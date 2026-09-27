به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی با نام «هجده سال نوری» صبح امروز، یکشنبه ۵ مهرماه، با حضور جواد حیدری، مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت علیهم‌السلام و حجت‌الاسلام حنیفی، دبیر اجرایی مجمع برگزار شد.

اعلام فراخوان کنگره شعر فاطمی

جواد حیدری، مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت علیهم‌السلام، در این نشست اظهار داشت: برای چهاردهمین بار بنا داریم کنگره ملی شعر فاطمی را در سه زبان فارسی، آذری و عربی برگزار کنیم. این کنگره مهم‌ترین برنامه مجمع است.

وی افزود: فراخوان این کنگره امروز، پنجم مهرماه، اعلام می‌شود. سال‌های پیش استقبال بسیار خوبی داشتیم و شاعران مطرح کشور در کنگره شرکت کردند.

حیدری با اشاره به اینکه طبق هر سال برای سه زبان کنگره، سه اختتامیه برگزار می‌شود، گفت: اختتامیه بخش عربی در اهواز و اختتامیه بخش آذری در اردبیل برگزار می‌شود و بنا داریم اختتامیه بخش فارسی در شهری غیر از تهران برگزار شود.

امسال برگزیدگان استانی خواهیم داشت

حجت‌الاسلام حنیفی، دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل بیت علیهم‌السلام و دبیر علمی این کنگره، نیز در این نشست اظهار داشت: امسال قصد داریم کنگره گسترده‌تر برگزار شود و علاوه بر برنامه‌های مرسوم، داوری را در دو مرحله برگزار کنیم. مرحله استانی داریم و برگزیده استانی خواهیم داشت و در نهایت در سطح ملی نیز برگزیدگانی خواهیم داشت.

وی افزود: در محدوده سنی ۱۵ تا ۲۰ سال، به‌عنوان شاعران نوقلم حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، از برگزیدگان به‌صورت جداگانه تجلیل می‌شود.

وی با اشاره به نحوه ارسال آثار گفت: در قالب پرس‌لاین اطلاعات جزئی افراد از جمله استان، سن و ... گرفته می‌شود. بنا داریم داوری شاعران برجسته و شاعران نوقلم به‌صورت جداگانه باشد تا توجهی به این قشر جوان شود.

اختتامیه بخش فارسی در شهری غیر از تهران

حنیفی گفت: انجمن‌های ادبی هر شهر و استان را شناسایی و شبکه‌سازی کردیم تا با همکاری آنان جریان شعر فاطمی را در سطح کشور گسترش دهیم. ان‌شاءالله اختتامیه شعر فارسی در یکی از شهرهای غیر از تهران خواهد بود.

حیدری با اشاره به بخش ویژه کنگره امسال گفت: بخش ویژه امسال در خصوص رهبر شهید است که با نام «بزرگ پرچمدار و احیاگر فاطمیه» تدارک دیده شده است. ایشان در برپایی عزای فاطمیه نقش اساسی داشتند و این عزاداری را احیا کردند.

برای چاپ کتاب کنگره نیازمند بودجه هستیم

مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت علیهم‌السلام گفت: مدح و مراثی و مناقب حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها از بخش‌های دیگر کنگره است. اشعار رسیده به این کنگره همواره توسط مداحان و یا در جلسات آیینی خوانده شده است. امیدواریم با تأمین بودجه و منابع مالی، کتاب چند سال اخیر کنگره را چاپ کنیم.

حنیفی گفت: ظرفیت شعر فاطمی گسترده است و توان گسترش آن به سطح فراملی را داریم. اشعار عربی، اردو و آثار شاعران دیگر کشورها نیز می‌تواند در این کنگره دریافت شود.

جوایز برگزیدگان

دبیر علمی کنگره شعر فاطمی تصریح کرد: افراد برگزیده و شایسته تقدیر در این کنگره تقدیر می‌شوند. نفر اول ۲۵ میلیون تومان، نفر دوم ۱۸ میلیون تومان و نفر سوم ۱۵ میلیون تومان جایزه به همراه لوح تقدیر و تندیس کنگره دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان و شاعران تا سی‌ام مهرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

حنیفی گفت: در سال‌های گذشته شاهد شرکت بیش از ۶۰۰ شاعر بودیم و از اقلید فارس، هرمزگان، خوزستان، یاسوج و شهرهای مختلف در این کنگره شرکت‌کننده داشتیم.

برگزاری اختتامیه کنگره شعر شجره طیبه در کنار مزار شهدای میناب

حیدری تصریح کرد: چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در استان هرمزگان، اختتامیه کنگره شعر شجره طیبه را که برای شهدای دانش‌آموز میناب برگزار شد، خواهیم داشت. شاعران در این دو روز در تجمعات میدانی استان شعرخوانی می‌کنند و مراسم اختتامیه نیز در کنار مزار دانش‌آموزان شهید برگزار می‌شود.

مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت علیهم‌السلام گفت: در کنار این کنگره، برای هر شهید میناب، اعم از دانش‌آموز یا معلم، در قالب رباعی یا دوبیتی شعر سروده شد و بناست این اشعار در قالب کتاب «مداد و موشک» به چاپ برسد.

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