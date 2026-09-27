به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپهبد «عبدالامیر الشمری» مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که پایگاه نظامی «ویکتوری» در مجاورت فرودگاه بغداد در غرب پایتخت عراق به‌طور کامل از حضور نیروهای آمریکایی خالی شده است. این اقدام در چارچوب روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق انجام شده است.

براسس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، الشمری همچنین گفت که عراق برای جبران کمبود احتمالی توانمندی‌های هوایی پس از خروج ائتلاف آمریکایی برنامه‌ریزی خواهد کرد. وی تأکید کرد که پس از ۳۰ سپتامبر هیچ نیروی رزمی یا پایگاه نظامی خارجی در عراق باقی نخواهد ماند.

بغداد: کنترل کامل سنجار در اختیار نیروهای عراقی قرار می‌گیرد

الشمری در اظهاراتی مطبوعاتی در بغداد گفت نیروهای عراقی کنترل کامل سنجار در استان نینوا را تثبیت خواهند کرد و کمبود احتمالی در توان هوایی ناشی از خروج نیروهای ائتلاف آمریکایی را نیز جبران خواهند کرد.

او تأکید کرد: در مرحله پس از ائتلاف، نگرانی درباره امنیت و ثبات کشور وجود ندارد.

به گفته وی، گفت‌وگوهایی نیز میان برخی گروه‌های مسلح و رهبران سیاسی عراق در جریان است تا روند پیوستن این گروه‌ها و تعیین وضعیت آنها در چارچوب سازمان حشد الشعبی ساماندهی شود.

مذاکره بغداد و آنکارا برای خروج نیروهای ترکیه

مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره حضور نظامی ترکیه در شمال این کشور نیز گفت که مذاکراتی برای تخلیه پایگاه بعشیقه (زلیکان) در استان نینوا از نیروهای ترکیه در جریان است.

او اعلام کرد که این تخلیه قرار است طی ۶۰ روز انجام شود.

روند خروج نیروهای خارجی از عراق

خروج عملی نیروهای خارجی و آمریکایی از پایگاه‌ها و مراکز نظامی بغداد از سال گذشته و در اجرای توافق میان عراق و آمریکا که در سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی اعلام شد، آغاز شده بود.

بر اساس آن توافق، قرار بود مأموریت نظامی ائتلاف آمریکایی در عراق تا پایان سپتامبر سال ۲۰۲۵ میلادی خاتمه یابد.

با این حال، در ژانویه گذشته، کمیته نظامی عراق اعلام کرد که روند تخلیه تمامی پایگاه‌ها و مراکز نظامی متعلق به ائتلاف آمریکایی در عراق تکمیل شده و روابط دو طرف وارد مرحله همکاری امنیتی دوجانبه شده است.

با وجود این، پایان مأموریت ائتلاف آمریکایی به معنای خروج کامل تمامی نیروهای خارجی از بغداد نبود. همکاری با برخی طرف‌های خارجی از جمله ناتو، ادامه داشت. ناتو نیز تا مارس گذشته به فعالیت خود در عراق ادامه داد و سپس به دلیل شرایط امنیتی منطقه‌ای، تمامی کارکنان هیئت خود را از بغداد به مقر این سازمان در ناپل ایتالیا منتقل کرد.

مقام عراقی: برای نخستین بار ویکتوری کاملاً خالی شده است

یک مقام ارشد وزارت کشور عراق به روزنامه «العربی الجدید» گفت که این نخستین بار است که می‌توان با اطمینان اعلام کرد پایگاه ویکتوری به‌طور کامل از نیروهای خارجی و آمریکایی خالی شده است.

این مقام افزود که بیشتر نیروهای نظامی، مشاوران، تیم‌های پشتیبانی فنی و لجستیکی و کارشناسان ارتباطات از عراق خارج شده‌اند و بخش عمده آنها از طریق کویت به کشورهای دیگر رفته‌اند.

او همچنین گفت که مقام‌های عراقی به‌تدریج در حال تحویل گرفتن سایت‌ها و مراکزی هستند که پیش‌تر در اختیار نیروهای خارجی قرار داشتند.

