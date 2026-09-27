به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع در کابل می‌گویند نیروهای وزارت عدلیه/دادگستری طالبان امروز (یکشنبه ۵ مهر) کلینیک فاطمه‌الزهرا(س) در غرب کابل را مسدود کرده‌اند. به گفته این منابع، نیروهای این وزارت با حضور در محل، فعالیت کلینیک را متوقف و ساختمان آن را بسته‌اند.

کلینیک فاطمه‌الزهرا(س) از مراکز درمانی مرتبط با جامعه شیعیان افغانستان است و بنا بر اطلاعات موجود، با حمایت جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و در ارائه خدمات درمانی به ساکنان کابل فعالیت داشته است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر، وزارت عدلیه طالبان فعالیت شماری از مراکز مهم مذهبی، آموزشی و فرهنگی مرتبط با شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان را نیز متوقف کرده است.

پیش از این، حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) ، مجتمع علمی و فرهنگی خاتم‌الانبیا(ص) و برخی دیگر از مراکز شیعه در کابل از سوی نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان مسدود شده بودند.

همچنین گزارش‌هایی از بازداشت شماری از مسئولان و فعالان این مراکز منتشر شده است. طالبان در برخی موارد، مسائل مربوط به مالکیت زمین و ادعای «فعالیت‌های ضد امارت» را از دلایل اقدامات خود عنوان کرده است.

وزارت عدلیه طالبان تاکنون درباره بسته‌شدن کلینیک فاطمه‌الزهرا(س) توضیح رسمی منتشر نکرده است.

............

پایان پیام/