فریاد دیپلماتیک آفریقا در نیویورک؛ حمایت از فلسطین و درخواست اصلاح ساختار سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پنجمین روز هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، بیشتر کشورهای آفریقایی وزیر خارجه خود را به این نشست بین‌المللی فرستاده بودند و این مقام‌ها به بیان دیدگاه‌های کشورهای متبوع خود پرداختند.

محمد علی النفطی، وزیر خارجه تونس، در سخنرانی خود گفت: مردم فلسطین هر روز در معرض فجیع‌ترین جنایات و نقض حقوق قرار دارند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند، زیرا جامعه بین‌المللی نمی‌تواند به درد و رنج‌های آنان پایان دهد.

وی ضمن محکوم کردن سیاست شهرک‌سازی رژیم اشغالگر در کرانه باختری، شکنجه فلسطینی‌ها، محاصره نوار غزه و جنایات نسل‌کشی در این سرزمین در غیاب هرگونه پاسخگویی یا مجازات، از جامعه بین‌المللی خواست به مسئولیت اخلاقی خود در این خصوص عمل کند.

وزیر خارجه تونس افزود: دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ تشخیص داد که نهاد غاصب موظف است به حضور غیرقانونی خود در سرزمین اشغالی فلسطین پایان دهد و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند مشروعیت این وضعیت را به رسمیت نشناسند. در این زمینه، تونس مخالفت قاطعانه خود را با هرگونه اقدامات یک‌جانبه با هدف تغییر واقعیت تاریخی، حقوقی و جمعیتی قدس شریف، از جمله آوارگی اجباری، تخریب خانه‌ها و حملات مکرر به مقدسات اسلامی و مسیحی تکرار می‌کند.

این مقام تونسی خاطر نشان کرد، مردم فلسطین، به ویژه در نوار غزه، در نتیجه کشتارها، آوارگی، تخریب مسکن و زیرساخت ها و فروپاشی سیستم بهداشت و درمان در وضعیت فاجعه باری به سر می‌برند و در نتیجه باید دسترسی ایمن، فوری و پایدار به کمک‌های بشردوستانه، و امکان اجرای کامل وظایف ویژه سازمان ملل متحد فراهم شود.

وی در خصوص تحولات منطقه نیز گفت: تونس با نگرانی فراوان تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و پیامدهای جدی آن در سطوح مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دنبال می‌کند و معتقد است ادامه این وضعیت، مسائل را پیچیده‌تر کرده و پیامدهای فاجعه‌باری برای همه کشورهای منطقه و جهان به همراه خواهد داشت. ما خواستار توقف فوری عملیات نظامی، اولویت دادن به عقل و خرد، بازگشت به گفت‌وگو و مذاکره و اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی، مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک به عنوان تنها راه حل اختلافات موجود هستیم.

وزیر خارجه تونس همچنین بر همبستگی کشورش با لبنان و حمایت از مردم این کشور و حاکمیت و استقلال کامل لبنان تأکید کرد و نقض مکرر آتش‌بس در این کشور را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دانست و محکوم کرد. وی حملات مکرر صهیونیستی به خاک سوریه را نیز رد و محکوم کرد.

فرانسیسکو آولینو ویرا د کاروالیو، نخست‌وزیر و وزیر دارایی جمهوری کیپ ورد، گفت: صلح با وجود فقر، محرومیت و فقدان فرصت قابل دستیابی یا حفظ نیست. گفت‌وگو بین ملت‌ها، همکاری بین مردم و حاکمیت قانون و جلوگیری از کاربرد زور در جهان ضروری است.

وی افزود: حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نمی‌توان به صورت گزینشی اعمال کرد. این مفاهیم تنها زمانی قدرت، ارتباط و اثربخشی واقعی خود را به دست می‌آورند که توسط همه مورد احترام و اجرا قرار گیرند.