به گفته این مقام در حال حاضر تلاش‌ها بر پایان حضور گروه‌های پرسنل نظامی در داخل سفارت آمریکا متمرکز است.

ویکتوری؛ بزرگ‌ترین مجموعه نظامی آمریکا در عراق

پایگاه «ویکتوری» در غرب بغداد و در مجاورت فرودگاه بین‌المللی این شهر ساخته شد و پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی به بزرگ‌ترین مجموعه نظامی آمریکا در این کشور تبدیل شد.

این پایگاه مرکز اصلی فرماندهی و کنترل نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی بود و از جمله مستحکم‌ترین مراکز نظامی عراق به شمار می‌رفت.

مساحت پایگاه حدود ۴۰ کیلومتر مربع اعلام شده و این مجموعه دارای ۱۲ ساختمان اصلی، محل‌های فرود بالگرد و سامانه دفاع هوایی «سیرام» بود.

اهمیت راهبردی پایگاه ویکتوری تنها به حضور نیروهای نظامی آمریکایی محدود نمی‌شد. این پایگاه مراکزی برای پشتیبانی از عملیات، مدیریت مأموریت‌های نظامی و امنیتی و لجستیکی و اطلاعاتی، همچنین مراکز کنترل، انبار تجهیزات و مهمات و اتاق‌های تحلیل اطلاعات را در خود جای داده بود.

بعشیقه؛ پایگاه ترکیه نیز به بغداد تحویل داده می‌شود

در مورد پایگاه بعشیقه «زلیکان»، «سعد معن» رئیس سازمان اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، تأکید کرد که تحویل این پایگاه به‌صورت تدریجی و بر اساس سازوکار و جدول زمانی توافق‌شده انجام خواهد شد.

او این روند را بخشی از مسیر گسترده‌تر برای تثبیت اقتدار دولت عراق دانست.

معن روز شنبه در بیانیه‌ای گفت که میان روند خروج نیروهای ترکیه و اقدامات امنیتی در شمال عراق به‌ویژه اعمال حاکمیت قانون در سنجار و پایان حضور نیروهای مسلح خارجی، ارتباط روشنی وجود دارد.

به گفته وی، این اقدام زمینه را برای بازسازماندهی وضعیت امنیتی در استان نینوا و مناطق اطراف موصل فراهم کرده و به ایجاد ترتیبات امنیتی باثبات‌تر تحت مدیریت عراق کمک خواهد کرد.

بعشیقه کجاست و چرا اهمیت دارد؟

پایگاه بعشیقه یک پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق و در استان نینواست. این پایگاه حدود ۱۰ کیلومتر از شهر بعشیقه و حدود ۳۰ کیلومتر از شمال‌شرق موصل فاصله دارد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نزدیک به هزار سرباز ترکیه در این پایگاه مستقر بوده‌اند.

این اردوگاه در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از حمله گروه داعش به موصل، ایجاد شد.

پیش‌تر «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق، و «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه پس از دیدار در نیویورک در حاشیه نشست‌های هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، از توافق برای تحویل پایگاه بعشیقه «زلیکان» به دولت عراق بر اساس یک جدول زمانی خبر داده بودند.

نماینده پارلمان: بغداد به سمت تکمیل حاکمیت پیش رفته است

«یاسر اسکندر» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، گفت که خروج نیروهای خارجی و آمریکایی و همچنین نیروهای ترکیه از عراق و تحویل پایگاه‌ها و مراکزی که در اختیار آنها بوده، به معنای پیشرفت قابل‌توجه دولت عراق در روند تکمیل حاکمیت و پایان دادن به هرگونه حضور خارجی است.

او در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار کرد که خروج نیروهای خارجی از عراق مطابق زمان‌بندی‌های مورد توافق بغداد و واشنگتن پیش رفته است.

به گفته اسکندر، دستیابی دولت عراق به راه‌حل‌هایی با برخی طرف‌های حزب کارگران کردستان(پ ک ک) نیز باعث شده آنکارا روند پایان دادن به مداخله نظامی خود در شمال عراق را آغاز کند.

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