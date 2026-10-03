خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: علم در فرهنگ اسلامی، تنها مجموعه‌ای از دانسته‌ها نیست؛ امانتی الهی است که ارزش حقیقی آن زمانی آشکار می‌شود که انسان آن را برای خدا بیاموزد، به آن عمل کند و در مسیر هدایت دیگران به کار گیرد. از همین رو، در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام برای دانش‌آموزی و تعلیم، جایگاهی بسیار بلند ترسیم شده است.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و َعَمِلَ بِهِ و َعَلَّمَ لِلّهِ دُعِیَ فی مَلَکُوتِ السَّماواتِ عَظیماً...» هرکس برای خدا دانش بیاموزد، به آن عمل کند و برای خدا آموزش دهد، در ملکوت آسمان‌ها به بزرگی یاد می‌شود و گفته می‌شود: برای خدا آموخت، برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد. این حدیث، مسیر ارزشمند یک «طالب علم» را در سه گام ترسیم می‌کند: آموختن، عمل کردن و آموختن به دیگران.



طالب علم در مسیر خدا

نخستین گام، طلب علم است؛ اما نه هر علمی و نه با هر نیتی. ارزش علم زمانی چند برابر می‌شود که انگیزه انسان از آموختن، رسیدن به رضای الهی و خدمت به بندگان خدا باشد. طالب علم، در حقیقت انسانی است که بخشی از عمر خود را برای شناخت حقیقت، فهم دین و اصلاح خویش صرف می‌کند.

هر صفحه‌ای که با نیت الهی خوانده می‌شود، هر مطلبی که برای فهمیدن حقیقت آموخته می‌شود و هر سؤالی که با انگیزه رشد پرسیده می‌شود، می‌تواند قدمی در راه بندگی خدا باشد. علم وقتی ارزشمند است که به عمل برسد اما در نگاه اسلام، عالم بودن به دانستن محدود نمی‌شود. ممکن است انسان مطالب فراوانی بداند، اما اگر دانسته‌هایش در رفتار و زندگی او دیده نشود، هنوز به مقصد اصلی علم نرسیده است. امام صادق علیه‌السلام در این روایت، «عمل به علم» را در کنار «آموختن علم» قرار می‌دهند.

یعنی علم باید انسان را تغییر دهد؛ اخلاقش را بهتر کند، رفتار او را اصلاح کند، مسئولیت‌پذیری‌اش را بیشتر کند و او را به خدا نزدیک‌تر سازد. به همین دلیل، می‌توان گفت: علمی که به عمل نرسد، هنوز میوه خود را نداده است.

عاملان به علم؛ بزرگ در ملکوت



یکی از زیباترین بخش‌های این روایت، تعبیر «دُعِیَ فِی مَلَکُوتِ السَّماواتِ عَظیماً» است. انسانی که علم را برای خدا می‌آموزد، به آن عمل می‌کند و آن را برای خدا به دیگران می‌آموزد، تنها در میان مردم شناخته نمی‌شود؛ بلکه در ملکوت آسمان‌ها به بزرگی یاد می‌شود. این تعبیر نشان می‌دهد که ارزش حقیقی انسان‌ها همیشه با جایگاه ظاهری، شهرت، تعداد شاگردان یا میزان دیده‌شدن آنها سنجیده نمی‌شود. ممکن است انسانی در زمین ناشناخته باشد، اما در پیشگاه خداوند جایگاهی بزرگ داشته باشد؛ چون علمش را برای خدا آموخته، زندگی‌اش را با آن ساخته و دیگران را نیز از آن بهره‌مند کرده است.

و چه مقامی بالاتر از اینکه ملائکه برای انسان دعا کنند؟ در آموزه‌های اسلامی، برای اهل علم و کسانی که در مسیر تعلیم و هدایت گام برمی‌دارند، جایگاه ویژه‌ای بیان شده و در روایات، از استغفار و دعا و طلب خیر فرشتگان برای اهل علم سخن گفته شده است. این معنا، تصویری بسیار زیبا از مقام طالب علم به ما می‌دهد: انسانی که با نیت الهی قدم در مسیر دانش می‌گذارد، فقط خودش در این مسیر حرکت نمی‌کند؛ بلکه این راه، راهی است که در عالم غیب نیز برای آن ارزش و حرمت قرار داده شده است.

چه افتخاری بالاتر از اینکه تلاش یک انسان برای یادگیری، تعلیم و عمل، مورد توجه ملائکه قرار گیرد و برای او طلب خیر و مغفرت شود؟ از طالب علم تا «معلّم لله» البته حدیث امام صادق علیه‌السلام یک مرحله دیگر نیز پیش روی ما قرار می‌دهد: تعلیم برای خدا. کسی که دانسته‌هایش را فقط برای خودش نگه نمی‌دارد و آنچه را آموخته، با نیت الهی در اختیار دیگران قرار می‌دهد، حلقه علم را کامل می‌کند. او: برای خدا می‌آموزد؛ برای خدا عمل می‌کند؛ و برای خدا می‌آموزاند. در چنین مسیری، علم دیگر صرفاً یک سرمایه شخصی نیست؛ تبدیل به صدقه‌ای جاری در مسیر هدایت انسان‌ها می‌شود.

سخن پایانی شاید یکی از زیباترین پاداش‌های طلب علم این باشد که انسان بداند تلاش او تنها به نتیجه‌های دنیایی محدود نمی‌شود. هر بار که برای خدا می‌آموزد، هر بار که دانسته‌ای را در زندگی به کار می‌بندد، و هر بار که دانشی را برای رضای خدا به دیگری منتقل می‌کند، در حقیقت در حال ساختن جایگاهی برای خویش در پیشگاه خداست. طالب علم واقعی کسی نیست که فقط بیشتر بداند؛ کسی است که دانسته‌هایش او را بیشتر بنده خدا کند. و چه مقام بزرگی است برای انسانی که در زمین، در مسیر علم و عمل قدم برمی‌دارد و در ملکوت، به بزرگی یاد می‌شود.

به‌قلم: فاطمه پورعباس

..........................

پایان پیام