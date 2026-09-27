به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شیخ نعیم قاسم در سخنانی به مناسبت سالروز شهادت دبیران کل شهید حزب‌الله لبنان، گفت: فلسطین همچنان قطب‌نمای اصلی ماست و آزادسازی سرزمین‌مان هدف نهایی و تغییرناپذیر حزب‌الله باقی می‌ماند.

وی تصریح کرد: ما بر تداوم این مسیر محمدی، علوی و راه امام خمینی (ره)، امام خامنه‌ای و امام موسی صدر، که مسیر ولایت و جهاد است، با قدرت ایستاده‌ایم.

شیخ نعیم قاسم: به ۳۴۰۰ شهید و ۱۴۶۰۰ مجروح «نبرد اولی‌البأس» درود می‌فرستیم



دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه به مقام بلند شهدای مقاومت اسلامی لبنان ادای احترام کرد و گفت: به ۳۴۰۰ شهید و ۱۴۶۰۰ مجروح از میان رزمندگان و مردم در «نبرد اولی‌البأس» درود می‌فرستیم.

وی افزود: یاد و خاطره سردار شهید عباس نیلفروشان که به عنوان یاور، مشاور و فرمانده در کنار مقاومت حضور داشت، گرامی می‌داریم. درود ویژه‌ای به «شهدای زنده» یعنی مجروحان حادثه انفجار پیجر می‌فرستیم و از مقاومت اسیران مظلوم و مردم حامی خانواده‌های شهدا و اسرا قدردانی می‌کنیم.

مقاومت تا اخراج کامل اشغالگران صهیونیست ادامه می‌یابد



دبیرکل حزب‌الله لبنان با تاکید بر گزینه مقاومت گفت: قاومت در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی نهادی اسلامی، ملی و انسانی است که تا اخراج کامل اشغالگران و آزادسازی تمامی سرزمین‌های اشغالی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: وفاداری به آرمان‌های والای شهدای مقاومت و در رأس آنان «سیدحسن نصرالله»، به عنوان اصلی دست‌نخورده، چراغ راه این حرکت است. تداوم حمایت همه‌جانبه از آزادی فلسطین، حفظ وحدت اسلامی و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز ملی از ارکان بنیادین این راهبرد به شمار می‌روند.

شیخ نعیم قاسم گفت: در کنار پایداری علیه دشمن، توجه ویژه به معیشت، مطالبات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی مردم نیز در صدر اولویت‌های اجرایی قرار دارد.

مقاومت با خنثی‌سازی تجاوز دشمن اهداف اشغالگران را ناکام گذاشت



دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین تاکید کرد:گاهی این پرسش به‌ویژه از سوی دشمنان مطرح می‌شود که مقاومت چه کرده است؛ در حالی که باید پرسید حکومت برای مقابله با تجاوز چه اقدامی انجام داد. پس از نبرد «اولوالعزم» و توافق سال ۲۰۲۴، قرار بود حکومت لبنان این مسئولیت را به سرانجام برساند، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. این مقاومت بود که با ایستادگی مجاهدان و همراهی مردم، طرح تجاوز دشمن را خنثی کرد و مانع تحقق اهداف ۷۰ هزار نظامی صهیونیست در نابودی مقاومت، تثبیت اشغالگری و ساخت شهرک‌ها در خاک لبنان شد.

رازداری تاکتیکی و حفظ اسرار نبرد به غافلگیری کامل دشمن انجامید



دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به تقابل با دشمن صهیونیستی گفت: تثبیت و حفظ یک محدوده جغرافیایی به هر قیمتی، محور اصلی عملیات مقاومت نیست؛ بلکه هدف بنیادی، ضربه زدن به دشمن، جلوگیری از تثبیت اشغالگری و فراهم کردن زمینه آزادسازی کامل سرزمین بر اساس اقتضایات میدانی است.

