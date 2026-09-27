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طالبان کلینیک فاطمه‌الزهرا(س) در غرب کابل را بست

۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۸
کد مطلب: 1870827
طالبان کلینیک فاطمه‌الزهرا(س) در غرب کابل را بست

نیروهای وزارت دادگستری طالبان امروز کلینیک فاطمه‌الزهرا(س) در کابل را که با حمایت ایران ساخته شده است، مسدود کردند؛ اقدامی که در ادامه سلسله اقدامات این وزارت برای بستن مراکز مذهبی، آموزشی و فرهنگی مرتبط با شیعیان افغانستان در ماه‌های اخیر صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع در کابل می‌گویند نیروهای وزارت عدلیه/دادگستری طالبان امروز (یکشنبه ۵ مهر) کلینیک فاطمه‌الزهرا(س) در غرب کابل را مسدود کرده‌اند. به گفته این منابع، نیروهای این وزارت با حضور در محل، فعالیت کلینیک را متوقف و ساختمان آن را بسته‌اند.

کلینیک فاطمه‌الزهرا(س) از مراکز درمانی مرتبط با جامعه شیعیان افغانستان است و بنا بر اطلاعات موجود، با حمایت جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و در ارائه خدمات درمانی به ساکنان کابل فعالیت داشته است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر، وزارت عدلیه طالبان فعالیت شماری از مراکز مهم مذهبی، آموزشی و فرهنگی مرتبط با شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان را نیز متوقف کرده است.

پیش از این، حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) ، مجتمع علمی و فرهنگی خاتم‌الانبیا(ص) و برخی دیگر از مراکز شیعه در کابل از سوی نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان مسدود شده بودند.

همچنین گزارش‌هایی از بازداشت شماری از مسئولان و فعالان این مراکز منتشر شده است. طالبان در برخی موارد، مسائل مربوط به مالکیت زمین و ادعای «فعالیت‌های ضد امارت» را از دلایل اقدامات خود عنوان کرده است.

وزارت عدلیه طالبان تاکنون درباره بسته‌شدن کلینیک فاطمه‌الزهرا(س) توضیح رسمی منتشر نکرده است.

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