نخست‌وزیر کیپ ورد تأکید کرد تروریسم، افراط‌گرایی، خشونت و جرایم فراملی به ما یادآوری می‌کنند که صلح نیازمند پیشگیری، نهادهای قوی، همکاری مؤثر و استفاده از فرصت‌ها است. وی درباره آفریقا گفت: آفریقا جوان‌ترین قاره جهان است. سرمایه‌گذاری روی جوانان، در آموزش، در دانش و فراهم کردن فرصت برای ساختن یک زندگی شرافتمندانه برای آنها، سرمایه‌گذاری در صلح نیز محسوب می‌شود.

نخست‌وزیر کیپ ورد با بیان اینکه جهان امروز، جهان سال ۱۹۴۵ نیست و نهادهایی که برای پاسخگویی به چالش‌های آن دوران تأسیس شدند باید با جهانی که بسیار تغییر کرده است سازگار شوند، گفت: ما از اصلاحات شورای امنیت و از یک سازمان ملل متحد مؤثرتر، شفاف‌تر و نماینده‌تر حمایت می‌کنیم. آفریقا تقریباً یک چهارم کشورهای عضو این سازمان را تشکیل می‌دهد و نماینده حدود یک پنجم جمعیت جهان است، با این حال به اندازه کافی در این شورا نماینده ندارد.

عبدالقادر حسین عمر، وزیر خارجه و همکاری‌های بین‌المللی جیبوتی، گفت: ما در مرحله‌ای بحرانی زندگی می‌کنیم که با گسترش درگیری‌ها، تعمیق بحران‌های موجود و ظهور درگیری‌های جدید با پیامدهای ویرانگر اقتصادی، سیاسی، بشردوستانه و امنیتی تشدید شده است. در مواجهه با این چالش‌ها، باید بر مأموریت اصلی سازمان ملل متحد تأکید کنیم: تقویت چندجانبه‌گرایی، فراگیرتر و مؤثرتر کردن آن و در نظر گرفتن کامل منافع همه کشورها، بزرگ و کوچک.

وی خواستار کاهش تنش و یک راه‌حل سیاسی پایدار در یمن برای حفظ جان انسان‌ها شد و از طرف‌های خارجی خواست از تشدید درگیری در سودان از طریق مداخلات مضر خودداری کنند.

وزیر خارجه جیبوتی در خصوص فلسطین گفت: ما تعهد خود را به راه‌حل دو دولتی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی بیت‌المقدس شرقی برای کشور فلسطین به عنوان مسیر صلح عادلانه و پایدار مجدداً تأیید می‌کنیم. فعالیت شهرک‌سازی و خشونت علیه غیرنظامیان، از جمله توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری، و همچنین آوارگی اجباری و هرگونه سیاستی با هدف تغییر ساختار جمعیتی و ارضی سرزمین اشغالی فلسطین را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی تأکید کرد وضعیت انسانی در نوار غزه همچنان یک فاجعه است که نیاز به واکنش فوری جامعه بین‌المللی دارد. حفاظت از غیرنظامیان باید تضمین شود، کمک‌های بشردوستانه باید بدون مانع به نیازمندان برسد و نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی باید متوقف و محکوم شود.

عبدالقادر حسین عمر همچنین بر حفظ آزادی دریانوردی در دریای سرخ، به‌ویژه در رابطه با تنگه باب‌المندب، تأکید کرد و گفت این یک مسئله مهم ژئواکونومیک برای ثبات منطقه‌ای و جهانی است.

ماری ادیت تاسیلا، وزیر امور خارجه گابن، گفت: جهان امروز ما با بحران‌های عمیق و در هم تنیده متعددی مواجه است؛ منازعات مسلحانه به طور فزاینده‌ای در حال طولانی‌تر شدن است، تنش‌های ژئوپلیتیکی تشدید شده است، نابرابری همچنان ادامه دارد، تغییرات اقلیمی در حال شتاب گرفتن است و فوریت‌های انسانی در حال افزایش است. ما تعهد خود را به اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی آنها مجدداً تأیید می‌کنیم.