وی ادامه داد: این شیوه عملیاتی با ارزیابی دقیق شرایط، روحیه شهادت‌طلبانه، برنامه‌ریزی هوشمندانه و تلاش هم‌زمان برای صیانت از جان مردم و حفظ سرمایه‌های ملی دنبال می‌شود.

شیخ نعیم تصریح کرد: رازداری تاکتیکی و عدم افشای دستاوردها و توانمندی‌های نظامی، بخشی از راهبرد اساسی مقاومت در اداره نبرد است. صبوری ۱۵ ماهه و عدم شتاب‌زدگی در تشدید تنش، سرانجام به آمادگی همه‌جانبه و غافلگیری دشمن انجامید.

تسلیم در برابر اشغالگران به معنای تحقق طرح اسرائیل بزرگ است

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه سخنرانی خود تاکید کرد: مقاومت علت ایجاد جنگ و تجاوز نیست، بلکه معلول مستقیم تجاوزگری دشمن است؛ از این رو، هرگونه انتقاد و نشانه‌روی باید متوجه متجاوز باشد نه جریان مقاومت. تنها راه مهار دشمن، ایستادگی و ایجاد بازدارندگی تدریجی است.

وی گفت: پذیرش تسلیم در برابر رژیم صهیونیستی نه به معنای توقف جنگ، بلکه به منزله پایان همزیستی مسالمت‌آمیز در لبنان، پذیرش قیمومیت آمریکا و هموار ساختن مسیر برای اجرای طرح «اسرائیل بزرگ» و گسترش شهرک‌سازی‌ها خواهد بود.

شیخ نعیم گفت: جنوب لبنان ستون اصلی کشور است و صیانت از وجب به وجب خاک میهن خط قرمز مقاومت به شمار می‌رود.

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لبنان بدون مقاومت نابود خواهد شد

دبیرکل حزب‌الله لبنان در عین حال بر ضرورت مقاومت تاکید کرد و گفت:‌ بدون حضور فعال مقاومت و ایستادگی تمام اقشار جامعه، استقلال و تمامیت ارضی لبنان در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد.

وی افزود: هدف اصلی دشمن، سلب اقتدار ملی، ایجاد فتنه‌انگیزی داخلی و وابسته ساختن تمام‌عیار لبنان به سیاست‌های بیگانگان است؛ از این رو بر لزوم حفظ «لبنان واحد» تأکید شده و هرگونه طرحی برای تجزیه و تسلیم کشور کاملاً مردود اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: پذیرش «توافق چارچوب» از سوی دولت به عنوان اقدامی خفت‌بار مورد انتقاد شدید قرار گرفت؛ چراکه در این نشست، تمامی اهرم‌های قدرت و ابزارهای چانه‌زنی لبنان بدون دریافت هیچ امتیازی به طرف صهیونیستی واگذار گردید.

شیخ نعیم تصریح کرد: عقب‌نشینی و تلاش برای راضی ساختن متجاوزان گزینه‌ای شکست‌خورده است، زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی تا نابودی کامل زیرساخت‌ها و هویت مستقل لبنان از دشمنی دست نخواهند کشید.

مذاکرات مستقیم با دشمن نتیجه‌ای جز شکست برای لبنان ندارد

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین تاکید کرد که مردم و جریان‌های سیاسی لبنان مخالفت صریح خود را با توافق چارچوب اعلام کرده‌اند و خواستار کنار گذاشتن آن هستند.

وی گفت: با وجود هفت دور مذاکره مستقیم حکومت لبنان با دشمن، برآیند این گفتگوها کاملاً بی‌نتیجه بوده است.

شیخ نعیم گفت: اگرچه مذاکره از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور به شمار می‌رود، اما این اقدام نباید با قانون اساسی، توافق طائف، حاکمیت ملی و حق آزادسازی سرزمین منافات داشته باشد.

