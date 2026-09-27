برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در یمن 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم مرکزی دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، امروز یکشنبه با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در صنعا، پایتخت یمن، برگزار شد.

محمد مفتاح، سرپرست نخست‌وزیری یمن، در این مراسم با اشاره به نقش سید حسن نصرالله در تحولات منطقه، گفت که او به پیروزی‌های بزرگی دست یافت و معادله‌ای ثابت ایجاد کرد و از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رهبران و شخصیت‌های تاریخ بشریت یاد کرد.

مفتاح اظهار کرد: سید حسن نصرالله با این رویکرد که ما شکست نمی‌خوریم؛ وقتی پیروز می‌شویم، پیروزیم و وقتی به شهادت می‌رسیم نیز پیروزیم، پیروزی‌های بزرگی به دست آورد و معادله‌ای پایدار ایجاد کرد.

وی افزود: به نظام صهیونیستی جهانی می‌گوییم که سید حسن نصرالله در عرصه‌ها و نبردهای مختلف شما را شکست داد و آخرین آن نیز روز شهادت او بود.

سرپرست نخست‌وزیری یمن ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند ترور سید حسن نصرالله به معنای ترور و پایان دادن به پروژه و آرمان او خواهد بود، اما در این هدف شکست خوردند و اکنون تلاش می‌کنند چنین نشان دهند که همچنان بر اوضاع مسلط هستند.

مفتاح تأکید کرد: ترور سید حسن نصرالله پس از ۴۰ سال برنامه‌ریزی، رصد و تلاش برای هدف قرار دادن او، نمی‌تواند پیروزی برای دشمن محسوب شود.

نصرالله نخستین فردی بود که معادله را تغییر داد

فؤاد ناجی، عضو انجمن علمای یمن، نیز در این مراسم گفت سید حسن نصرالله نخستین فردی بود که معادله را تغییر داد و در برابر اسرائیل به پیروزی رسید.

وی با اشاره به نقش سید حسن نصرالله در تحولات منطقه، او را مرد مرحله، محور محورها و ضامن امنیت منطقه توصیف کرد و گفت که وی با ایستادگی در برابر طرح خاورمیانه جدید و معامله قرن در برابر این پروژه‌ها ایستاد.

ناجی افزود: سید حسن نصرالله حدود نیم قرن برای صهیونیست‌ها یک کابوس بود و همچنان نیز اندیشه، حزب، نیروها و پیروان او برای آنان کابوس است.

وی ادامه داد: سید حسن نصرالله یک نماد اسلامی بود که نمی‌توان او را در چارچوب جغرافیا محدود کرد و او با ارائه یک الگوی عینی نشان داد که دین می‌تواند زندگی را هدایت کند.

عضو انجمن علمای یمن با اشاره به تعبیری که عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، درباره سید حسن نصرالله به کار برده است، گفت: بزرگ‌ترین توصیف برای این شهید همان عنوان «شهید اسلام و بشریت» است و این تعبیر متناسب با جایگاه اوست.

ناجی بار دیگر با تأکید بر نقش سید حسن نصرالله در تحولات منطقه گفت: او محور محورها و ضامن امنیت تمام منطقه بود؛ زمانی که در برابر جنایت قرن ایستاد و همچنان نیز در برابر صهیونیست‌ها یک کابوس باقی مانده است.

وی همچنین اظهار کرد: خون سید حسن نصرالله و همراه او، سید هاشم صفی‌الدین، سیلی خروشان خواهد بود که چهره جهان را تغییر خواهد داد و معادلات را به سود مؤمنان دگرگون خواهد کرد.

عضو انجمن علمای یمن در پایان تأکید کرد که یمن موضع سید حسن نصرالله در قبال این کشور را فراموش نخواهد کرد و گفت: او زمانی که دیگران ما را تنها گذاشتند، در کنار یمن ایستاد و نسل‌های یمن نیز مواضع او در قبال یمن، فلسطین و بوسنی و هرزگوین را فراموش نخواهند کرد.

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