وزیر خارجه گابن در خصوص دنیای دیجیتال گفت: اگرچه تحول دیجیتال فرصت‌های قابل توجهی را ارائه می‌دهد، اما خطراتی را نیز در رابطه با نقض حریم خصوصی، اطلاعات نادرست، جرایم سایبری و استفاده غیرمسئولانه از فناوری‌های نوظهور به همراه دارد. فقدان یک چارچوب قانونی بین‌المللی، امکان این سوءاستفاده‌ها را فراهم می‌کند و مستقیماً امنیت کشورهای ما و حقوق اساسی شهروندان ما را تهدید می‌کند.

وی در پایان گفت: بدون مشارکت عادلانه آفریقا در تصمیمات مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، هیچ حکمرانی جهانی واقعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. گابن بار دیگر حمایت خود را از کوبا اعلام می‌کند و خواستار رفع محاصره این کشور است.

الیزا ماریا دوس سانتوس آمادو، وزیر خارجه سائوتومه و پرینسیپ، گفت: ما بر گفت‌وگو، دیپلماسی، همکاری و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید داریم. آفریقا امروزه از نظر جمعیتی، اقتصادی و سیاسی در موقعیتی قرار دارد که نه مطلوب است و نه به اندازه کافی مسائل آن در نهادهایی که تأثیرگذارترین تصمیمات در آنها گرفته می‌شود، منعکس می‌شود. در این زمینه، اصلاح شورای امنیت ضروری است. این امتیازی برای آفریقا نیست، بلکه مسئله مشروعیت، عدالت و اثربخشی است.

وزیر خارجه این کشور آفریقایی تأکید کرد: ما از قطعنامه‌های اخیر که اهمیت تاریخی تجارت برده از طریق اقیانوس اطلس را به رسمیت شناخته و نمایش دقیق‌تر و جامع‌تری از اندازه قاره را روی نقشه‌ها ترویج کرده و تحریفاتی را که از نظر بصری جایگاه آفریقا را کوچک جلوه می‌داد اصلاح می‌کند، استقبال می‌کنیم. این شناخت باید به یک سیستم بین‌المللی تبدیل شود که در آن آفریقا به طور کامل در شکل‌دهی به آینده مشارکت داشته باشد. وی حمایت خود را از راه‌حل دو کشوری در فلسطین اعلام کرد و خواستار لغو محاصره کوبا شد.

مولامبو هاماکونی هایمبه، وزیر امور خارجه زامبیا، گفت: سازمان ملل متحد باید در خدمت همه باشد.

وی افزود: اعتماد سنگ بنای همکاری‌های بین‌المللی است، اما امروز می‌بینیم که اعتماد به نهادها، بین ملت‌ها و به‌ویژه بین نهادهایی که به مردم خدمت می‌کنند، کمتر شده است. اعتماد به معنای احترام به اصول اساسی مندرج در منشور سازمان ملل است.

وزیر خارجه زامبیا در ادامه گفت: برای زامبیا، اعتماد با عمل به وعده‌ها آغاز می‌شود. اعتماد به معنای احترام به توافق‌های بین‌المللی و تأمین مالی تعهدات توسعه‌ای است. اعتماد به معنای تقویت صدای کشورهای در حال توسعه در گفتار و کردار است. اعتماد به معنای اطمینان از این است که سیستم جهانی از منافع قدرتمندان به هزینه ضعیفان محافظت نمی‌کند.

وی در پایان سخنان خود گفت: با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های طولانی، ما بار دیگر تعهد خود را به گفت‌وگو، دیپلماسی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مطابق با منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی تأیید می‌کنیم و خواستار همکاری بیشتر بین سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و سازمان‌های منطقه‌ای برای پیشگیری از درگیری و صلح و امنیت جمعی هستیم.

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