مقاومت مسئولیت اسکان آوارگان و بازسازی را دنبال می‌کند

دبیرکل حزب‌الله لبنان در عین حال گفت که هرگونه عقب‌نشینی احتمالی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی، دستاورد توافق چارچوب نیست، بلکه نتیجه مستقیم پایداری مقاومت و ناکامی دشمن به شمار می‌رود.

وی افزود: حزب‌الله ضمن تاکید بر توقف کامل امتیازدهی، اعلام می‌دارد که شرایط کنونی حاصل فداکاری و حماسه‌آفرینی مردم مقاوم است، در حالی که دولت به وظایف خود عمل نکرده است. مقاومت با تجلیل از صبر مردم و درک رنج آوارگان، علاوه بر اعمال فشار بر دولت برای ایفای مسئولیت در بازسازی و اسکان، خود نیز حداکثر تلاش را برای حمایت از آوارگان و بازسازی کشور به کار خواهد بست.

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آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای راه رهبر شهید را ادامه می‌دهد

دبیر کل حزب‌الله لبنان تاکید کرد که شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران نماد و الگوی مقاومت شد.

شیخ نعیم گفت: ما به ملت مقاوم ایران که در مسیر مقاومت ایستادگی کرده است درود می‌فرستیم؛ ملتی که رهبر شهید خود را به عنوان نماد و الگوی مقاومت تقدیم کرد و در این مسیر فرماندهان و مردم بسیاری نیز به شهادت رسیدند.

وی تاکید کرد: ایران با تکیه بر رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای مسیر خود را ادامه خواهد داد و بر حمایت از مقاومت و دفاع از ملت فلسطین تأکید خواهد کرد.

وی ادامه داد: فلسطین نیز همچنان به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی ملت خود شناخته می‌شود و مردم این سرزمین بر حق خود برای تعیین سرنوشت و زندگی در سرزمینشان تأکید دارند.

ایستادگی ملت یمن زمینه پیروزی فراگیر منطقه‌ای را فراهم می‌سازد



دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه با اشاره به تحولات یمن، گفت: درود و قدردانی خویش را به جنبش انصارالله، مجاهدان، شهدا و ملت بزرگ یمن نثار می‌کنیم که همواره در کنار فلسطین، ایران و لبنان ایستاده‌اند.تلاش یمن برای خروج از فشارهای اقتصادی و سیاسی حق طبیعی این کشور است.

وی تاکید کرد: جان‌فشانی شهدای بزرگ، زمینه را برای پیروزی فراگیر منطقه‌ای فراهم کرده و تحقق کامل این هدف مستلزم صبر و ثبات قدم است.

از موضع ایران و ایستادگی آن تقدیر می‌کنیم

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: آمریکا در روز روشن به ایران حمله کرده و همچنان با محاصره و فشار ادامه می‌دهد؛ نامه می‌دهد و همزمان محاصره می‌کند، بدون اینکه توجهی به هیچ دلیلی داشته باشد و هیچ دلیل واقعی جز تلاش برای تحمیل سلطه و کنترل وجود ندارد.

وی افزود: دشمن اسرائیلی با بهانه‌های واهی در فلسطین اشغالی، به‌ویژه در غزه، دست به کشتار می‌زند؛ هزاران شهید و زخمی نتیجه این جنایت‌هاست و تحت حمایت و مدیریت آمریکا، این دشمن جنایتکار متوقف نخواهد شد.

شیخ نعیم قاسم اضافه کرد: صحنه سازمان ملل نشان می‌دهد که این دشمن در سطح جهانی منفور شده است؛ نه فقط در میان دولت‌ها، بلکه در میان ملت‌ها نیز این موضوع دیده می‌شود و از موضع ایران و ایستادگی آن تقدیر می‌کنیم؛ کشوری که رهبر و شهدای خود را تقدیم کرده و همچنان در مسیر مقاومت و حمایت از آرمان‌های خود باقی مانده است.

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