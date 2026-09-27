افزایش حملات در پاکستان/ عملیات ارتش در بلوچستان با ۷۱ کشته

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه‌ای مدعی شد که عوامل تروریستی تحت حمایت افغانستان، حملات خود را در مناطق مختلف ایالت بلوچستان از جمله کویته، زیارت، نوشکی و مَند ادامه داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در واکنش به این حملات، عملیات ضدتروریستی موسوم به «شعبان» در مقیاسی گسترده‌تر در بخش‌های مختلف بلوچستان به اجرا درآمده است.

ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در جریان این عملیات، چندین مخفیگاه عناصر تجزیه‌طلب و همچنین انبارهای مهمات و مواد منفجره در مناطق مختلف این ایالت منهدم شده است.

در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان آمده است که شمار تلفات عناصر تجزیه‌طلب در جریان عملیات «شعبان» در بلوچستان به ۷۱ نفر رسیده است.

همزمان، ایالت خیبرپختونخوا نیز طی هفته‌های اخیر شاهد حملات مرگبار علیه نیروهای پلیس و غیرنظامیان بوده است.

در تازه‌ترین مورد، انفجار انتحاری روز گذشته در شهر دیره اسماعیل‌خان به کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

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