به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یکشنبه از جنایت جدید جنگنده‌های سعودی علیه غیرنظامیان یمنی خبر داد.سریع گفت که ساعت ۱۱ صبح جنگنده‌های «اف-15» سعودی از پایگاه «خمیس مشیط» به سمت استان «تعز» به حرکت درآمده و در ساعت ۱۱:۲۹ صبح، دو حمله هوایی به بازار تعز انجام دادند.وی با اشاره به اینکه این حمله، جنایتی فجیع علیه غیرنظامیان بود، خبر داد که طبق آمار اولیه، حمله مذکور حدود ۵۰ شهید و مجروح بر جای گذاشت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد، این جنگنده‌ها ساعت ۱۱:۳۷ صبح از تعز به سمت استان «الجوف» حرکت کرده و چهار حمله هوایی به شهر «خب و الشعف» انجام دادند.سریع با بیان اینکه جنگنده‌های سعودی ساعت 14 با ترک استان الجوف به پایگاه خمیس مشیط بازگشتند، هشدار داد پیامدهای این خون‌هایی که با ظلم در این بازار ریخته شد، برای جنایتکاران سعودی وخیم خواهد بود.

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