نشست چارچوب هماهنگی گروه های شیعی عراق درباره ممنوعیت پروازهای ایرانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع سیاسی آگاه خبر داد که سران چارچوب هماهنگی عراق امشب برای گفتگو درباره تصمیم ممنوعیت فرود هواپیماهای ایرانی در تمامی فرودگاه‌های عراق و پیامدهای آن نشستی را با حضور علی الزیدی نخست وزیر عراق برگزار خواهند کرد.

این منبع گفت که در این نشست توجیهات و دلایل تصمیم دولت عراق و تاثیرات آن بر روابط میان بغداد و تهران، مواضع سیاسی و مردمی مطرح شده پس از توقف فرود پروازهای ایرانی و امکان مدیریت و کاهش پیامدهای این تصمیم از طریق کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک بحث و بررسی خواهد شد.

وی اعلام کرد که سران چارچوب هماهنگی همچنین درباره مواضع برخی گروههای سیاسی و مردمی و مسلح در مخالفت با این تصمیم و پیامدهای احتمالی تداوم این ممنوعیت، از جمله تشدید تنش‌های سیاسی یا شکل گیری اعتراضات و تحرکات مردمی گفتگو خواهند کرد که هدف از آن تلاش برای رسیدن به موضعی یکپارچه درباره چگونگی رسیدگی به این پرونده در مرحله پیشِرو است.

به گفته این منبع، در این نشست بررسی خواهد شد که آیا سران چارچوب هماهنگی از تداوم اقدامات کنونی حمایت خواهند کرد یا با در نظر گرفتن منافع عراق و پیامدهای این تصمیم بر بخش هوانوردی و فرودگاه‌های عراق برای حل این مساله به دنبال یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک خواهند بود.

این تصمیم در روزهای گذشته با واکنش گسترده علما و شخصیت‌های مطرح عراقی روبه‌رو شده است. دفتر آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی، از مراجع دینی عراق، بستن حریم هوایی و ایجاد تنگنا برای زائران اماکن مقدسه را «سیاستی ناشایست برای دولت عراق» دانست و خواستار بازنگری در آن شد.

سید عبدالقادر الحسنی الوسی، رئیس مجلس علمای رباط محمدی عراق، نیز این تصمیم را «خطایی تاریخی» خواند که به هویت دینی عراق آسیب می‌زند.

عبدالستار الصالحی از رهبران ائتلاف الانبار نیز از اعمال محدودیت برای حمل و نقل هوایی میان ایران و عراق به دلیل فشارهای آمریکا انتقاد کرد.

همچنین ده‌ها تن از اساتید و طلاب حوزه علمیه نجف در اعتراض به این تصمیم تجمع کرده و خواستار لغو فوری آن شدند.

شهروندان عراقی نیز در استان‌هایی مانند بغداد و بصره تظاهرات کرده و خواهان برقراری مجدد پروازها میان دو کشور شدند.

................

پایان پیام/