک منزلت ویژه در نزد خداوند دارد و قدرتی در شفاعت دارد که می توانند تمام شیعیان را شفاعت نمایند و آن ها را وارد بهشت کند.