بازداشت دو بازیگر سرشناس هالیوود در تجمع حمایت از فلسطین مقابل سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سوزان ساراندون، بازیگر برنده اسکار، و هانا اینبایندر، بازیگر مطرح سریال «Hacks»، در جریان تجمع اعتراضی در نیویورک در حمایت از فلسطین و همزمان با حضور بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، توسط پلیس بازداشت شدند. این تجمع از سوی گروه «صدای یهودیان برای صلح» برگزار شده بود و معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توقف ارسال سلاح آمریکا به اسرائیل و پایان جنگ در غزه بودند.

بر اساس گزارش «ایندیپندنت»، پلیس نیویورک اعلام کرد که معترضان با وجود هشدارها به ترک محل، به تجمع در خیابان ادامه دادند و شماری از آنان به بازداشتگاه منتقل شدند. شمار دقیق بازداشت‌شدگان در گزارش اولیه پلیس اعلام نشده بود، هرچند گزارش‌های بعدی از بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر در این تجمع حکایت دارند. ساراندون در حالی که لباسی با نوشته «مردم را تأمین مالی کنید، نه بمب‌ها» بر تن داشت، توسط پلیس بازداشت شد و اینبایندر نیز در میان بازداشت‌شدگان بود.

ساراندون و اینبایندر پیش از این نیز به دلیل مواضع علنی خود درباره فلسطین از فشارهای احتمالی در صنعت سینما سخن گفته بودند. ساراندون در ماه سپتامبر گفته بود که حمایت علنی او از فلسطین بر دریافت برخی نقش‌های سینمایی تأثیر گذاشته است. اینبایندر نیز در جشنواره کن امسال گفته بود که هزینه سکوت درباره فلسطین را بیشتر از هزینه آسیب دیدن حرفه‌اش می‌داند.