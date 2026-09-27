به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: عربستان همچنان به کشتار مردم و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی مانند پل‌ها، ساختمان‌ها و بازارها ادامه می‌دهد. آخرین مورد، حمله امروز به یک بازار تجاری در استان تعز بود که در پی آن، بر اساس آمار اولیه، هفت نفر شهید و ده‌ها نفر زخمی شدند.

وی تأکید کرد: این جنایت‌ها هیچ دستاوردی برای عربستان ندارد، بلکه آن را شکست‌خورده‌تر می‌کند و مردم یمن را در راه رسیدن به اهداف عادلانه‌شان استوارتر می‌سازد.

عبدالسلام افزود: چنین جنایت‌هایی، جهان به‌ویژه کشورهای عربی و اسلامی را نسبت به همراهی با عربستان در جنگ تجاوزکارانه علیه مردم یمن هشیار می‌کند.

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