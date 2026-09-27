تصاویری از دومین زیردریایی هوشمند آمریکایی که امروز در تنگهٔ هرمز شکار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی دریایی سپاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان نیروی دریایی سپاه به‌یاری خداوند طی یک اقدام هماهنگ و پیچیده با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک توانستند یک فروند زهپاد پیشرفتهٔ ارتش تروریستی آمریکا را که برای جاسوسی در تنگهٔ هرمز فعالیت داشت، به‌دام بیندازند.

این زیر سطحی از نوع یکی از زیرسطحی های هوشمند و پیشرفته با نام «ریموس ۶۰۰» (Remus 600) بوده که توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه به‌غنیمت گرفته شده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو برای بازیابی اطلاعات آن قرار گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میکند تنگهٔ هرمز مسدود است و در برابر تحرکات خطرناک و تردد از مسیرهای غیرمجاز در تنگهٔ هرمز، با اقتدار و بی‌وقفه در حال برخورد هستیم.

«وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ»

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