به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، یاد و خاطره وی را گرامی داشت و تأکید کرد که نام او همچنان در وجدان حامیان مقاومت و آزادی‌خواهی زنده است.

در این بیانیه آمده است: کمیته‌های مقاومت فلسطین به همراه ملت فلسطین، ملت‌های عربی و اسلامی و آزادگان جهان، دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در راه قدس را گرامی می‌دارند؛ رهبری که دهه‌ها از زندگی خود را وقف آرمان فلسطین و گزینه مقاومت در برابر اشغالگری و طرح‌های سلطه و استعمار کرد.

کمیته‌های مقاومت فلسطین افزود که با گذشت دو سال از شهادت سید حسن نصرالله، نام وی همچنان در میان حامیان مقاومت و آزادی‌خواهی حضور دارد و فلسطین و قدس همچنان در صدر مسائلی قرار دارند که با سخنان، مواضع و مسیر مبارزاتی او پیوند خورده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است که شهید سید حسن نصرالله در طول فعالیت خود الگویی از رهبری بود که میان حضور سیاسی و پایبندی به گزینه مقاومت پیوند برقرار کرد و فلسطین و قدس را به مسئله‌ای محوری در مواضع خود تبدیل ساخت.

کمیته‌های مقاومت تأکید کردند که دبیرکل سابق حزب‌الله تلاش‌ها برای جدا کردن مسئله فلسطین از محیط عربی و اسلامی آن را رد می‌کرد و دامنه تأثیرگذاری او از مرزهای یک تشکیلات یا جغرافیای خاص فراتر رفت و نامش با مرحله‌ای مهم از تاریخ درگیری با اسرائیل و تحولات منطقه‌ای مرتبط با مسئله فلسطین گره خورد.

در این بیانیه همچنین با اشاره به ادامه پیامدهای جنگ، ویرانی و محاصره علیه مردم فلسطین، تأکید شده است وفاداری به کسانی که در کنار فلسطین ایستاده‌اند، تنها با شعار محقق نمی‌شود، بلکه با حفظ وصیت شهیدانی است که جان و خون خود را در راه قدس فدا کردند و تا آخرین لحظات زندگی بر مواضع اصولی خود پایبند ماندند.

کمیته‌های مقاومت فلسطین در بخش دیگری از بیانیه خود از ملت‌ها و نیروهایی که از مردم فلسطین حمایت کرده‌اند، قدردانی کرد و عنوان داشت: «به همه ملت‌ها و نیروهایی که در کنار ملت ما ایستادند و به همه کسانی که در عرصه‌های سیاسی، انسانی و نظامی در کنار غزه قرار گرفتند، درود می‌فرستیم.»

کمیته‌های مقاومت فلسطین، همزمان با دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، تأکید کرد: «فلسطین همچنان قطب‌نمای مبارزه باقی خواهد ماند و قدس همچنان عنوانی وحدت‌بخش خواهد بود.»

کمیته‌های مقاومت فلسطین افزود که خون شهدا بخشی از حافظه ملی و تاریخی ملت فلسطین باقی خواهد ماند و نام سید حسن نصرالله نیز در میان رهبران بزرگی که مسیر زندگی، سخنان و مواضع خود را با آرمان فلسطین و قدس پیوند زدند و در این راه جان خود را فدا کردند، ثبت خواهد شد.

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