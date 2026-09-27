نگرانی شدید اسرائیل از گسترش نفوذ نظامی و سیاسی ترکیه در لیبی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از رسانه صهیونیستی «والا»، اداره اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، سرویس اطلاعات خارجی موساد و اطلاعات نیروی دریایی این رژیم تحولات موسوم به «کریدور لیبی» و حضور ترکیه در این کشور را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند.

بر اساس این گزارش، توافق ترکیه و لیبی ممکن است مانع یا دست‌کم موجب اختلال در اجرای خط لوله انتقال گاز از سرزمین‌های اشغالی به قبرس، یونان و سپس اروپا شود.

این رسانه عبری مدعی شده مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل، اقدامات ترکیه در منطقه را بخشی از تلاش‌ها برای محدود و منزوی کردن رژیم صهیونیستی می‌دانند.

بر اساس گزارش‌های منابع اسرائیلی، ترکیه هم‌اکنون حضور نظامی هوایی و دریایی در لیبی دارد و مشاوران نظامی این کشور نیز در لیبی مستقر هستند. همچنین فرماندهان ارشد ترکیه به‌طور مستمر به لیبی سفر می‌کنند.

انتشار این خبر در حالی صورت می‌گیرد که تنش میان آنکارا و تل‌آویو در روزهای اخیر بر سر تحولات غزه و سوریه افزایش یافته و تل‌آویو مدعی تلاش ترکیه برای تعمیق نفوذ خود در منطقه علیه منافع اسرائیل است.

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