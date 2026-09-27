به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها مسلمان در شهر اوجین ایالت مادیا پرادش هند، در اعتراض به طرح تخریب بخشی از مسجد تاریخی «شاهی» در این شهر، به‌صورت نوبتی در داخل مسجد تجمع کرده‌اند؛ اقدامی که پس از افزایش حضور نیروهای پلیس و استقرار نیروهای واکنش سریع در اطراف مسجد شدت گرفته است.

به گزارش رسانه‌های هندی، این مسجد قرار است در چارچوب طرح تعریض یکی از خیابان‌های اوجین و در آستانه برگزاری مراسم آیین مذهبی در سنت هندوها«سیمهاستا کومبه» در سال ۲۰۲۸، به‌صورت جزئی تخریب شود. معترضان می‌گویند حدود دو هفته است که به‌صورت شبانه‌روزی و در شیفت‌های مختلف داخل مسجد حضور دارند و نمازهای پنج‌گانه نیز در این مکان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه شب گذشته نیروهای پلیس افزایش یافتند و نیروهای «واکنش سریع» در محل مستقر شدند و تجهیزات تخریب نیز به محل انتقال یافت، شمار زیادی از مسلمانان در داخل و اطراف مسجد تجمع کردند و عملیات متوقف شد. یکی از اعضای کمیته مسجد نیز اعلام کرد دست‌کم هزار نفر پس از نماز ظهر در داخل مسجد حضور داشتند و افراد حاضر به‌صورت نوبتی جایگزین یکدیگر می‌شوند.

«مفتی جنید»، از علمای شهر ایندور، با اعتراض به طرح تخریب مسجد گفت اگر این مسجد تخریب شود، ۲۸ مسجد دیگر نیز ممکن است در معرض چنین اقداماتی قرار گیرند. وی تأکید کرد تخریب بناهای مذهبی برای اجرای طرح‌های عمرانی نباید به‌گونه‌ای باشد که به حذف تدریجی مساجد منجر شود. وی همچنین به تخریب پیشین مسجد «تخیه» در اوجین اشاره کرد و گفت مسلمانان به دلیل آنچه وعده‌های عملی‌نشده مسئولان می‌دانند، تصمیم گرفته‌اند برای حفاظت از مسجد شاهی در محل حضور داشته باشند.

مسجد شاهی در نزدیکی معبد «مهاکالشوار» و رود «شیپرا» قرار دارد و طرح مورد اختلاف، شامل تعریض مسیر به عرض ۱۵ متر است. دادگاه عالی مادیا پرادش در اوایل سپتامبر، دو دادخواست علیه تصمیم شهرداری اوجین را رد کرد و استدلال کرد که اقدام شهرداری در چارچوب مقررات و با توجه به نیازهای ترافیکی و حضور شمار زیادی از زائران در مراسم سال ۲۰۲۸ انجام شده است. این دادگاه همچنین اعلام کرده بود که در همان مسیر بخش‌هایی از ۱۰ معبد و یک مسجد پیش‌تر برداشته شده و مقام‌های اوجین درباره حدود ۸۰ مکان مذهبی نیز اقدامات مرتبط با طرح‌های عمرانی انجام داده‌اند.

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